Το LanguageTool είναι ένας ολοκληρωμένος server διόρθωσης ανοιχτού κώδικα που εντοπίζει λάθη γραμματικής, ύφους, στίξης και ορθογραφίας σε πάνω από 25 γλώσσες μέσω ενός απλού RESTful HTTP API. Ξεπερνά κατά πολύ τον βασικό ορθογραφικό έλεγχο για να εντοπίσει σύνθετα γραμματικά ζητήματα, καθιστώντας το μια εναλλακτική λύση φιλική προς το απόρρητο σε υπηρεσίες γραμματικής cloud όπως το Grammarly.

Πρόκειται για μια API-only υπηρεσία χωρίς παραδοσιακό web UI. Οι clients — επεκτάσεις browser, plugins LibreOffice, code editors και προσαρμοσμένες εφαρμογές — δείχνουν στο URL ανάπτυξής σας και καλούν απευθείας το /v2/check endpoint. Το self-hosting σημαίνει ότι το γραπτό περιεχόμενο δεν φεύγει ποτέ από την υποδομή σας, κάτι που είναι απαραίτητο για νομικά, ιατρικά ή ευαίσθητα επιχειρηματικά έγγραφα.