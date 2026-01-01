Αναπτύξτε το LanguageTool με εγκατάσταση ενός κλικ.
Εργαλείο ελέγχου γραμματικής, στυλ και ορθογραφίας ανοιχτού κώδικα για 25+ γλώσσες, που παρέχεται ως ένα ιδιωτικό self-hosted REST API.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για LanguageTool
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με LanguageTool
Το LanguageTool είναι ένας ολοκληρωμένος server διόρθωσης ανοιχτού κώδικα που εντοπίζει λάθη γραμματικής, ύφους, στίξης και ορθογραφίας σε πάνω από 25 γλώσσες μέσω ενός απλού RESTful HTTP API. Ξεπερνά κατά πολύ τον βασικό ορθογραφικό έλεγχο για να εντοπίσει σύνθετα γραμματικά ζητήματα, καθιστώντας το μια εναλλακτική λύση φιλική προς το απόρρητο σε υπηρεσίες γραμματικής cloud όπως το Grammarly.
Πρόκειται για μια API-only υπηρεσία χωρίς παραδοσιακό web UI. Οι clients — επεκτάσεις browser, plugins LibreOffice, code editors και προσαρμοσμένες εφαρμογές — δείχνουν στο URL ανάπτυξής σας και καλούν απευθείας το /v2/check endpoint. Το self-hosting σημαίνει ότι το γραπτό περιεχόμενο δεν φεύγει ποτέ από την υποδομή σας, κάτι που είναι απαραίτητο για νομικά, ιατρικά ή ευαίσθητα επιχειρηματικά έγγραφα.
Βασικά χαρακτηριστικά του LanguageTool
25+ Γλωσσική υποστήριξη
Ελέγξτε τη γραμματική και το στυλ στα Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά, Ολλανδικά, Πολωνικά και πολλές άλλες γλώσσες από μία μόνο υπηρεσία.
Βαθύς έλεγχος γραμματικής
Ανιχνεύει σύνθετα γραμματικά λάθη, προβλήματα ύφους και συγκεχυμένες λέξεις που παραβλέπουν οι απλοί ορθογραφικοί έλεγχοι.
Ενσωμάτωση REST API
Ενσωματώστε τον έλεγχο γραμματικής σε οποιαδήποτε εφαρμογή, CMS, ή πρόγραμμα επεξεργασίας με ένα απλό /v2/check HTTP endpoint.
N-Gram γλωσσικά μοντέλα
Ενεργοποιήστε προαιρετικά n-gram models για σημαντικά βελτιωμένη ανίχνευση κοινώς συγχεόμενων λέξεων και φράσεων.
Διαμορφώσιμοι πόροι
Ρυθμίστε το μέγεθος του Java heap κατά την ανάπτυξη για να εξισορροπήσετε τη χρήση μνήμης έναντι της απόδοσης για τον αναμενόμενο όγκο αιτημάτων.
Γιατί να τρέξω LanguageTool στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.