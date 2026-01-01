Το Swing Music προσφέρει στην προσωπική σας συλλογή ήχου την εμπειρία ποιότητας streaming που παρέχουν οι εμπορικές υπηρεσίες — χωρίς συνδρομές, περιορισμούς αδειοδότησης ή συμπίεση ήχου. Σαρώνει αυτόματα τους φακέλους μουσικής σας, εξάγει τα metadata και οργανώνει τα πάντα ανά καλλιτέχνη, άλμπουμ και είδος με ένα προσεγμένο web interface που περιλαμβάνει εξώφυλλα άλμπουμ, εμφάνιση στίχων και εξατομικευμένες καθημερινές λίστες αναπαραγωγής που δημιουργούνται από το ιστορικό ακρόασής σας.

Το self-hosting στο VPS σας παρέχει αξιόπιστη απομακρυσμένη πρόσβαση στη βιβλιοθήκη σας από οπουδήποτε, χωρίς να εξαρτάστε από τις ταχύτητες upload του σπιτιού ή τις δυναμικές IPs. Οι μορφές FLAC και lossless αναπαράγονται εγγενώς, ώστε η πιστότητα του ήχου σας να μην διακυβεύεται ποτέ, και τα multi-user profiles σημαίνουν ότι όλη η οικογένεια μπορεί να μοιραστεί μία βιβλιοθήκη διατηρώντας ξεχωριστά ιστορικά ακρόασης.