Αναπτύξτε Swing Music με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος μουσικός streaming server με ένα interface τύπου Spotify για την προσωπική σας συλλογή ήχου, καθημερινές μίξεις, στίχους και υποστήριξη FLAC.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Swing Music
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Swing Music
Το Swing Music προσφέρει στην προσωπική σας συλλογή ήχου την εμπειρία ποιότητας streaming που παρέχουν οι εμπορικές υπηρεσίες — χωρίς συνδρομές, περιορισμούς αδειοδότησης ή συμπίεση ήχου. Σαρώνει αυτόματα τους φακέλους μουσικής σας, εξάγει τα metadata και οργανώνει τα πάντα ανά καλλιτέχνη, άλμπουμ και είδος με ένα προσεγμένο web interface που περιλαμβάνει εξώφυλλα άλμπουμ, εμφάνιση στίχων και εξατομικευμένες καθημερινές λίστες αναπαραγωγής που δημιουργούνται από το ιστορικό ακρόασής σας.
Το self-hosting στο VPS σας παρέχει αξιόπιστη απομακρυσμένη πρόσβαση στη βιβλιοθήκη σας από οπουδήποτε, χωρίς να εξαρτάστε από τις ταχύτητες upload του σπιτιού ή τις δυναμικές IPs. Οι μορφές FLAC και lossless αναπαράγονται εγγενώς, ώστε η πιστότητα του ήχου σας να μην διακυβεύεται ποτέ, και τα multi-user profiles σημαίνουν ότι όλη η οικογένεια μπορεί να μοιραστεί μία βιβλιοθήκη διατηρώντας ξεχωριστά ιστορικά ακρόασης.
Βασικά χαρακτηριστικά του Swing Music
Ροή ήχου χωρίς απώλειες
Μεταδίδει FLAC και άλλες lossless μορφές εγγενώς χωρίς transcoding ή συμπίεση, διατηρώντας την πλήρη ποιότητα ήχου των ηχογραφήσεών σας.
Καθημερινές μείξεις
Δημιουργεί εξατομικευμένες λίστες αναπαραγωγής από το ιστορικό ακρόασης, αναδεικνύοντας άλμπουμ που δεν έχετε ακούσει πρόσφατα και διατηρώντας τη βιβλιοθήκη σας φρέσκια.
Εμφάνιση στίχων
Εμφανίζει συγχρονισμένους στίχους κατά την αναπαραγωγή, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε χωρίς να χρειάζεται να μεταβείτε σε ξεχωριστή εφαρμογή ή καρτέλα browser.
Last.fm scrobbling
Καταγράφει αυτόματα κάθε κομμάτι που ακούτε στο Last.fm, διατηρώντας ενημερωμένα τα στατιστικά ακρόασης και τις μουσικές προτάσεις σας.
Προφίλ πολλαπλών χρηστών
Κάθε χρήστης διατηρεί το ιστορικό ακρόασης, τα αγαπημένα και τις προτάσεις του, ενώ μοιράζεται την ίδια μουσική βιβλιοθήκη στον server.
Γιατί να τρέξω Swing Music στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.