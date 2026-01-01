Το DSpace είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη open-source repository platform στον κόσμο, τροφοδοτώντας περισσότερα από 2.000 institutional repositories σε πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, μουσεία και ερευνητικούς οργανισμούς. Καταγράφει, οργανώνει και διατηρεί ψηφιακά υλικά οποιασδήποτε μορφής — άρθρα, διατριβές, datasets, εικόνες και ήχο — με πλούσια Dublin Core metadata και μόνιμα Handle identifiers για μόνιμη αναφορά.

Η αυτο-φιλοξενία του DSpace στο δικό σας VPS διατηρεί την πλήρη ιδιοκτησία του ακαδημαϊκού περιεχομένου, των πολιτικών διατήρησης και των κανόνων πρόσβασης εντός του οργανισμού. Το ενσωματωμένο REST API, το Angular interface, το Solr discovery layer και το OAI-PMH endpoint παρέχουν στα ιδρύματα μια πλήρη repository stack χωρίς επαναλαμβανόμενες χρεώσεις SaaS ή vendor lock-in.