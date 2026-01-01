Αναπτύξτε το DSpace με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Θεσμικό αποθετήριο ανοιχτού κώδικα για τη διατήρηση και τον διαμοιρασμό ακαδημαϊκής έρευνας, διατριβών και ψηφιακών συλλογών.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για DSpace
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με DSpace
Το DSpace είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη open-source repository platform στον κόσμο, τροφοδοτώντας περισσότερα από 2.000 institutional repositories σε πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, μουσεία και ερευνητικούς οργανισμούς. Καταγράφει, οργανώνει και διατηρεί ψηφιακά υλικά οποιασδήποτε μορφής — άρθρα, διατριβές, datasets, εικόνες και ήχο — με πλούσια Dublin Core metadata και μόνιμα Handle identifiers για μόνιμη αναφορά.
Η αυτο-φιλοξενία του DSpace στο δικό σας VPS διατηρεί την πλήρη ιδιοκτησία του ακαδημαϊκού περιεχομένου, των πολιτικών διατήρησης και των κανόνων πρόσβασης εντός του οργανισμού. Το ενσωματωμένο REST API, το Angular interface, το Solr discovery layer και το OAI-PMH endpoint παρέχουν στα ιδρύματα μια πλήρη repository stack χωρίς επαναλαμβανόμενες χρεώσεις SaaS ή vendor lock-in.
Βασικά χαρακτηριστικά του DSpace
Έκδοση αντικειμένων
Παρακολουθήστε πολλαπλές εκδόσεις άρθρων, συνόλων δεδομένων και διατριβών, ώστε οι ερευνητές να μπορούν να ενημερώνουν τις υποβολές χωρίς να χάνουν το ιστορικό παραπομπών.
Συγκομιδή OAI-PMH
Το ενσωματωμένο OAI-PMH endpoint καθιστά τα μεταδεδομένα διαθέσιμα σε Google Scholar, BASE, και άλλους συσσωρευτές για παγκόσμια ανακαλυψιμότητα.
Διαχειριστείτε τα μόνιμα IDs
Κάθε αντικείμενο λαμβάνει ένα μόνιμο αναγνωριστικό Handle.net ώστε οι σύνδεσμοι να επιβιώνουν των αλλαγών URL και της θεσμικής ανανέωσης.
Αναζήτηση με Solr
Το αποκλειστικό Solr backend παρέχει faceted browsing, αναζήτηση πλήρους κειμένου και στατιστικά χρήσης σε εκατομμύρια στοιχεία.
Ρυθμιζόμενες ροές εργασίας
Οι ροές εργασίας υποβολής ανά συλλογή, με βήματα συντακτικής αξιολόγησης, προσαρμόζονται στις πολιτικές των σχολών, των βιβλιοθηκών και των τμημάτων.
COAR Notify έτοιμο
Εγγενής υποστήριξη για πρωτόκολλα COAR Notify συνδέει το αποθετήριό σας με το αναδυόμενο οικοσύστημα ανοιχτής αξιολόγησης από ομοτίμους.
Γιατί να τρέξω DSpace στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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