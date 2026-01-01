Το Notifuse είναι μια open-source, self-hosted email platform που ενοποιεί τις marketing campaigns και την transactional email delivery σε ένα ενιαίο σύστημα. Σε αντίθεση με τις υπηρεσίες που βασίζονται σε συνδρομή, όπως το Mailchimp ή το Brevo, το Notifuse λειτουργεί στον δικό σας server, εξαλείφοντας τα per-email fees και διατηρώντας τα subscriber data σας πλήρως ιδιωτικά και υπό τον έλεγχό σας.

Η platform υποστηρίζει πολλούς email providers, συμπεριλαμβανομένων των Amazon SES, Mailgun και Postmark, ώστε να μπορείτε να δρομολογείτε μηνύματα μέσω όποιου backend ταιριάζει στις απαιτήσεις σας σε cost και deliverability. Ένας drag-and-drop campaign editor, audience segmentation, open and click tracking, και ένα REST API για programmatic transactional emails παρέχουν τόσο στους marketers όσο και στους developers όλα όσα χρειάζονται από μία self-hosted deployment.