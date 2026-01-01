Αναπτύξτε το Notifuse με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα email για καμπάνιες marketing και transactional emails με παράδοση από πολλούς παρόχους.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Notifuse
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Notifuse
Το Notifuse είναι μια open-source, self-hosted email platform που ενοποιεί τις marketing campaigns και την transactional email delivery σε ένα ενιαίο σύστημα. Σε αντίθεση με τις υπηρεσίες που βασίζονται σε συνδρομή, όπως το Mailchimp ή το Brevo, το Notifuse λειτουργεί στον δικό σας server, εξαλείφοντας τα per-email fees και διατηρώντας τα subscriber data σας πλήρως ιδιωτικά και υπό τον έλεγχό σας.
Η platform υποστηρίζει πολλούς email providers, συμπεριλαμβανομένων των Amazon SES, Mailgun και Postmark, ώστε να μπορείτε να δρομολογείτε μηνύματα μέσω όποιου backend ταιριάζει στις απαιτήσεις σας σε cost και deliverability. Ένας drag-and-drop campaign editor, audience segmentation, open and click tracking, και ένα REST API για programmatic transactional emails παρέχουν τόσο στους marketers όσο και στους developers όλα όσα χρειάζονται από μία self-hosted deployment.
Βασικά χαρακτηριστικά του Notifuse
Επεξεργαστής καμπάνιας
Δημιουργήστε καμπάνιες email με έναν οπτικό επεξεργαστή drag-and-drop που περιλαμβάνει A/B testing, προγραμματισμό και προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο.
Συναλλακτικό email API
Στείλτε email βάσει συμβάντων προγραμματιστικά μέσω REST API με Liquid templating για δυναμικό εξατομικευμένο περιεχόμενο.
Παράδοση πολλαπλών παρόχων
Δρομολογήστε τα email μέσω Amazon SES, Mailgun, Postmark ή οποιουδήποτε παρόχου SMTP χωρίς να αλλάξετε τα πρότυπα ή τις ροές εργασίας σας.
Τμηματοποίηση συνδρομητών
Στοχεύστε καμπάνιες σε συγκεκριμένα τμήματα κοινού βάσει των χαρακτηριστικών των συνδρομητών και του ιστορικού προηγούμενης αλληλεπίδρασης.
Παρακολούθηση ανοίγματος και κλικ
Μετρήστε την απόδοση της καμπάνιας με λεπτομερή ποσοστά ανοίγματος, παρακολούθηση κλικ και αναλύσεις παράδοσης ενσωματωμένα στο dashboard.
Γιατί να τρέξω Notifuse στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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