Το Duplicati είναι ένας δωρεάν client backup ανοιχτού κώδικα που κρυπτογραφεί δεδομένα με AES-256 πριν στείλει επαυξητικά, με απαλοιφή διπλοτύπων και συμπιεσμένα backups σε περισσότερα από 20 backends αποθήκευσης — συμπεριλαμβανομένων των Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2, και τυπικών πρωτοκόλλων όπως SFTP και WebDAV. Επειδή τα πάντα κρυπτογραφούνται client-side, τα δεδομένα σας παραμένουν ιδιωτικά ακόμα και όταν αποθηκεύονται σε υπηρεσίες cloud τρίτων.

Μια καθαρή web interface καθιστά απλή τη διαμόρφωση εργασιών backup, τον καθορισμό πολιτικών διατήρησης, την επαλήθευση της ακεραιότητας του backup και την παρακολούθηση των προγραμματισμένων εκτελέσεων. Η deduplication σε επίπεδο μπλοκ και η συμπίεση διατηρούν το κόστος αποθήκευσης χαμηλό ακόμα και για μεγάλα σύνολα δεδομένων. Η αυτο-φιλοξενία του Duplicati σε ένα VPS σας προσφέρει μια αξιόπιστη, πάντα ενεργή μηχανή backup που εκτελεί προγραμματισμένες εργασίες με συνέπεια χωρίς να εξαρτάται από την ενεργοποίηση ενός προσωπικού υπολογιστή.