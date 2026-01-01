Αναπτύξτε το Duplicati με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Εφαρμογή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ανοιχτού κώδικα που δημιουργεί κρυπτογραφημένα, σταδιακά αντίγραφα ασφαλείας σε αποθήκευση στο cloud και απομακρυσμένους server με μια απλή διασύνδεση web.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Duplicati
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Duplicati
Το Duplicati είναι ένας δωρεάν client backup ανοιχτού κώδικα που κρυπτογραφεί δεδομένα με AES-256 πριν στείλει επαυξητικά, με απαλοιφή διπλοτύπων και συμπιεσμένα backups σε περισσότερα από 20 backends αποθήκευσης — συμπεριλαμβανομένων των Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2, και τυπικών πρωτοκόλλων όπως SFTP και WebDAV. Επειδή τα πάντα κρυπτογραφούνται client-side, τα δεδομένα σας παραμένουν ιδιωτικά ακόμα και όταν αποθηκεύονται σε υπηρεσίες cloud τρίτων.
Μια καθαρή web interface καθιστά απλή τη διαμόρφωση εργασιών backup, τον καθορισμό πολιτικών διατήρησης, την επαλήθευση της ακεραιότητας του backup και την παρακολούθηση των προγραμματισμένων εκτελέσεων. Η deduplication σε επίπεδο μπλοκ και η συμπίεση διατηρούν το κόστος αποθήκευσης χαμηλό ακόμα και για μεγάλα σύνολα δεδομένων. Η αυτο-φιλοξενία του Duplicati σε ένα VPS σας προσφέρει μια αξιόπιστη, πάντα ενεργή μηχανή backup που εκτελεί προγραμματισμένες εργασίες με συνέπεια χωρίς να εξαρτάται από την ενεργοποίηση ενός προσωπικού υπολογιστή.
Βασικά χαρακτηριστικά του Duplicati
Κρυπτογράφηση AES-256 από την πλευρά του πελάτη
Κρυπτογραφεί όλα τα δεδομένα πριν φύγουν από τον server σας, έτσι ώστε τα backups σε cloud storage τρίτων να παραμένουν πλήρως ιδιωτικά.
20+ storage backends
Υποστηρίζει Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV, και πολλούς άλλους προορισμούς από ένα ενιαίο περιβάλλον.
Αυξητικό και με αποδιπλασιασμό
Ανεβάζει μόνο τα αλλαγμένα μπλοκ μετά την πρώτη εκτέλεση αντιγράφου ασφαλείας, μειώνοντας δραματικά τη χρήση αποθηκευτικού χώρου και το εύρος ζώνης μεταφόρτωσης σε επόμενες εργασίες.
Ευέλικτος προγραμματισμός
Διαμορφώστε αυτοματοποιημένα παράθυρα backup με πολιτικές διατήρησης που λήγουν αυτόματα τα παλιά σημεία επαναφοράς για τη διαχείριση του κόστους αποθήκευσης.
Επαλήθευση αντιγράφου ασφαλείας
Ελέγχει περιοδικά την ακεραιότητα των αντιγράφων ασφαλείας επαναφέροντας και συγκρίνοντας δεδομένα, εντοπίζοντας σιωπηρή φθορά πριν αυτή γίνει πρόβλημα ανάκτησης.
Γιατί να τρέξω Duplicati στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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