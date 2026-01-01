Το Twenty είναι ένα open-source CRM επόμενης γενιάς που δίνει στις ομάδες ανάπτυξης πλήρη έλεγχο στις ροές εργασίας σχέσεων με τους πελάτες τους. Σε αντίθεση με τα άκαμπτα SaaS CRMs, το Twenty σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε κάθε πεδίο, αντικείμενο και σχέση ώστε να ταιριάζει στις ακριβείς επιχειρηματικές σας διαδικασίες μέσω ενός ευέλικτου μοντέλου δεδομένων.

Η αυτο-φιλοξενία του Twenty σε ένα VPS διατηρεί όλα τα δεδομένα πελατών ιδιωτικά και εξαλείφει τις χρεώσεις αδειοδότησης ανά θέση. Η αρχιτεκτονική του με προτεραιότητα στο API σημαίνει ότι οποιαδήποτε προσαρμοσμένη ενσωμάτωση ή αυτοματοποίηση είναι δυνατή, και η σύγχρονη διεπαφή του ανταγωνίζεται τις εμπορικές εναλλακτικές ενώ σας δίνει πλήρη ιδιοκτησία της υποδομής του CRM σας.