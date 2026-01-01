Αναπτύξτε Twenty με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Σύγχρονο open-source CRM με προσαρμόσιμο μοντέλο δεδομένων, σχεδιασμό API-first και ευέλικτη αυτοματοποίηση ροής εργασιών.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Twenty
Το Twenty είναι ένα open-source CRM επόμενης γενιάς που δίνει στις ομάδες ανάπτυξης πλήρη έλεγχο στις ροές εργασίας σχέσεων με τους πελάτες τους. Σε αντίθεση με τα άκαμπτα SaaS CRMs, το Twenty σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε κάθε πεδίο, αντικείμενο και σχέση ώστε να ταιριάζει στις ακριβείς επιχειρηματικές σας διαδικασίες μέσω ενός ευέλικτου μοντέλου δεδομένων.
Η αυτο-φιλοξενία του Twenty σε ένα VPS διατηρεί όλα τα δεδομένα πελατών ιδιωτικά και εξαλείφει τις χρεώσεις αδειοδότησης ανά θέση. Η αρχιτεκτονική του με προτεραιότητα στο API σημαίνει ότι οποιαδήποτε προσαρμοσμένη ενσωμάτωση ή αυτοματοποίηση είναι δυνατή, και η σύγχρονη διεπαφή του ανταγωνίζεται τις εμπορικές εναλλακτικές ενώ σας δίνει πλήρη ιδιοκτησία της υποδομής του CRM σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Twenty
Προσαρμόσιμο μοντέλο δεδομένων
Προσθέστε προσαρμοσμένα αντικείμενα, πεδία και σχέσεις για να ταιριάζουν στην ακριβή δομή της επιχείρησής σας χωρίς να γράψετε κώδικα backend.
Σχεδιασμός με προτεραιότητα το API
Ένα πλήρες GraphQL και REST API σάς επιτρέπει να ενσωματώσετε το Twenty με οποιοδήποτε εξωτερικό εργαλείο, πλατφόρμα αυτοματισμού ή προσαρμοσμένη εφαρμογή.
Kanban και προβολές λίστας
Εναλλάξτε μεταξύ προβολών Kanban pipeline και λιστών σε μορφή πίνακα για να διαχειρίζεστε συμφωνίες και επαφές στη μορφή που ταιριάζει στο workflow σας.
Ενσωμάτωση Email
Συνδέστε το Gmail ή άλλους παρόχους email για να καταγράφετε αυτόματα τις επικοινωνίες απευθείας σε επαφές και συμφωνίες.
Χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη
Το Self-hosting εξαλείφει τα επαναλαμβανόμενα κόστη αδειοδότησης CRM, καθιστώντας το Twenty οικονομικά αποδοτικό για αναπτυσσόμενες ομάδες πωλήσεων.
Γιατί να τρέξω Twenty στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.