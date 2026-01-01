Το Nuclio είναι μια πλατφόρμα open-source serverless υψηλής απόδοσης για επεξεργασία συμβάντων και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Εκτελεί τον κώδικά σας ως συναρτήσεις που αντιδρούν σε ένα ευρύ φάσμα εναυσμάτων — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS και προγραμματισμένες εργασίες cron — και κλιμακώνει αυτόματα κάθε συνάρτηση προς τα πάνω και προς τα κάτω ανάλογα με τη ζήτηση. Οι συναρτήσεις εκτελούνται σε αποκλειστικά containers που δημιουργούνται και αναπτύσσονται απευθείας από τον πίνακα ελέγχου του browser.

Σε αντίθεση με τα γενικά εργαλεία αυτοματισμού, το Nuclio είναι σχεδιασμένο για ταχύτητα, επεξεργαζόμενο εκατοντάδες χιλιάδες συμβάντα ανά δευτερόλεπτο ανά διεργασία, με προαιρετική επιτάχυνση GPU για συμπερασματολογία μηχανικής μάθησης. Το Self-hosting του Nuclio στο δικό σας VPS διατηρεί τους αγωγούς δεδομένων, τα μοντέλα και τις πηγές συμβάντων υπό τον πλήρη έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις cloud ανά κλήση και χωρίς vendor lock-in.