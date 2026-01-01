Αναπτύξτε το Nuclio με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα serverless ανοιχτού κώδικα υψηλής απόδοσης για επεξεργασία συμβάντων και δεδομένων πραγματικού χρόνου με αυτόματη κλιμάκωση και υποστήριξη GPU.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Nuclio
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Nuclio
Το Nuclio είναι μια πλατφόρμα open-source serverless υψηλής απόδοσης για επεξεργασία συμβάντων και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Εκτελεί τον κώδικά σας ως συναρτήσεις που αντιδρούν σε ένα ευρύ φάσμα εναυσμάτων — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS και προγραμματισμένες εργασίες cron — και κλιμακώνει αυτόματα κάθε συνάρτηση προς τα πάνω και προς τα κάτω ανάλογα με τη ζήτηση. Οι συναρτήσεις εκτελούνται σε αποκλειστικά containers που δημιουργούνται και αναπτύσσονται απευθείας από τον πίνακα ελέγχου του browser.
Σε αντίθεση με τα γενικά εργαλεία αυτοματισμού, το Nuclio είναι σχεδιασμένο για ταχύτητα, επεξεργαζόμενο εκατοντάδες χιλιάδες συμβάντα ανά δευτερόλεπτο ανά διεργασία, με προαιρετική επιτάχυνση GPU για συμπερασματολογία μηχανικής μάθησης. Το Self-hosting του Nuclio στο δικό σας VPS διατηρεί τους αγωγούς δεδομένων, τα μοντέλα και τις πηγές συμβάντων υπό τον πλήρη έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις cloud ανά κλήση και χωρίς vendor lock-in.
Βασικά χαρακτηριστικά του Nuclio
Εναύσματα συμβάντων πραγματικού χρόνου
Ενεργοποιήστε λειτουργίες από HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS και χρονοπρογραμματισμούς cron χωρίς να γράψετε καθόλου glue code.
Αυτόματη κλιμάκωση
Κάθε λειτουργία αυξάνεται υπό φόρτο και μειώνεται όταν είναι ανενεργή, διατηρώντας την αποδοτική χρήση των πόρων σε όλους τους φόρτους εργασίας.
Πολλαπλών γλωσσών runtimes
Γράψτε συναρτήσεις σε Go, Python, Java, .NET, Node.js, ή Shell χρησιμοποιώντας το runtime που ταιριάζει καλύτερα σε κάθε εργασία.
GPU-επιταχυνόμενη συμπερασματολογία
Συνδέστε GPUs σε συναρτήσεις για γρήγορη εξαγωγή συμπερασμάτων μηχανικής μάθησης και αγωγούς επεξεργασίας πραγματικού χρόνου με πολλά δεδομένα.
Πίνακας ελέγχου βασισμένος σε browser
Δημιουργήστε, αναπτύξτε, καλέστε και παρακολουθήστε συναρτήσεις από ένα καθαρό web UI χωρίς να φύγετε ποτέ από τον browser.
Γιατί να τρέξω Nuclio στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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