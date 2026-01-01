Το FMD (Find My Device) είναι μια open-source, self-hosted εναλλακτική λύση του Google Find My Device. Λειτουργεί σε συνδυασμό με την εφαρμογή FMD Android: τα τηλέφωνά σας αναφέρουν την κρυπτογραφημένη τοποθεσία τους στον δικό σας server, τον οποίο προσεγγίζετε μέσω μιας καθαρής web διεπαφής για να εντοπίσετε μια χαμένη ή κλεμμένη συσκευή, να την κάνετε να χτυπήσει, να τραβήξετε μια φωτογραφία, να κλειδώσετε την οθόνη ή να ενεργοποιήσετε μια απομακρυσμένη διαγραφή. Κάθε εντολή δρομολογείται μέσω του δικού σας server, οπότε κανένας τρίτος δεν βλέπει ποτέ πού βρίσκονται οι συσκευές σας.

Επειδή το φιλοξενείτε εσείς οι ίδιοι στον δικό σας VPS, το ιστορικό τοποθεσίας και τα δεδομένα της συσκευής σας δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή που ελέγχετε — δεν υπάρχει απαίτηση λογαριασμού Google και κανένα vendor lock-in. Η κρυπτογράφηση end-to-end διατηρεί τα δεδομένα μη αναγνώσιμα ακόμα και για τον server, δίνοντάς σας την εγγύηση μιας εμπορικής υπηρεσίας εντοπισμού συσκευών χωρίς να θυσιάζετε την ιδιωτικότητα.