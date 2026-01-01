Αναπτύξτε FMD με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Self-hosted, φιλικός προς το απόρρητο Find My Device server για τον εντοπισμό, την κλήση και την απομακρυσμένη διαγραφή τηλεφώνων και tablet Android.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για FMD (Find My Device)
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με FMD (Find My Device)
Το FMD (Find My Device) είναι μια open-source, self-hosted εναλλακτική λύση του Google Find My Device. Λειτουργεί σε συνδυασμό με την εφαρμογή FMD Android: τα τηλέφωνά σας αναφέρουν την κρυπτογραφημένη τοποθεσία τους στον δικό σας server, τον οποίο προσεγγίζετε μέσω μιας καθαρής web διεπαφής για να εντοπίσετε μια χαμένη ή κλεμμένη συσκευή, να την κάνετε να χτυπήσει, να τραβήξετε μια φωτογραφία, να κλειδώσετε την οθόνη ή να ενεργοποιήσετε μια απομακρυσμένη διαγραφή. Κάθε εντολή δρομολογείται μέσω του δικού σας server, οπότε κανένας τρίτος δεν βλέπει ποτέ πού βρίσκονται οι συσκευές σας.
Επειδή το φιλοξενείτε εσείς οι ίδιοι στον δικό σας VPS, το ιστορικό τοποθεσίας και τα δεδομένα της συσκευής σας δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή που ελέγχετε — δεν υπάρχει απαίτηση λογαριασμού Google και κανένα vendor lock-in. Η κρυπτογράφηση end-to-end διατηρεί τα δεδομένα μη αναγνώσιμα ακόμα και για τον server, δίνοντάς σας την εγγύηση μιας εμπορικής υπηρεσίας εντοπισμού συσκευών χωρίς να θυσιάζετε την ιδιωτικότητα.
Βασικά χαρακτηριστικά του FMD (Find My Device)
Εντοπίστε χαμένες συσκευές
Εντοπίστε την τελευταία αναφερόμενη θέση GPS οποιουδήποτε καταχωρημένου τηλεφώνου ή tablet απευθείας από το web interface, ακόμα και όταν η συσκευή είναι εκτός εμβέλειας.
Απομακρυσμένες εντολές
Ενεργοποιήστε έναν δυνατό ήχο κλήσης, τραβήξτε μια φωτογραφία, κλειδώστε την οθόνη ή διαγράψτε δεδομένα εξ αποστάσεως για να προστατεύσετε μια χαμένη ή κλεμμένη συσκευή.
Κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο
Τα δεδομένα τοποθεσίας κρυπτογραφούνται στη συσκευή πριν φτάσουν στον server, έτσι κανείς — ούτε καν ο host — δεν μπορεί να διαβάσει το πού βρίσκεστε.
Android συνοδευτική app
Συνδυάζεται με την εφαρμογή ανοιχτού κώδικα FMD Android για να αναφέρει την τοποθεσία και να λαμβάνει εντολές χωρίς να εξαρτάται από τα Google Play Services.
Χωρίς λογαριασμό Google
Αντικαταστήστε το Google Find My Device με μια υπηρεσία που εσείς ελέγχετε πλήρως, χωρίς λογαριασμό cloud ή να απαιτείται vendor lock-in.
Γιατί να τρέξω FMD (Find My Device) στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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