Αναπτύξτε Docker Registry με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Το επίσημο ιδιωτικό registry για την αποθήκευση, τη διανομή και τη διαχείριση των Docker container images σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Docker Registry
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Docker Registry
Το Docker Registry είναι το επίσημο, ανοιχτού κώδικα σύστημα αποθήκευσης και διανομής για Docker images. Η λειτουργία του δικού σας registry παρέχει στην ομάδα σας ένα ιδιωτικό, υψηλής απόδοσης αποθετήριο για container images — διατηρώντας τον proprietary application code μακριά από public hubs, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει γρήγορες, αξιόπιστες λήψεις εικόνων για τις CI/CD pipelines και τις παραγωγικές αναπτύξεις σας.
Το self-hosting στον VPS σας σημαίνει ότι τα δεδομένα εικόνων δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας, γεγονός που απλοποιεί τη συμμόρφωση με τις data governance policies και καταργεί την εξάρτηση από external services. Εσείς ελέγχετε την πρόσβαση, τις retention policies και την χωρητικότητα αποθήκευσης — χωρίς per-image fees ή bandwidth limits που επιβάλλονται από τους hosted registry providers.
Βασικά χαρακτηριστικά του Docker Registry
Ιδιωτική αποθήκευση εικόνων
Αποθηκεύστε με ασφάλεια ιδιόκτητες εικόνες κοντέινερ στη δική σας υποδομή, διατηρώντας ευαίσθητο κώδικα μακριά από δημόσια μητρώα.
Ενσωμάτωση CI/CD
Το τυπικό Docker push and pull API διασφαλίζει συμβατότητα με κάθε εργαλείο δημιουργίας, pipeline και orchestration platform.
Webhook υποστήριξη
Τα βήματα του downstream pipeline ενεργοποιούνται αυτόματα κάθε φορά που μια νέα image προωθείται στο registry.
Μόνιμη cache επιπέδου
Ο κοινόχρηστος χώρος αποθήκευσης επιπέδων σε όλες τις εικόνες μειώνει δραματικά τη χρήση δίσκου και επιταχύνει τη διανομή εικόνων στην ομάδα σας.
Γιατί να τρέξω Docker Registry στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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