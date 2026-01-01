Το Docker Registry είναι το επίσημο, ανοιχτού κώδικα σύστημα αποθήκευσης και διανομής για Docker images. Η λειτουργία του δικού σας registry παρέχει στην ομάδα σας ένα ιδιωτικό, υψηλής απόδοσης αποθετήριο για container images — διατηρώντας τον proprietary application code μακριά από public hubs, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει γρήγορες, αξιόπιστες λήψεις εικόνων για τις CI/CD pipelines και τις παραγωγικές αναπτύξεις σας.

Το self-hosting στον VPS σας σημαίνει ότι τα δεδομένα εικόνων δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας, γεγονός που απλοποιεί τη συμμόρφωση με τις data governance policies και καταργεί την εξάρτηση από external services. Εσείς ελέγχετε την πρόσβαση, τις retention policies και την χωρητικότητα αποθήκευσης — χωρίς per-image fees ή bandwidth limits που επιβάλλονται από τους hosted registry providers.