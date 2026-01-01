Αναπτύξτε Ghostfolio με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Dashboard διαχείρισης περιουσίας ανοιχτού κώδικα, με επίκεντρο την ιδιωτικότητα, για την παρακολούθηση επενδύσεων σε μετοχές, ETFs και κρυπτονομίσματα.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Ghostfolio
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Ghostfolio
Το Ghostfolio είναι ένας πίνακας ελέγχου προσωπικών οικονομικών ανοιχτού κώδικα που ενοποιεί το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο σε πολλαπλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων — μετοχές, ETFs, cryptocurrencies και άλλα — σε μια ενιαία, ενοποιημένη προβολή. Παρέχει λεπτομερή αναλυτικά στοιχεία απόδοσης, αποδόσεις σταθμισμένες ως προς τον χρόνο και δεδομένα αγοράς σε πραγματικό χρόνο χωρίς να στέλνει τα οικονομικά σας δεδομένα σε υπηρεσίες τρίτων.
Η αυτο-φιλοξενία του Ghostfolio στον VPS σας σάς δίνει πλήρη ιδιοκτησία ευαίσθητων οικονομικών πληροφοριών. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει PostgreSQL για ανθεκτική αποθήκευση δεδομένων και Redis για caching, διασφαλίζοντας γρήγορους υπολογισμούς χαρτοφυλακίου και αξιόπιστη απόδοση καθώς το ιστορικό των συναλλαγών σας αυξάνεται.
Βασικά χαρακτηριστικά του Ghostfolio
Παρακολούθηση πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων
Παρακολουθήστε μετοχές, ETFs, κρυπτονομίσματα, ομόλογα και εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία σε έναν ενιαίο πίνακα ελέγχου χαρτοφυλακίου.
Αναλύσεις απόδοσης
Αναλυτικές αποδόσεις σταθμισμένες ως προς τον χρόνο, ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης και οι ετησιοποιημένες μετρήσεις απόδοσης σάς βοηθούν να αξιολογήσετε τις επενδυτικές σας αποφάσεις.
Σχεδιασμός με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα
Όλα τα οικονομικά δεδομένα παραμένουν στον δικό σας server - χωρίς πρόσβαση τρίτων στο cloud, στο portfolio σας ή στο ιστορικό συναλλαγών σας.
Παρακολούθηση μερισμάτων
Παρακολουθήστε το εισόδημα από μερίσματα και τις διανομές σε όλα τα χαρτοφυλάκια με αναφορά εισοδήματος και υπολογισμούς απόδοσης.
Εισαγωγή CSV
Εισαγάγετε συναλλαγές από αρχεία CSV και διάφορες πλατφόρμες broker για να ενσωματώσετε γρήγορα το ιστορικό του υπάρχοντος portfolio σας.
Γιατί να τρέξω Ghostfolio στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.