Το Ghostfolio είναι ένας πίνακας ελέγχου προσωπικών οικονομικών ανοιχτού κώδικα που ενοποιεί το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο σε πολλαπλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων — μετοχές, ETFs, cryptocurrencies και άλλα — σε μια ενιαία, ενοποιημένη προβολή. Παρέχει λεπτομερή αναλυτικά στοιχεία απόδοσης, αποδόσεις σταθμισμένες ως προς τον χρόνο και δεδομένα αγοράς σε πραγματικό χρόνο χωρίς να στέλνει τα οικονομικά σας δεδομένα σε υπηρεσίες τρίτων.

Η αυτο-φιλοξενία του Ghostfolio στον VPS σας σάς δίνει πλήρη ιδιοκτησία ευαίσθητων οικονομικών πληροφοριών. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει PostgreSQL για ανθεκτική αποθήκευση δεδομένων και Redis για caching, διασφαλίζοντας γρήγορους υπολογισμούς χαρτοφυλακίου και αξιόπιστη απόδοση καθώς το ιστορικό των συναλλαγών σας αυξάνεται.