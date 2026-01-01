Το OHDSI Atlas είναι το ανοιχτό κοινοτικό πρότυπο για τη διεξαγωγή παρατηρησιακής έρευνας σε δεδομένα υγείας σε επίπεδο ασθενούς, μετατρεμμένα στο OMOP Common Data Model. Οι ερευνητές το χρησιμοποιούν για να δημιουργήσουν κοόρτεις ασθενών, να εξερευνήσουν τυποποιημένα ιατρικά λεξιλόγια, να σχεδιάσουν μελέτες εκτίμησης επιπτώσεων σε επίπεδο πληθυσμού και να χαρακτηρίσουν τη φυσική ιστορία της νόσου χωρίς να γράφουν SQL.

Η αυτο-φιλοξενία του Atlas στον δικό σας VPS παρέχει πλήρη έλεγχο στους σχεδιασμούς μελετών, τους ορισμούς κοόρτεων και τα σύνολα αποτελεσμάτων, ενώ παρέχεται προ-φορτωμένο με το συνθετικό OMOP CDM Eunomia, ώστε να μπορείτε να εξερευνήσετε τη ροή εργασιών αμέσως. Το ενσωματωμένο back-end WebAPI και η βάση δεδομένων PostgreSQL κάνουν κάθε λειτουργία του Atlas να λειτουργεί άμεσα, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή ρύθμιση data warehouse.