Αναπτύξτε το OHDSI Atlas με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Διαδικτυακή πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για παρατηρησιακή έρευνα υγείας στο κοινό μοντέλο δεδομένων OMOP.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για OHDSI Atlas
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OHDSI Atlas
Το OHDSI Atlas είναι το ανοιχτό κοινοτικό πρότυπο για τη διεξαγωγή παρατηρησιακής έρευνας σε δεδομένα υγείας σε επίπεδο ασθενούς, μετατρεμμένα στο OMOP Common Data Model. Οι ερευνητές το χρησιμοποιούν για να δημιουργήσουν κοόρτεις ασθενών, να εξερευνήσουν τυποποιημένα ιατρικά λεξιλόγια, να σχεδιάσουν μελέτες εκτίμησης επιπτώσεων σε επίπεδο πληθυσμού και να χαρακτηρίσουν τη φυσική ιστορία της νόσου χωρίς να γράφουν SQL.
Η αυτο-φιλοξενία του Atlas στον δικό σας VPS παρέχει πλήρη έλεγχο στους σχεδιασμούς μελετών, τους ορισμούς κοόρτεων και τα σύνολα αποτελεσμάτων, ενώ παρέχεται προ-φορτωμένο με το συνθετικό OMOP CDM Eunomia, ώστε να μπορείτε να εξερευνήσετε τη ροή εργασιών αμέσως. Το ενσωματωμένο back-end WebAPI και η βάση δεδομένων PostgreSQL κάνουν κάθε λειτουργία του Atlas να λειτουργεί άμεσα, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή ρύθμιση data warehouse.
Βασικά χαρακτηριστικά του OHDSI Atlas
OMOP CDM αναλύσεις
Εκτελέστε ορισμούς κοόρτης, χαρακτηρισμούς και μελέτες σε επίπεδο πληθυσμού σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων που έχει μετατραπεί στο Κοινό Μοντέλο Δεδομένων OMOP V5.
Εξερεύνηση λεξιλογίου
Αναζητήστε SNOMED, RxNorm, LOINC και άλλα τυπικά ιατρικά λεξιλόγια για να δημιουργήσετε σύνολα εννοιών που μεταφράζονται απρόσκοπτα σε όλες τις πηγές δεδομένων.
Δημιουργός Κοόρτης
Καθορίστε πληθυσμούς ασθενών με ένα οπτικό εργαλείο δημιουργίας χρησιμοποιώντας κριτήρια ένταξης, εκθέσεις σε φάρμακα και εμφανίσεις καταστάσεων χωρίς να γράφετε SQL.
Δεδομένα demo Eunomia
Αποστέλλεται προφορτωμένο με το συνθετικό σύνολο δεδομένων OHDSI Eunomia, ώστε η δημιουργία κοόρτης, ο χαρακτηρισμός και οι αναφορές Achilles να λειτουργούν αμέσως.
WebAPI backend
Η ενσωματωμένη υπηρεσία Spring Boot WebAPI εκθέτει το πλήρες OHDSI REST API για προγραμματική πρόσβαση από R, Python και άλλους analytics clients.
Ανοιχτό πρότυπο κοινότητας
Συμμετέχει σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ερευνητών που εφαρμόζουν τις ίδιες μεθόδους σε περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ιατρικά αρχεία ασθενών σε ακαδημαϊκούς και βιομηχανικούς εταίρους.
Γιατί να τρέξω OHDSI Atlas στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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