Έκπτωση έως 69% για OHDSI Atlas

Αναπτύξτε το OHDSI Atlas με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Διαδικτυακή πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για παρατηρησιακή έρευνα υγείας στο κοινό μοντέλο δεδομένων OMOP.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το OHDSI Atlas με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για OHDSI Atlas

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OHDSI Atlas

Το OHDSI Atlas είναι το ανοιχτό κοινοτικό πρότυπο για τη διεξαγωγή παρατηρησιακής έρευνας σε δεδομένα υγείας σε επίπεδο ασθενούς, μετατρεμμένα στο OMOP Common Data Model. Οι ερευνητές το χρησιμοποιούν για να δημιουργήσουν κοόρτεις ασθενών, να εξερευνήσουν τυποποιημένα ιατρικά λεξιλόγια, να σχεδιάσουν μελέτες εκτίμησης επιπτώσεων σε επίπεδο πληθυσμού και να χαρακτηρίσουν τη φυσική ιστορία της νόσου χωρίς να γράφουν SQL.

Η αυτο-φιλοξενία του Atlas στον δικό σας VPS παρέχει πλήρη έλεγχο στους σχεδιασμούς μελετών, τους ορισμούς κοόρτεων και τα σύνολα αποτελεσμάτων, ενώ παρέχεται προ-φορτωμένο με το συνθετικό OMOP CDM Eunomia, ώστε να μπορείτε να εξερευνήσετε τη ροή εργασιών αμέσως. Το ενσωματωμένο back-end WebAPI και η βάση δεδομένων PostgreSQL κάνουν κάθε λειτουργία του Atlas να λειτουργεί άμεσα, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή ρύθμιση data warehouse.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του OHDSI Atlas

OMOP CDM αναλύσεις

Εκτελέστε ορισμούς κοόρτης, χαρακτηρισμούς και μελέτες σε επίπεδο πληθυσμού σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων που έχει μετατραπεί στο Κοινό Μοντέλο Δεδομένων OMOP V5.

Εξερεύνηση λεξιλογίου

Αναζητήστε SNOMED, RxNorm, LOINC και άλλα τυπικά ιατρικά λεξιλόγια για να δημιουργήσετε σύνολα εννοιών που μεταφράζονται απρόσκοπτα σε όλες τις πηγές δεδομένων.

Δημιουργός Κοόρτης

Καθορίστε πληθυσμούς ασθενών με ένα οπτικό εργαλείο δημιουργίας χρησιμοποιώντας κριτήρια ένταξης, εκθέσεις σε φάρμακα και εμφανίσεις καταστάσεων χωρίς να γράφετε SQL.

Δεδομένα demo Eunomia

Αποστέλλεται προφορτωμένο με το συνθετικό σύνολο δεδομένων OHDSI Eunomia, ώστε η δημιουργία κοόρτης, ο χαρακτηρισμός και οι αναφορές Achilles να λειτουργούν αμέσως.

WebAPI backend

Η ενσωματωμένη υπηρεσία Spring Boot WebAPI εκθέτει το πλήρες OHDSI REST API για προγραμματική πρόσβαση από R, Python και άλλους analytics clients.

Ανοιχτό πρότυπο κοινότητας

Συμμετέχει σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ερευνητών που εφαρμόζουν τις ίδιες μεθόδους σε περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ιατρικά αρχεία ασθενών σε ακαδημαϊκούς και βιομηχανικούς εταίρους.

Γιατί να τρέξω OHDSI Atlas στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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