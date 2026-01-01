Αναπτύξτε το Typebot με εγκατάσταση ενός κλικ.
Δημιουργός chatbot χωρίς κώδικα για τη δημιουργία συνομιλητικών φορμών, ερευνών και διαδραστικών εμπειριών συνομιλίας που μπορείτε να φιλοξενήσετε μόνοι σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Typebot
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Typebot
Το Typebot είναι ένας self-hosted δημιουργός συνομιλιακών φορμών που αντικαθιστά τις στατικές φόρμες HTML με διαδραστικές ροές τύπου chat. Χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή καμβά drag-and-drop, οι ομάδες μπορούν να σχεδιάσουν συνομιλίες πολλαπλών βημάτων με υπό όρους διακλάδωση, προσαρμοσμένες μεταβλητές και εγγενείς ενσωματώσεις — χωρίς να γράφουν κώδικα. Η πλατφόρμα παρέχεται ως δύο υπηρεσίες: ένας builder για το σχεδιασμό και τη διαχείριση ροών, και ένας viewer που εξυπηρετεί δημοσιευμένα chatbots απευθείας στους τελικούς χρήστες.
Το self-hosting του Typebot στον VPS σας σάς δίνει πλήρη ιδιοκτησία των δεδομένων υποβολής, των μεταφορτώσεων αρχείων και των διαπιστευτηρίων API χωρίς χρεώσεις ανά υποβολή και χωρίς μεταφορές δεδομένων σε τρίτους. Οι ροές σας εκτελούνται στον δικό σας domain, πλήρως ιδιωτικές, χωρίς τεχνητούς περιορισμούς σε workspaces, μέλη ομάδας ή δημοσιευμένα bots.
Βασικά χαρακτηριστικά του Typebot
Οπτικός σχεδιαστής ροών
Σχεδιάστε διακλαδιζόμενες συνομιλίες χρησιμοποιώντας έναν επεξεργαστή καμβά με πάνω από 30 τύπους μπλοκ, συμπεριλαμβανομένων εισόδων, συνθηκών, ενσωματώσεων πολυμέσων και συλλογής πληρωμών.
Εγγενείς ενσωματώσεις
Συνδέστε ροές απευθείας με OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, webhooks, Zapier και Make.com χωρίς να φύγετε από το περιβάλλον επεξεργασίας.
Υπό όρους λογική
Διακλάδωση των διαδρομών συνομιλίας με βάση τις απαντήσεις των χρηστών, τις μεταβλητές ή τις αποκρίσεις API, για την παροχή πλήρως εξατομικευμένων εμπειριών.
Ευέλικτες λειτουργίες embed
Δημοσιεύστε chatbots ως αναδυόμενα overlays, πλευρικά widgets, chat πλήρους σελίδας ή ενσωματώσεις εντός κειμένου σε οποιοδήποτε website ή web app.
Αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο
Παρακολουθήστε τα ποσοστά υποβολής, τα σημεία εγκατάλειψης και τις χοάνες ολοκλήρωσης για κάθε δημοσιευμένη ροή από το dashboard.
Χώροι εργασίας ομάδας
Οργανώστε ροές σε πολλούς απομονωμένους χώρους εργασίας με πρόσβαση βάσει ρόλων για διαφορετικές ομάδες ή πελάτες.
Γιατί να τρέξω Typebot στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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