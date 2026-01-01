Το Typebot είναι ένας self-hosted δημιουργός συνομιλιακών φορμών που αντικαθιστά τις στατικές φόρμες HTML με διαδραστικές ροές τύπου chat. Χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή καμβά drag-and-drop, οι ομάδες μπορούν να σχεδιάσουν συνομιλίες πολλαπλών βημάτων με υπό όρους διακλάδωση, προσαρμοσμένες μεταβλητές και εγγενείς ενσωματώσεις — χωρίς να γράφουν κώδικα. Η πλατφόρμα παρέχεται ως δύο υπηρεσίες: ένας builder για το σχεδιασμό και τη διαχείριση ροών, και ένας viewer που εξυπηρετεί δημοσιευμένα chatbots απευθείας στους τελικούς χρήστες.

Το self-hosting του Typebot στον VPS σας σάς δίνει πλήρη ιδιοκτησία των δεδομένων υποβολής, των μεταφορτώσεων αρχείων και των διαπιστευτηρίων API χωρίς χρεώσεις ανά υποβολή και χωρίς μεταφορές δεδομένων σε τρίτους. Οι ροές σας εκτελούνται στον δικό σας domain, πλήρως ιδιωτικές, χωρίς τεχνητούς περιορισμούς σε workspaces, μέλη ομάδας ή δημοσιευμένα bots.