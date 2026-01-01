Αναπτύξτε το Coder με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για την παροχή αυτο-φιλοξενούμενων περιβαλλόντων ανάπτυξης cloud από πρότυπα Terraform στη δική σας υποδομή.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Coder
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Coder
Το Coder είναι η κορυφαία πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για αυτο-φιλοξενούμενα περιβάλλοντα ανάπτυξης cloud, που χρησιμοποιείται από οργανισμούς μηχανικών για να τυποποιήσουν, να ασφαλίσουν και να επεκτείνουν την υποδομή των προγραμματιστών τους. Οι ομάδες πλατφόρμας ορίζουν τους χώρους εργασίας ως πρότυπα Terraform — καθορίζοντας το IDE, τις εξαρτήσεις, την κατανομή πόρων και την πρόσβαση στο δίκτυο — και οι προγραμματιστές δημιουργούν συνεπή, έτοιμα για κώδικα περιβάλλοντα μέσα σε λίγα λεπτά αντί να αφιερώνουν μέρες στην τοπική εγκατάσταση.
Η αυτο-φιλοξενία του Coder στο VPS σας σημαίνει ότι ο πηγαίος κώδικας και τα διαπιστευτήρια δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας, πληρώντας αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας και συμμόρφωσης. Η ενσωμάτωση του Docker socket επιτρέπει στο Coder να παρέχει χώρους εργασίας βασισμένους σε κοντέινερ απευθείας στον κεντρικό υπολογιστή, δίνοντας σε κάθε προγραμματιστή απομονωμένα περιβάλλοντα που υποστηρίζονται από το VPS compute σας, ενώ διατηρείτε κεντρικό έλεγχο επί των πόρων, των αρχείων καταγραφής ελέγχου και των πολιτικών πρόσβασης.
Βασικά χαρακτηριστικά του Coder
Terraform workspace πρότυπα
Ορίστε αναπαραγώγιμα περιβάλλοντα ανάπτυξης ως κώδικα και διαθέστε ομοιόμορφα περιβάλλοντα εργασίας για κάθε προγραμματιστή με ένα κλικ.
Οποιοδήποτε IDE υποστηρίζεται
Οι προγραμματιστές συνδέονται χρησιμοποιώντας VS Code, JetBrains, ή browser-based editors μέσω SSH χωρίς να αλλάζουν τον προτιμώμενο workflow τους.
Αυτόματη εκκίνηση και αυτόματη διακοπή
Οι Workspaces ξεκινούν αυτόματα με την πρόσβαση και σταματούν βάσει χρονοδιαγράμματος, μειώνοντας την κατανάλωση αδρανών πόρων και το κόστος υποδομής.
SSO και audit logging
Ενσωματωθείτε με OIDC, GitHub, ή εταιρικούς παρόχους ταυτότητας και διατηρήστε πλήρη ίχνη ελέγχου για ασφάλεια και συμμόρφωση.
Ποσοστώσεις πόρων
Ορίστε όρια CPU και μνήμης ανά χρήστη για να αποτρέψετε χώρους εργασίας που λειτουργούν ανεξέλεγκτα από το να καταναλώνουν όλους τους διαθέσιμους πόρους VPS.
Γιατί να τρέχω Coder στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.