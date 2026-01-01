Το TeamMapper είναι μια open-source εφαρμογή mind mapping που επιτρέπει στις ομάδες να δημιουργούν, να μοιράζονται και να επεξεργάζονται mindmaps μαζί σε πραγματικό χρόνο μέσω WebSockets. Κατασκευασμένο ως διάδοχος του διακοπέντος mindmapp project, εστιάζει στη συνεργασία χωρίς να απαιτεί λογαριασμούς χρηστών - μοιραστείτε έναν σύνδεσμο με δικαιώματα μόνο προβολής ή επεξεργασίας και τα μέλη της ομάδας μπορούν να συμμετάσχουν στην περίοδο λειτουργίας αμέσως.

Η αυτο-φιλοξενία του TeamMapper στο δικό σας VPS διατηρεί τις συνεδρίες brainstorming, τα σχέδια έργων και τη γνώση της ομάδας εξ ολοκλήρου σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Από προεπιλογή, τα mindmaps διαγράφονται αυτόματα μετά από 30 ημέρες για συμμόρφωση με τον GDPR, και το διαμορφώσιμο παράθυρο διατήρησης επιτρέπει στις ομάδες σε ρυθμιζόμενα περιβάλλοντα να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά απορρήτου ώστε να ταιριάζει με τις δικές τους πολιτικές χωρίς να εξαρτώνται από έναν τρίτο πάροχο SaaS.