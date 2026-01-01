Αναπτύξτε το TeamMapper με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενο, συνεργατικό εργαλείο χαρτογράφησης ιδεών σε πραγματικό χρόνο για ομάδες, ώστε να κάνουν brainstorming, να σχεδιάζουν και να δομούν ιδέες από κοινού.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για TeamMapper
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με TeamMapper
Το TeamMapper είναι μια open-source εφαρμογή mind mapping που επιτρέπει στις ομάδες να δημιουργούν, να μοιράζονται και να επεξεργάζονται mindmaps μαζί σε πραγματικό χρόνο μέσω WebSockets. Κατασκευασμένο ως διάδοχος του διακοπέντος mindmapp project, εστιάζει στη συνεργασία χωρίς να απαιτεί λογαριασμούς χρηστών - μοιραστείτε έναν σύνδεσμο με δικαιώματα μόνο προβολής ή επεξεργασίας και τα μέλη της ομάδας μπορούν να συμμετάσχουν στην περίοδο λειτουργίας αμέσως.
Η αυτο-φιλοξενία του TeamMapper στο δικό σας VPS διατηρεί τις συνεδρίες brainstorming, τα σχέδια έργων και τη γνώση της ομάδας εξ ολοκλήρου σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Από προεπιλογή, τα mindmaps διαγράφονται αυτόματα μετά από 30 ημέρες για συμμόρφωση με τον GDPR, και το διαμορφώσιμο παράθυρο διατήρησης επιτρέπει στις ομάδες σε ρυθμιζόμενα περιβάλλοντα να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά απορρήτου ώστε να ταιριάζει με τις δικές τους πολιτικές χωρίς να εξαρτώνται από έναν τρίτο πάροχο SaaS.
Βασικά χαρακτηριστικά του TeamMapper
Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο
Οι συνεδρίες WebSocket επιτρέπουν σε πολλούς συνεργάτες να επεξεργάζονται τον ίδιο mindmap ταυτόχρονα, με τις αλλαγές να εμφανίζονται άμεσα για όλους όσους είναι συνδεδεμένοι στον χάρτη.
Μη κοινή χρήση λογαριασμού
Μοιραστείτε έναν νοητικό χάρτη με έναν σύνδεσμο ή κωδικό QR χρησιμοποιώντας δικαιώματα μόνο προβολής ή επεξεργασίας - οι επισκέπτες μπορούν να συμμετάσχουν χωρίς να δημιουργήσουν λογαριασμό ή να συνδεθούν.
Πλούσια Προσαρμογή Node
Προσθέστε εικόνες, εικονίδια, χρώματα, στυλ γραμματοσειράς και υπερσυνδέσμους σε κόμβους για να μετατρέψετε απλές περιλήψεις σε οπτικά δομημένα διαγράμματα κατάλληλα για παρουσιάσεις.
Εισαγωγή και Εξαγωγή
Μεταφέρετε νοητικούς χάρτες εντός και εκτός του TeamMapper χρησιμοποιώντας μορφές JSON, Mermaid, SVG, PDF ή PNG για κοινή χρήση με ενδιαφερόμενα μέρη ή για αρχειοθέτηση εκτός σύνδεσης.
Προεπιλογές φιλικές προς το GDPR
Οι νοητικοί χάρτες διαγράφονται αυτόματα μετά από μια διαμορφώσιμη περίοδο διατήρησης (30 ημέρες από προεπιλογή), βοηθώντας τις ομάδες να πληρούν τις απαιτήσεις απορρήτου χωρίς χειροκίνητο καθαρισμό.
Αναίρεση και συντομεύσεις
Το πλήρες ιστορικό αναίρεσης/επανάληψης και ένα ολοκληρωμένο σύνολο συντομεύσεων πληκτρολογίου διατηρούν τον επεξεργαστή γρήγορο για προχωρημένους χρήστες που δημιουργούν μεγάλους ή βαθιά φωλιασμένους νοητικούς χάρτες.
Γιατί να τρέξω TeamMapper στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη
Apache Answer
Πλατφόρμα Ερωτήσεων και Απαντήσεων ανοιχτού κώδικα για διαμοιρασμό γνώσεων ομάδας και δημιουργία κοινότητας