Αναπτύξτε το CKAN με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα πύλης δεδομένων ανοιχτού κώδικα για τη δημοσίευση, την κοινή χρήση και την ανακάλυψη ερευνητικών και κυβερνητικών συνόλων δεδομένων.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για CKAN
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με CKAN
Το CKAN είναι το κορυφαίο σύστημα διαχείρισης δεδομένων ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται από εθνικές, περιφερειακές και δημοτικές κυβερνήσεις, καθώς και από ερευνητικά ιδρύματα για την υποστήριξη δημόσιων πυλών δεδομένων. Συνδυάζει έναν δομημένο κατάλογο συνόλων δεδομένων, πλούσια σχήματα μεταδεδομένων, ένα backend αναζήτησης πλήρους κειμένου και ένα πινάκων DataStore που εκθέτει μεταφορτωμένα αρχεία CSV και Excel μέσω ενός ερωτήσιμου REST API.
Η αυτο-φιλοξενία του CKAN στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε σύνολο δεδομένων, δομή οργανισμού και διακριτικό API υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά σύνολο δεδομένων και χωρίς πρόσβαση τρίτων στα αρχεία σας. Η πλατφόρμα είναι εξαιρετικά επεκτάσιμη μέσω εκατοντάδων κοινοτικών προσθηκών (plugins) που καλύπτουν τη συλλογή δεδομένων (harvesting), χωρικά δεδομένα, ανταλλαγή DCAT, ενιαία σύνδεση (single sign-on) και προσαρμοσμένα σχήματα.
Βασικά χαρακτηριστικά του CKAN
Πλούσιος κατάλογος συνόλων δεδομένων
Οργανώστε σύνολα δεδομένων σε ομάδες και οργανισμούς με προσαρμοσμένα σχήματα μεταδεδομένων, ετικέτες, άδειες και πλήρες ιστορικό αναθεωρήσεων ανά πόρο.
Αναζητήσιμο DataStore API
Τα ανεβασμένα αρχεία CSV και Excel εισάγονται σε ένα DataStore που υποστηρίζεται από PostgreSQL, το οποίο παρέχει φιλτράρισμα, ταξινόμηση και ερωτήματα SQL μέσω REST.
Αναζήτηση με Solr
Ένας αποκλειστικός Solr index προσφέρει γρήγορη faceted search σε τίτλους, περιγραφές, ετικέτες και προσαρμοσμένα πεδία, ακόμα και σε πύλες με εκατομμύρια εγγραφές.
Συλλέκτες και DCAT
Αντλήστε μεταδεδομένα από άλλα CKAN, CSW και DCAT endpoints για να ομοσπονδιοποιήσετε σύνολα δεδομένων μεταξύ ιδρυμάτων χωρίς χειροκίνητη επανεισαγωγή.
Λεπτομερείς δικαιώματα
Οι ρόλοι βάσει οργανισμού σάς επιτρέπουν να ελέγχετε ποιος μπορεί να δημιουργεί, να επεξεργάζεται και να δημοσιεύει σύνολα δεδομένων, με δημόσιες, ιδιωτικές και πρόχειρες καταστάσεις ορατότητας ανά πόρο.
Γιατί να τρέχω CKAN στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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