Το CKAN είναι το κορυφαίο σύστημα διαχείρισης δεδομένων ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται από εθνικές, περιφερειακές και δημοτικές κυβερνήσεις, καθώς και από ερευνητικά ιδρύματα για την υποστήριξη δημόσιων πυλών δεδομένων. Συνδυάζει έναν δομημένο κατάλογο συνόλων δεδομένων, πλούσια σχήματα μεταδεδομένων, ένα backend αναζήτησης πλήρους κειμένου και ένα πινάκων DataStore που εκθέτει μεταφορτωμένα αρχεία CSV και Excel μέσω ενός ερωτήσιμου REST API.

Η αυτο-φιλοξενία του CKAN στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε σύνολο δεδομένων, δομή οργανισμού και διακριτικό API υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά σύνολο δεδομένων και χωρίς πρόσβαση τρίτων στα αρχεία σας. Η πλατφόρμα είναι εξαιρετικά επεκτάσιμη μέσω εκατοντάδων κοινοτικών προσθηκών (plugins) που καλύπτουν τη συλλογή δεδομένων (harvesting), χωρικά δεδομένα, ανταλλαγή DCAT, ενιαία σύνδεση (single sign-on) και προσαρμοσμένα σχήματα.