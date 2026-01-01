Το Wingfit είναι μια μινιμαλιστική self-hosted εφαρμογή παρακολούθησης φυσικής κατάστασης με επίκεντρο την απλότητα και την ιδιωτικότητα. Παρέχει ένα καθαρό περιβάλλον εργασίας για την καταγραφή προπονήσεων, την παρακολούθηση σετ και επαναλήψεων ασκήσεων, και την παρακολούθηση της προσωπικής προόδου φυσικής κατάστασης με την πάροδο του χρόνου χωρίς διαφημίσεις, συνδρομές ή κοινή χρήση δεδομένων με υπηρεσίες τρίτων.

Η self-hosting του Wingfit σε ένα VPS διατηρεί όλα τα δεδομένα φυσικής σας κατάστασης εντελώς ιδιωτικά στη δική σας υποδομή. Η ελαφριά ανάπτυξη ενιαίας υπηρεσίας δεν απαιτεί εξωτερική database, καθιστώντας τη ρύθμιση γρήγορη και τη συντήρηση ελάχιστη, ενώ σας παρέχει ένα μόνιμο αρχείο καταγραφής φυσικής κατάστασης προσβάσιμο από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης.