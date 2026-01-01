Αναπτύξτε το Wingfit με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Μινιμαλιστική εφαρμογή γυμναστικής ανοιχτού κώδικα για καταγραφή προπονήσεων, παρακολούθηση ασκήσεων και παρακολούθηση της προσωπικής προόδου, ιδιωτικά.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Wingfit
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Wingfit
Το Wingfit είναι μια μινιμαλιστική self-hosted εφαρμογή παρακολούθησης φυσικής κατάστασης με επίκεντρο την απλότητα και την ιδιωτικότητα. Παρέχει ένα καθαρό περιβάλλον εργασίας για την καταγραφή προπονήσεων, την παρακολούθηση σετ και επαναλήψεων ασκήσεων, και την παρακολούθηση της προσωπικής προόδου φυσικής κατάστασης με την πάροδο του χρόνου χωρίς διαφημίσεις, συνδρομές ή κοινή χρήση δεδομένων με υπηρεσίες τρίτων.
Η self-hosting του Wingfit σε ένα VPS διατηρεί όλα τα δεδομένα φυσικής σας κατάστασης εντελώς ιδιωτικά στη δική σας υποδομή. Η ελαφριά ανάπτυξη ενιαίας υπηρεσίας δεν απαιτεί εξωτερική database, καθιστώντας τη ρύθμιση γρήγορη και τη συντήρηση ελάχιστη, ενώ σας παρέχει ένα μόνιμο αρχείο καταγραφής φυσικής κατάστασης προσβάσιμο από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης.
Βασικά χαρακτηριστικά του Wingfit
Καταγραφή προπόνησης
Καταγράψτε ατομικές ασκήσεις με σετ, επαναλήψεις και βάρη για να δημιουργήσετε ένα πλήρες αρχείο κάθε προπόνησης.
Παρακολούθηση προόδου
Παρακολουθήστε τις τάσεις δύναμης και όγκου με την πάροδο του χρόνου για να μετρήσετε την πρόοδο της φυσικής κατάστασης και να εντοπίσετε τομείς προς βελτίωση.
Σχεδιασμός με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα
Όλα τα δεδομένα φυσικής κατάστασης παραμένουν στο VPS σας χωρίς cloud sync, analytics ή διαφήμιση από τρίτους.
Ελαφριά ανάπτυξη
Το κοντέινερ μίας υπηρεσίας με ελάχιστες απαιτήσεις πόρων καθιστά το Wingfit εύκολο στην εκτέλεση παράλληλα με άλλες εφαρμογές.
Γιατί να τρέξω Wingfit στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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