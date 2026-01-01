Το drawDB είναι ένας δωρεάν, ανοιχτού κώδικα επεξεργαστής διαγραμμάτων οντοτήτων-σχέσεων βάσεων δεδομένων που λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον browser. Επιτρέπει σε προγραμματιστές και διαχειριστές βάσεων δεδομένων να σχεδιάζουν, να οπτικοποιούν και να τεκμηριώνουν σχήματα σχεσιακών βάσεων δεδομένων μέσω ενός καμβά drag-and-drop - και στη συνέχεια να εξάγουν το τελικό σχέδιο ως δηλώσεις SQL DDL έτοιμες να εκτελεστούν σε MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB ή SQL Server.

Η αυτο-φιλοξενία του drawDB παρέχει στην ομάδα σας ένα κοινό εσωτερικό εργαλείο για τον σχεδιασμό βάσεων δεδομένων χωρίς να στέλνει λεπτομέρειες σχήματος σε υπηρεσίες cloud τρίτων. Επειδή η εφαρμογή είναι αμιγώς frontend χωρίς backend ή εξάρτηση από βάση δεδομένων, αναπτύσσεται ως ένα ενιαίο ελαφρύ container και παραμένει σε λειτουργία ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα εξωτερικών υπηρεσιών.