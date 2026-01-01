Αναπτύξτε το drawDB με εγκατάσταση ενός κλικ.
Δωρεάν, ανοιχτού κώδικα επεξεργαστής διαγραμμάτων βάσεων δεδομένων βασισμένος σε πρόγραμμα περιήγησης για τον σχεδιασμό και την τεκμηρίωση σχημάτων σχεσιακών βάσεων δεδομένων οπτικά.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με drawDB
Το drawDB είναι ένας δωρεάν, ανοιχτού κώδικα επεξεργαστής διαγραμμάτων οντοτήτων-σχέσεων βάσεων δεδομένων που λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον browser. Επιτρέπει σε προγραμματιστές και διαχειριστές βάσεων δεδομένων να σχεδιάζουν, να οπτικοποιούν και να τεκμηριώνουν σχήματα σχεσιακών βάσεων δεδομένων μέσω ενός καμβά drag-and-drop - και στη συνέχεια να εξάγουν το τελικό σχέδιο ως δηλώσεις SQL DDL έτοιμες να εκτελεστούν σε MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB ή SQL Server.
Η αυτο-φιλοξενία του drawDB παρέχει στην ομάδα σας ένα κοινό εσωτερικό εργαλείο για τον σχεδιασμό βάσεων δεδομένων χωρίς να στέλνει λεπτομέρειες σχήματος σε υπηρεσίες cloud τρίτων. Επειδή η εφαρμογή είναι αμιγώς frontend χωρίς backend ή εξάρτηση από βάση δεδομένων, αναπτύσσεται ως ένα ενιαίο ελαφρύ container και παραμένει σε λειτουργία ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα εξωτερικών υπηρεσιών.
Βασικά χαρακτηριστικά του drawDB
Σχεδιασμός οπτικού σχήματος
Σύρετε και αποθέστε πίνακες, ορίστε στήλες και τύπους δεδομένων, και σχεδιάστε σχέσεις σε έναν καμβά χωρίς να γράφετε SQL χειροκίνητα.
SQL Εξαγωγή και εισαγωγή
Δημιουργήστε έτοιμο προς εκτέλεση DDL για MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB και SQL Server, ή εισαγάγετε υπάρχον SQL για να το οπτικοποιήσετε άμεσα.
Δεν απαιτείται Backend
Λειτουργεί ως ένα ενιαίο Nginx container χωρίς database ή server-side dependencies - τα διαγράμματα αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιώντας IndexedDB.
Προσαρμογή διαγράμματος
Προσαρμόστε τα χρώματα των πινάκων, προσθέστε σημειώσεις και περιοχές για να ομαδοποιήσετε σχετικούς πίνακες, και ελέγξτε τη διάταξη του καμβά ώστε να ταιριάζει με τον τρόπο που σκέφτεστε το σχήμα σας.
Εξαγωγή σε πολλαπλές μορφές
Εξάγετε διαγράμματα ως PNG, JSON ή SQL ώστε να μπορείτε να τα ενσωματώσετε στην τεκμηρίωση, να τα μοιραστείτε με τους συνεργάτες σας, ή να κάνετε version-control το schema design σας.
Γιατί να τρέξω drawDB στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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