Το FreeCAD είναι ένα δωρεάν και ανοιχτού κώδικα παραμετρικό 3D CAD μοντελοποιητής που χρησιμοποιείται από μηχανικούς, σχεδιαστές προϊόντων και αρχιτέκτονες παγκοσμίως. Σε αντίθεση με τα εργαλεία που βασίζονται σε πλέγματα, το FreeCAD λειτουργεί με ακριβή γεωμετρία βασισμένη σε περιορισμούς, έτσι ώστε κάθε διάσταση να μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς να χρειάζεται να ανακατασκευαστεί ένα μοντέλο από την αρχή. Αυτό το πρότυπο εκτελεί το FreeCAD σε ένα προσβάσιμο από πρόγραμμα περιήγησης desktop μέσω KasmVNC, μετατρέποντας οποιαδήποτε συσκευή συνδεδεμένη στο διαδίκτυο σε έναν ικανό σταθμό εργασίας CAD.

Η αυτο-φιλοξενία του FreeCAD στο VPS σας σημαίνει ότι το περιβάλλον μηχανικής σας — συμπεριλαμβανομένων προσαρμοσμένων macros, βιβλιοθηκών εξαρτημάτων και αρχείων έργου — είναι πάντα διαθέσιμο από οποιαδήποτε συσκευή χωρίς να χρειάζεται να διαχειρίζεστε εγκαταστάσεις λογισμικού σε πολλαπλούς υπολογιστές. Η αποθήκευση επίμονου τόμου διατηρεί όλη την εργασία σας ανέπαφη σε ενημερώσεις container και επανεκκινήσεις.