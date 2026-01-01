Αναπτύξτε το FreeCAD με ένα κλικ.
Δωρεάν parametric 3D CAD modeler προσβάσιμο από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης μέσω KasmVNC, χωρίς να απαιτείται τοπική εγκατάσταση.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για FreeCAD
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με FreeCAD
Το FreeCAD είναι ένα δωρεάν και ανοιχτού κώδικα παραμετρικό 3D CAD μοντελοποιητής που χρησιμοποιείται από μηχανικούς, σχεδιαστές προϊόντων και αρχιτέκτονες παγκοσμίως. Σε αντίθεση με τα εργαλεία που βασίζονται σε πλέγματα, το FreeCAD λειτουργεί με ακριβή γεωμετρία βασισμένη σε περιορισμούς, έτσι ώστε κάθε διάσταση να μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς να χρειάζεται να ανακατασκευαστεί ένα μοντέλο από την αρχή. Αυτό το πρότυπο εκτελεί το FreeCAD σε ένα προσβάσιμο από πρόγραμμα περιήγησης desktop μέσω KasmVNC, μετατρέποντας οποιαδήποτε συσκευή συνδεδεμένη στο διαδίκτυο σε έναν ικανό σταθμό εργασίας CAD.
Η αυτο-φιλοξενία του FreeCAD στο VPS σας σημαίνει ότι το περιβάλλον μηχανικής σας — συμπεριλαμβανομένων προσαρμοσμένων macros, βιβλιοθηκών εξαρτημάτων και αρχείων έργου — είναι πάντα διαθέσιμο από οποιαδήποτε συσκευή χωρίς να χρειάζεται να διαχειρίζεστε εγκαταστάσεις λογισμικού σε πολλαπλούς υπολογιστές. Η αποθήκευση επίμονου τόμου διατηρεί όλη την εργασία σας ανέπαφη σε ενημερώσεις container και επανεκκινήσεις.
Βασικά χαρακτηριστικά του FreeCAD
Πρόσβαση μέσω browser
Πλήρης επιφάνεια εργασίας FreeCAD παραδίδεται μέσω KasmVNC, προσβάσιμη από οποιοδήποτε σύγχρονο browser χωρίς να εγκαταστήσετε τίποτα τοπικά.
Παραμετρική μοντελοποίηση
Ο constraint-based sketcher και το Part Design workbench σάς επιτρέπουν να τροποποιήσετε οποιαδήποτε διάσταση ανά πάσα στιγμή χωρίς να ανακατασκευάσετε το μοντέλο.
Περιβάλλον πολλαπλών Workbench
Αφιερωμένοι πάγκοι εργασίας για μοντελοποίηση στερεών, συναρμολογήσεις, τεχνικά σχέδια, ανάλυση FEM και πολλά άλλα σε μία ενιαία εφαρμογή.
Υποστήριξη τυπικής μορφής
Εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων STEP, IGES, STL, DXF και SVG για συμβατότητα με άλλα εργαλεία CAD και ροές εργασίας κατασκευής.
Σενάρια Python
Αυτοματοποιήστε επαναλαμβανόμενες εργασίες, δημιουργήστε προσαρμοσμένες μακροεντολές και κατασκευάστε νέους πάγκους εργασίας χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη μηχανή σεναρίων Python.
Γιατί να τρέξω FreeCAD στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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