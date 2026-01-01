Αναπτύξτε το Nango με εγκατάσταση ενός κλικ.
Open-source πλατφόρμα που διαχειρίζεται OAuth, token refresh και συνδεσιμότητα API για 300+ third-party integrations.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Nango
Το Nango είναι ένα επίπεδο υποδομής ανοιχτού κώδικα για τη σύνδεση με εξωτερικά API. Αντί να γράφετε προσαρμοσμένες ροές OAuth, λογική ανανέωσης token και χειρισμό ορίων ρυθμού (rate-limit handling) για κάθε υπηρεσία, το Nango τα διαχειρίζεται όλα μέσω ενός ενιαίου backend. Οι προγραμματιστές διαμορφώνουν τις ενσωματώσεις μία φορά και έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε υποστηριζόμενη υπηρεσία μέσω του διαφανούς proxy του Nango — με ενσωματωμένη υποστήριξη για πάνω από 300 API, συμπεριλαμβανομένων των Salesforce, GitHub, Slack, Stripe και Notion.
Η αυτο-φιλοξενία του Nango στο δικό σας VPS διατηρεί τις εκχωρήσεις OAuth και τα API tokens των πελατών σας σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Καμία υπηρεσία τρίτου μέρους δεν χειρίζεται ποτέ τα διαπιστευτήρια των χρηστών σας — όλα είναι κρυπτογραφημένα σε κατάσταση ηρεμίας με ένα κλειδί που σας ανήκει και αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων PostgreSQL που λειτουργεί παράλληλα με τον server.
Βασικά χαρακτηριστικά του Nango
Ενοποιημένες ροές OAuth
Η Nango χειρίζεται τη δημιουργία URL εξουσιοδότησης, την ανταλλαγή token και την επεξεργασία callback για πάνω από 300 APIs, εξαλείφοντας τον προσαρμοσμένο κώδικα auth για κάθε ενσωμάτωση.
Αυτόματη ανανέωση token
Τα διακριτικά πρόσβασης ανανεώνονται αθόρυβα πριν τη λήξη τους, ώστε οι ενσωματώσεις σας να μην αποτυγχάνουν ποτέ κατά τη διάρκεια της συνεδρίας λόγω παρωχημένων διαπιστευτηρίων.
Ενσωματώσιμο UI Σύνδεσης
Μια προκατασκευασμένη, white-labeled οθόνη συγκατάθεσης OAuth επιτρέπει στους χρήστες σας να εξουσιοδοτούν λογαριασμούς τρίτων μέσα από την εφαρμογή σας με μία ενιαία ροή χρήστη.
Διαφανής API proxy
Δρομολογήστε κλήσεις API μέσω του Nango για να έχετε αυτόματες επαναλήψεις, rate-limit backoff, και κανονικοποιημένες αποκρίσεις σφαλμάτων χωρίς middleware ανά API.
Webhook κανονικοποίηση
Λάβετε, επαληθεύστε και προωθήστε webhooks από οποιονδήποτε συνδεδεμένο πάροχο μέσω ενός ενιαίου endpoint εισαγωγής με ενοποιημένο χειρισμό payload.
Κρυπτογραφημένη αποθήκευση διαπιστευτηρίων
Όλα τα OAuth tokens και τα API keys είναι κρυπτογραφημένα σε κατάσταση αδράνειας χρησιμοποιώντας το δικό σας κλειδί και αποθηκεύονται αποκλειστικά στην αυτο-φιλοξενούμενη βάση δεδομένων PostgreSQL.
Γιατί να τρέξω Nango στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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