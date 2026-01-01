Το Nango είναι ένα επίπεδο υποδομής ανοιχτού κώδικα για τη σύνδεση με εξωτερικά API. Αντί να γράφετε προσαρμοσμένες ροές OAuth, λογική ανανέωσης token και χειρισμό ορίων ρυθμού (rate-limit handling) για κάθε υπηρεσία, το Nango τα διαχειρίζεται όλα μέσω ενός ενιαίου backend. Οι προγραμματιστές διαμορφώνουν τις ενσωματώσεις μία φορά και έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε υποστηριζόμενη υπηρεσία μέσω του διαφανούς proxy του Nango — με ενσωματωμένη υποστήριξη για πάνω από 300 API, συμπεριλαμβανομένων των Salesforce, GitHub, Slack, Stripe και Notion.

Η αυτο-φιλοξενία του Nango στο δικό σας VPS διατηρεί τις εκχωρήσεις OAuth και τα API tokens των πελατών σας σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Καμία υπηρεσία τρίτου μέρους δεν χειρίζεται ποτέ τα διαπιστευτήρια των χρηστών σας — όλα είναι κρυπτογραφημένα σε κατάσταση ηρεμίας με ένα κλειδί που σας ανήκει και αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων PostgreSQL που λειτουργεί παράλληλα με τον server.