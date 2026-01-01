Το Many Notes είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη εφαρμογή λήψης σημειώσεων Markdown που σας επιτρέπει να οργανώνετε τις σκέψεις σας σε vaults — ευέλικτους περιέκτες που κρατούν σχετικά αρχεία μαζί ή χωριστά, ανάλογα με το πώς προτιμάτε να εργάζεστε. Οι σημειώσεις αποθηκεύονται τόσο σε μια database όσο και στο filesystem, δίνοντάς σας πλήρη ιδιοκτησία και φορητότητα του περιεχομένου σας χωρίς δέσμευση σε οποιαδήποτε ιδιόκτητη μορφή.

Πέρα από τη βασική λήψη σημειώσεων, το Many Notes υποστηρίζει πολλούς χρήστες με έλεγχο ταυτότητας, κοινή χρήση vault για συνεργασία ομάδας, μετάδοση σε πραγματικό χρόνο, backlinks και tags για τη σύνδεση σχετικών σημειώσεων, και γρήγορη αναζήτηση πλήρους κειμένου που υποστηρίζεται από το Typesense. Η σύνδεση OAuth μέσω GitHub, Google, GitLab και άλλων παρόχων καθιστά τη διαχείριση πρόσβασης ευέλικτη τόσο για άτομα όσο και για ομάδες.