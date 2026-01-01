Αναπτύξτε Many Notes με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Εφαρμογή λήψης σημειώσεων Markdown ανοιχτού κώδικα με θησαυροφυλάκια, πλήρη αναζήτηση κειμένου και συνεργασία πολλών χρηστών.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Many Notes
Το Many Notes είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη εφαρμογή λήψης σημειώσεων Markdown που σας επιτρέπει να οργανώνετε τις σκέψεις σας σε vaults — ευέλικτους περιέκτες που κρατούν σχετικά αρχεία μαζί ή χωριστά, ανάλογα με το πώς προτιμάτε να εργάζεστε. Οι σημειώσεις αποθηκεύονται τόσο σε μια database όσο και στο filesystem, δίνοντάς σας πλήρη ιδιοκτησία και φορητότητα του περιεχομένου σας χωρίς δέσμευση σε οποιαδήποτε ιδιόκτητη μορφή.
Πέρα από τη βασική λήψη σημειώσεων, το Many Notes υποστηρίζει πολλούς χρήστες με έλεγχο ταυτότητας, κοινή χρήση vault για συνεργασία ομάδας, μετάδοση σε πραγματικό χρόνο, backlinks και tags για τη σύνδεση σχετικών σημειώσεων, και γρήγορη αναζήτηση πλήρους κειμένου που υποστηρίζεται από το Typesense. Η σύνδεση OAuth μέσω GitHub, Google, GitLab και άλλων παρόχων καθιστά τη διαχείριση πρόσβασης ευέλικτη τόσο για άτομα όσο και για ομάδες.
Βασικά χαρακτηριστικά του Many Notes
Οργάνωση θησαυροφυλακίου
Ομαδοποιήστε τις σημειώσεις σε ξεχωριστά θησαυροφυλάκια ή κρατήστε τα πάντα σε ένα — κάθε θησαυροφυλάκιο είναι ένας φορητός κατάλογος, δίνοντάς σας πλήρη έλεγχο πάνω στην δομή των αρχείων σας.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Η γρήγορη, ανεκτική σε τυπογραφικά λάθη αναζήτηση που υποστηρίζεται από το Typesense σάς επιτρέπει να βρίσκετε άμεσα οποιαδήποτε σημείωση σε όλα τα θησαυροφυλάκιά σας.
Πολυχρηστική συνεργασία
Προσκαλέστε άλλους εγγεγραμμένους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση στα θησαυροφυλάκιά σας και να συνεργαστούν σε σημειώσεις σε πραγματικό χρόνο με διεπαφές ζωντανής ενημέρωσης.
Υποστήριξη OAuth login
Πραγματοποιήστε έλεγχο ταυτότητας με GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack και άλλους παρόχους OAuth για ευέλικτη διαχείριση πρόσβασης χωρίς κωδικό πρόσβασης.
Πλούσιος επεξεργαστής Markdown
Προηγμένος επεξεργαστής με αυτόματη αποθήκευση, templates, backlinks, tags και εξαγωγή σε PDF διατηρεί τη ροή εργασίας γραφής αδιάκοπη.
Progressive Web App
Εγκαταστήστε το Many Notes ως PWA για μια εμπειρία σαν εγγενής εφαρμογή σε desktop και mobile, συμπεριλαμβανομένης της πλοήγησης εκτός σύνδεσης.
Γιατί να τρέξω Many Notes στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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