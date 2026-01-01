Το Relaticle είναι μια self-hosted πλατφόρμα CRM χτισμένη με εγγενή υποστήριξη AI agent στον πυρήνα της. Διαχειρίζεται επαφές, εταιρείες και sales pipelines μέσω μιας σύγχρονης διεπαφής που υποστηρίζεται από το Filament, ενώ εκθέτει 30 εργαλεία Model Context Protocol που επιτρέπουν στους AI agents να διαβάζουν και να γράφουν δεδομένα CRM απευθείας — χωρίς να χρειάζεται scraping του UI ή να βασίζονται σε εύθραυστες ενσωματώσεις.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά CRM που προσθέτουν την AI εκ των υστέρων, το Relaticle έχει σχεδιαστεί από την αρχή για λειτουργία τόσο από ανθρώπους όσο και από AI agents μέσω του ίδιου μοντέλου δεδομένων. Ένα REST API παρέχει πλήρη προγραμματιστική πρόσβαση, και ένας background worker του Laravel Horizon χειρίζεται εισαγωγές, ειδοποιήσεις και προγραμματισμένο αυτοματισμό. Όλα τα δεδομένα παραμένουν σε μια βάση δεδομένων PostgreSQL στη δική σας υποδομή.