Αναπτύξτε το Relaticle με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Open-source CRM με εγγενή υποστήριξη πράκτορα AI, 30 εργαλεία MCP και REST API για την αυτοματοποίηση ροών εργασίας πελατών.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Relaticle
Το Relaticle είναι μια self-hosted πλατφόρμα CRM χτισμένη με εγγενή υποστήριξη AI agent στον πυρήνα της. Διαχειρίζεται επαφές, εταιρείες και sales pipelines μέσω μιας σύγχρονης διεπαφής που υποστηρίζεται από το Filament, ενώ εκθέτει 30 εργαλεία Model Context Protocol που επιτρέπουν στους AI agents να διαβάζουν και να γράφουν δεδομένα CRM απευθείας — χωρίς να χρειάζεται scraping του UI ή να βασίζονται σε εύθραυστες ενσωματώσεις.
Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά CRM που προσθέτουν την AI εκ των υστέρων, το Relaticle έχει σχεδιαστεί από την αρχή για λειτουργία τόσο από ανθρώπους όσο και από AI agents μέσω του ίδιου μοντέλου δεδομένων. Ένα REST API παρέχει πλήρη προγραμματιστική πρόσβαση, και ένας background worker του Laravel Horizon χειρίζεται εισαγωγές, ειδοποιήσεις και προγραμματισμένο αυτοματισμό. Όλα τα δεδομένα παραμένουν σε μια βάση δεδομένων PostgreSQL στη δική σας υποδομή.
Βασικά χαρακτηριστικά του Relaticle
Εγγενής υποστήριξη AI Agent
30 ενσωματωμένα εργαλεία Model Context Protocol επιτρέπουν σε πράκτορες AI να δημιουργούν επαφές, να ενημερώνουν pipelines και να αναζητούν δεδομένα CRM απευθείας χωρίς προσαρμοσμένες ενσωματώσεις.
Επαφές και Διαδικασίες
Διαχειριστείτε επαφές, εταιρείες, συμφωνίες και sales pipelines σε ένα δομημένο CRM, σχεδιασμένο για ομάδες που χρειάζονται ένα αξιόπιστο αρχείο κάθε πελατειακής σχέσης.
Πλήρες REST API
Ένα πλήρες REST API εκθέτει όλα τα αντικείμενα CRM για σενάρια αυτοματισμού, ενσωματώσεις τρίτων και προσαρμοσμένες αναφορές χωρίς πρόσβαση στο περιβάλλον web.
Επεξεργασία εργασιών παρασκηνίου
Το Laravel Horizon επεξεργάζεται εργασίες σε ουρά για εισαγωγές, ειδοποιήσεις και προγραμματισμένες εργασίες χωρίς να μπλοκάρει τη διεπαφή web κατά τη διάρκεια απαιτητικών λειτουργιών.
OAuth Κοινωνική σύνδεση
Τα μέλη της ομάδας συνδέονται με λογαριασμούς GitHub ή Google, καταργώντας την ανάγκη να διαχειρίζονται ένα ξεχωριστό σύνολο διαπιστευτηρίων για το CRM.
Γιατί να τρέξω Relaticle στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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