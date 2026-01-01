Το Gopeed είναι ένας open-source, high-speed download manager που επιταχύνει τις μεταφορές διαιρώντας κάθε αρχείο σε πολλαπλές ταυτόχρονες συνδέσεις. Υποστηρίζει HTTP, HTTPS, BitTorrent και magnet links από προεπιλογή, και το σύστημα επεκτάσεών του σας επιτρέπει να προσθέσετε υποστήριξη για επιπλέον ιστότοπους και πρωτόκολλα. Κατασκευασμένο σε Go engine με ένα καθαρό web interface, το Gopeed λειτουργεί το ίδιο παντού και διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου από το browser σας.

Το self-hosting του Gopeed στο VPS σας σημαίνει ότι οι λήψεις εκτελούνται με το bandwidth του datacenter και ολοκληρώνονται στο παρασκήνιο, ανεξάρτητα από την τοπική σας συσκευή ή σύνδεση. Τα ολοκληρωμένα αρχεία αποθηκεύονται server-side για μετέπειτα ανάκτηση, και διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο του ιστορικού λήψεων και των δεδομένων σας χωρίς να βασίζεστε σε browser extensions ή εμπορικές υπηρεσίες λήψης.