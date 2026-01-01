Αναπτύξτε το Gopeed με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Διαχειριστής λήψεων υψηλής ταχύτητας, πολλαπλών πρωτοκόλλων, που υποστηρίζει HTTP, BitTorrent και magnet links από οποιοδήποτε web browser.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Gopeed
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Gopeed
Το Gopeed είναι ένας open-source, high-speed download manager που επιταχύνει τις μεταφορές διαιρώντας κάθε αρχείο σε πολλαπλές ταυτόχρονες συνδέσεις. Υποστηρίζει HTTP, HTTPS, BitTorrent και magnet links από προεπιλογή, και το σύστημα επεκτάσεών του σας επιτρέπει να προσθέσετε υποστήριξη για επιπλέον ιστότοπους και πρωτόκολλα. Κατασκευασμένο σε Go engine με ένα καθαρό web interface, το Gopeed λειτουργεί το ίδιο παντού και διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου από το browser σας.
Το self-hosting του Gopeed στο VPS σας σημαίνει ότι οι λήψεις εκτελούνται με το bandwidth του datacenter και ολοκληρώνονται στο παρασκήνιο, ανεξάρτητα από την τοπική σας συσκευή ή σύνδεση. Τα ολοκληρωμένα αρχεία αποθηκεύονται server-side για μετέπειτα ανάκτηση, και διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο του ιστορικού λήψεων και των δεδομένων σας χωρίς να βασίζεστε σε browser extensions ή εμπορικές υπηρεσίες λήψης.
Βασικά χαρακτηριστικά του Gopeed
Επιτάχυνση πολλαπλών συνδέσεων
Διαχωρίζει κάθε λήψη σε πολλαπλές παράλληλες συνδέσεις για να χρησιμοποιήσει όλο το διαθέσιμο εύρος ζώνης και να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα.
Υποστήριξη πολλαπλών πρωτοκόλλων
Λήψη μέσω HTTP, HTTPS, BitTorrent και magnet links από μία ενιαία διεπαφή.
Σύστημα επεκτάσεων
Εγκαταστήστε επεκτάσεις για να προσθέσετε υποστήριξη για νέους ιστότοπους, πρωτόκολλα και προσαρμοσμένη συμπεριφορά λήψης.
Διαχείριση βασισμένη σε browser
Διαχειριστείτε, παρακολουθήστε και ελέγξτε κάθε λήψη από οποιαδήποτε συσκευή με ένα web browser - δεν απαιτείται εγκατάσταση client.
Datacenter Ταχύτητες λήψης
Οι λήψεις εκτελούνται στο VPS σας με το πλήρες bandwidth του server, απελευθερώνοντας την τοπική συσκευή και τη σύνδεση στο διαδίκτυο.
Γιατί να τρέξω Gopeed στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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