Αναπτύξτε DVinyl με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Διαχειριστής συλλογών self-hosted που καταλογογραφεί και αξιολογεί βινύλια, CD, βιβλία, ταινίες και βιντεοπαιχνίδια σε μία βιβλιοθήκη.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για DVinyl
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με DVinyl
Το DVinyl είναι ένας διαχειριστής συλλογών open-source, φτιαγμένος για λάτρεις των φυσικών μέσων που θέλουν ένα ενιαίο, προσαρμόσιμο σπίτι για τα βινύλια, τα CD, τις κασέτες, τα βιβλία, τα κόμικς, τα Blu-ray, τα DVD και τα βιντεοπαιχνίδια τους. Αντλεί πλούσια μεταδεδομένα και εξώφυλλα από τα Discogs, Hardcover, TMDB και IGDB, στη συνέχεια εκτιμά την αγοραία αξία για τις μουσικές κυκλοφορίες, ώστε οι συλλέκτες να μπορούν να παρακολουθούν την πραγματική αξία των συλλογών τους.
Η αυτο-φιλοξενία του DVinyl στον δικό σας VPS διατηρεί το πλήρες απόθεμα της συλλογής σας, τις ετικέτες τοποθεσίας και τα δεδομένα της λίστας επιθυμιών σας υπό τον έλεγχό σας, αντί να είναι κλειδωμένα σε μια εφαρμογή τρίτου μέρους ή ένα υπολογιστικό φύλλο. Η ενσωματωμένη βάση δεδομένων MongoDB διασφαλίζει ότι ο κατάλογός σας παραμένει αναλλοίωτος σε όλες τις ενημερώσεις, και ένα ιδιωτικό σύστημα ελέγχου ταυτότητας σας επιτρέπει να περιηγείστε μόνοι σας ή να μοιράζεστε μια προβολή μόνο για ανάγνωση με φίλους.
Βασικά χαρακτηριστικά του DVinyl
Πολυμορφική βιβλιοθήκη
Καταχωρίστε βινύλια, CD, κασέτες, βιβλία, κόμικς, Blu-ray, DVD και βιντεοπαιχνίδια παράλληλα σε μία ενιαία συλλογή, αντί να χρησιμοποιείτε ξεχωριστές εφαρμογές.
Αποτίμηση αγοράς Discogs
Αντλήστε σε πραγματικό χρόνο τις χαμηλές, μέσες και υψηλές εκτιμήσεις αγοράς από το Discogs, ώστε να γνωρίζετε πάντα την αξία της μουσικής σας συλλογής στη δευτερογενή αγορά.
Εισαγωγή Discogs με ένα κλικ
Εισαγάγετε μια ολόκληρη υπάρχουσα συλλογή Discogs με ένα μόνο κλικ ή προσθέστε νέα στοιχεία με το Release ID χωρίς να πληκτρολογήσετε ξανά τα δεδομένα καλλιτέχνη, δισκογραφικής εταιρείας ή κομματιού.
Προσαρμόσιμος πίνακας ελέγχου
Δημιουργήστε την αρχική σας προβολή με αρθρωτά widgets στατιστικών, διαμορφώσιμες συντομεύσεις πλοήγησης και οπτικά θέματα ανά κατηγορία που ταιριάζουν στον τρόπο που περιηγείστε.
Παρακολούθηση φυσικής τοποθεσίας
Επισημάνετε πού βρίσκεται κάθε αντικείμενο στα ράφια σας, στην αποθήκη ή δανεισμένο, ώστε να μπορείτε να βρείτε ένα συγκεκριμένο αρχείο ή βιβλίο χωρίς να ψάχνετε σε ολόκληρη τη συλλογή.
Λίστα επιθυμιών και κοινοποίηση
Παρακολουθήστε μελλοντικά ευρήματα σε μια ειδική λίστα επιθυμιών και προβάλετε τον κατάλογό σας μέσω ενσωματωμένου ελέγχου ταυτότητας για ιδιωτική περιήγηση ή κοινή χρήση μόνο για ανάγνωση.
Γιατί να τρέξω DVinyl στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.