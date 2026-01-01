Το DVinyl είναι ένας διαχειριστής συλλογών open-source, φτιαγμένος για λάτρεις των φυσικών μέσων που θέλουν ένα ενιαίο, προσαρμόσιμο σπίτι για τα βινύλια, τα CD, τις κασέτες, τα βιβλία, τα κόμικς, τα Blu-ray, τα DVD και τα βιντεοπαιχνίδια τους. Αντλεί πλούσια μεταδεδομένα και εξώφυλλα από τα Discogs, Hardcover, TMDB και IGDB, στη συνέχεια εκτιμά την αγοραία αξία για τις μουσικές κυκλοφορίες, ώστε οι συλλέκτες να μπορούν να παρακολουθούν την πραγματική αξία των συλλογών τους.

Η αυτο-φιλοξενία του DVinyl στον δικό σας VPS διατηρεί το πλήρες απόθεμα της συλλογής σας, τις ετικέτες τοποθεσίας και τα δεδομένα της λίστας επιθυμιών σας υπό τον έλεγχό σας, αντί να είναι κλειδωμένα σε μια εφαρμογή τρίτου μέρους ή ένα υπολογιστικό φύλλο. Η ενσωματωμένη βάση δεδομένων MongoDB διασφαλίζει ότι ο κατάλογός σας παραμένει αναλλοίωτος σε όλες τις ενημερώσεις, και ένα ιδιωτικό σύστημα ελέγχου ταυτότητας σας επιτρέπει να περιηγείστε μόνοι σας ή να μοιράζεστε μια προβολή μόνο για ανάγνωση με φίλους.