Αναπτύξτε το PairDrop με εγκατάσταση ενός κλικ.
Εναλλακτική λύση AirDrop μέσω browser για άμεσες μεταφορές αρχείων peer-to-peer μεταξύ οποιωνδήποτε συσκευών στο δίκτυό σας, χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση εφαρμογής.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με PairDrop
Το PairDrop είναι μια σύγχρονη, web-based πλατφόρμα κοινής χρήσης αρχείων που φέρνει μεταφορές τύπου AirDrop σε κάθε συσκευή και λειτουργικό σύστημα. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία WebRTC, τα αρχεία ταξιδεύουν απευθείας από τον αποστολέα στον παραλήπτη χωρίς να αγγίξουν τον server - το VPS συντονίζει μόνο τη σύνδεση. Ανοίξτε το web interface σε οποιαδήποτε συσκευή, δείτε ποιος άλλος είναι στο δίκτυο και στείλτε αρχεία με ένα μόνο κλικ. Χωρίς λογαριασμούς, χωρίς εφαρμογές, χωρίς όρια μεγέθους.
Το self-hosting του PairDrop δίνει στο σπίτι ή το γραφείο σας έναν μόνιμο, πάντα προσβάσιμο κόμβο κοινής χρήσης αρχείων, προστατευμένο από HTTPS μέσω του Traefik. Τα αρχεία δεν περνούν ποτέ από αποθήκευση τρίτων, οι μεταφορές εκτελούνται με πλήρεις ταχύτητες τοπικού δικτύου και η προσέγγιση του self-hosted σημαίνει μηδενικό κόστος ανά αρχείο ή bandwidth, ανεξάρτητα από το πόσα μοιράζεται η ομάδα σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του PairDrop
Peer-to-Peer μέσω WebRTC
Τα αρχεία μεταφέρονται απευθείας μεταξύ των συσκευών με πλήρη ταχύτητα δικτύου - ο server απλώς μεσολαβεί για τη σύνδεση, έτσι τα δεδομένα σας δεν αποθηκεύονται ποτέ σε ενδιάμεσο χώρο αποθήκευσης.
Δεν απαιτείται εγκατάσταση
Λειτουργεί σε οποιοδήποτε σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης σε Windows, macOS, Linux, iOS και Android — οι χρήστες απλώς επισκέπτονται το URL και ξεκινούν άμεσα την κοινή χρήση.
Αυτόματη ανακάλυψη συσκευών
Οι συσκευές στο ίδιο δίκτυο εμφανίζονται αυτόματα στη διεπαφή, διευκολύνοντας την επιλογή παραλήπτη χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογήσετε διευθύνσεις ή κωδικούς σύζευξης.
Χωρίς όρια αρχείων
Το PairDrop δεν επιβάλλει περιορισμούς μεγέθους αρχείων ή φίλτρα τύπου, ώστε να μπορείτε να μοιραστείτε οτιδήποτε από μικρά αποσπάσματα κειμένου έως μεγάλα αρχεία βίντεο χωρίς λύσεις παράκαμψης.
Σύζευξη QR Code
Σαρώστε έναν κωδικό QR για να συνδέσετε άμεσα κινητές συσκευές, εξαλείφοντας την ανάγκη πληκτρολόγησης διευθύνσεων δικτύου κατά την κοινή χρήση μεταξύ τηλεφώνων και υπολογιστών.
Γιατί να τρέξω PairDrop στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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