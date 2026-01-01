Το PairDrop είναι μια σύγχρονη, web-based πλατφόρμα κοινής χρήσης αρχείων που φέρνει μεταφορές τύπου AirDrop σε κάθε συσκευή και λειτουργικό σύστημα. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία WebRTC, τα αρχεία ταξιδεύουν απευθείας από τον αποστολέα στον παραλήπτη χωρίς να αγγίξουν τον server - το VPS συντονίζει μόνο τη σύνδεση. Ανοίξτε το web interface σε οποιαδήποτε συσκευή, δείτε ποιος άλλος είναι στο δίκτυο και στείλτε αρχεία με ένα μόνο κλικ. Χωρίς λογαριασμούς, χωρίς εφαρμογές, χωρίς όρια μεγέθους.

Το self-hosting του PairDrop δίνει στο σπίτι ή το γραφείο σας έναν μόνιμο, πάντα προσβάσιμο κόμβο κοινής χρήσης αρχείων, προστατευμένο από HTTPS μέσω του Traefik. Τα αρχεία δεν περνούν ποτέ από αποθήκευση τρίτων, οι μεταφορές εκτελούνται με πλήρεις ταχύτητες τοπικού δικτύου και η προσέγγιση του self-hosted σημαίνει μηδενικό κόστος ανά αρχείο ή bandwidth, ανεξάρτητα από το πόσα μοιράζεται η ομάδα σας.