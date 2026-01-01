Εγκαταστήστε το LibreBooking με ένα κλικ.
Σύστημα προγραμματισμού πόρων και κρατήσεων ανοιχτού κώδικα για δωμάτια, εξοπλισμό και κοινόχρηστους οργανωτικούς πόρους.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για LibreBooking
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με LibreBooking
Το LibreBooking είναι ένα κοινοτικά καθοδηγούμενο fork του Booked Scheduler που μετατρέπει οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης ιστού σε γραφείο κρατήσεων αυτοεξυπηρέτησης για δωμάτια, οχήματα, εργαστηριακό εξοπλισμό, αθλητικές εγκαταστάσεις ή οποιονδήποτε άλλο κοινόχρηστο πόρο. Οι προβολές διαθεσιμότητας τύπου ημερολογίου, οι επαναλαμβανόμενες κρατήσεις, οι ροές εργασίας έγκρισης και οι ποσοστώσεις επιτρέπουν στους οργανισμούς να αντικαταστήσουν τα υπολογιστικά φύλλα και τα κοινόχρηστα εισερχόμενα με ένα δομημένο σύστημα κρατήσεων.
Η αυτο-φιλοξενία του LibreBooking στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα κρατήσεων, τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών και το ιστορικό χρήσης εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη και χωρίς εξάρτηση από ημερολόγια SaaS τρίτων. Η ενσωματωμένη βάση δεδομένων MariaDB διατηρεί κάθε ορισμό κράτησης, ομάδας και αξεσουάρ σε όλες τις επανεκκινήσεις.
Βασικά χαρακτηριστικά του LibreBooking
Κρατήσεις πόρων
Κάντε κράτηση δωματίων, εξοπλισμού και κοινόχρηστων πόρων μέσω προβολών τύπου ημερολογίου με διατάξεις ημέρας, εβδομάδας και μήνα.
Επαναλαμβανόμενες κρατήσεις
Προγραμματίστε καθημερινές, εβδομαδιαίες ή μηνιαίες επαναλαμβανόμενες κρατήσεις με ανίχνευση συγκρούσεων και ελέγχους ημερομηνίας λήξης.
Ροές εργασιών έγκρισης
Απαιτείται οι κρατήσεις να εγκρίνονται από διαχειριστές πόρων πριν τεθούν σε ισχύ, με ειδοποιήσεις email σε κάθε βήμα.
Ομάδες και δικαιώματα
Αντιστοιχίστε χρήστες σε ομάδες, παραχωρήστε πρόσβαση ανά πόρο και επιβάλετε όρια κρατήσεων για να διατηρούνται τα περιουσιακά στοιχεία υψηλής ζήτησης δίκαια κατανεμημένα.
Εξαρτήματα και πρόσθετα
Συνδέστε αξεσουάρ περιορισμένης ποσότητας, όπως προβολείς ή μικρόφωνα, σε κρατήσεις ώστε το απόθεμα να παραμένει συγχρονισμένο.
REST API και αναφορές
Ενσωματωθείτε με εξωτερικά συστήματα μέσω του REST API και αντλήστε αναφορές χρήσης για να ενημερώσετε τον σχεδιασμό χωρητικότητας.
Γιατί να τρέξω LibreBooking στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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