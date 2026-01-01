Το LibreBooking είναι ένα κοινοτικά καθοδηγούμενο fork του Booked Scheduler που μετατρέπει οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης ιστού σε γραφείο κρατήσεων αυτοεξυπηρέτησης για δωμάτια, οχήματα, εργαστηριακό εξοπλισμό, αθλητικές εγκαταστάσεις ή οποιονδήποτε άλλο κοινόχρηστο πόρο. Οι προβολές διαθεσιμότητας τύπου ημερολογίου, οι επαναλαμβανόμενες κρατήσεις, οι ροές εργασίας έγκρισης και οι ποσοστώσεις επιτρέπουν στους οργανισμούς να αντικαταστήσουν τα υπολογιστικά φύλλα και τα κοινόχρηστα εισερχόμενα με ένα δομημένο σύστημα κρατήσεων.

Η αυτο-φιλοξενία του LibreBooking στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα κρατήσεων, τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών και το ιστορικό χρήσης εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη και χωρίς εξάρτηση από ημερολόγια SaaS τρίτων. Η ενσωματωμένη βάση δεδομένων MariaDB διατηρεί κάθε ορισμό κράτησης, ομάδας και αξεσουάρ σε όλες τις επανεκκινήσεις.