Το Langflow είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα low-code που επιτρέπει σε προγραμματιστές και ομάδες να δημιουργούν εφαρμογές με τεχνητή νοημοσύνη μέσω ενός οπτικού καμβά. Συνδέστε LLMs, βάσεις δεδομένων διανυσμάτων, APIs και πηγές δεδομένων σύροντας και αποθέτοντας στοιχεία — χωρίς να απαιτείται boilerplate κώδικας. Υποστηρίζει OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini και μοντέλα που φιλοξενούνται τοπικά, καθιστώντας απλή τη δημιουργία chatbots, RAG pipelines και ροών εργασίας πολλαπλών πρακτόρων.

Η φιλοξενία του Langflow στο δικό σας VPS διατηρεί τις ροές εργασίας AI και τα δεδομένα συνομιλιών σε υποδομή που ελέγχετε εσείς, εξαλείφοντας το vendor lock-in και διασφαλίζοντας ότι ευαίσθητα έγγραφα που επεξεργάζονται μέσω RAG pipelines δεν φεύγουν ποτέ από το περιβάλλον σας. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει PostgreSQL για αξιόπιστη διατήρηση ροών, χρηστών και κατάστασης εφαρμογής.