Αναπτύξτε το Langflow με εγκατάσταση ενός κλικ.
Οπτικό εργαλείο δημιουργίας ροής εργασιών AI με drag-and-drop για τη δημιουργία εφαρμογών LLM με OpenAI, Anthropic και τοπικά μοντέλα.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Langflow
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Langflow
Το Langflow είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα low-code που επιτρέπει σε προγραμματιστές και ομάδες να δημιουργούν εφαρμογές με τεχνητή νοημοσύνη μέσω ενός οπτικού καμβά. Συνδέστε LLMs, βάσεις δεδομένων διανυσμάτων, APIs και πηγές δεδομένων σύροντας και αποθέτοντας στοιχεία — χωρίς να απαιτείται boilerplate κώδικας. Υποστηρίζει OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini και μοντέλα που φιλοξενούνται τοπικά, καθιστώντας απλή τη δημιουργία chatbots, RAG pipelines και ροών εργασίας πολλαπλών πρακτόρων.
Η φιλοξενία του Langflow στο δικό σας VPS διατηρεί τις ροές εργασίας AI και τα δεδομένα συνομιλιών σε υποδομή που ελέγχετε εσείς, εξαλείφοντας το vendor lock-in και διασφαλίζοντας ότι ευαίσθητα έγγραφα που επεξεργάζονται μέσω RAG pipelines δεν φεύγουν ποτέ από το περιβάλλον σας. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει PostgreSQL για αξιόπιστη διατήρηση ροών, χρηστών και κατάστασης εφαρμογής.
Βασικά χαρακτηριστικά του Langflow
Visual workflow builder
Δημιουργήστε εφαρμογές LLM συνδέοντας στοιχεία σε έναν καμβά, χωρίς να γράφετε pipeline boilerplate code.
Υποστήριξη LLM πολλαπλών παρόχων
Εναλλαγή μεταξύ μοντέλων OpenAI, Anthropic, Google Gemini και τοπικών Ollama εντός του ίδιου workflow.
RAG pipelines
Συνδέστε vector databases με LLMs για να δημιουργήσετε retrieval-augmented generation workflows που απαντούν σε ερωτήσεις από τα δικά σας έγγραφα.
Ανάπτυξη API
Διαθέστε οποιαδήποτε ολοκληρωμένη ροή εργασιών ως REST API endpoint για ενσωμάτωση σε εφαρμογές παραγωγής.
Προσαρμοσμένα στοιχεία
Γράψτε στοιχεία Python για να επεκτείνετε το Langflow με ιδιόκτητη λογική, εσωτερικά APIs ή εξειδικευμένες πηγές δεδομένων.
Γιατί να τρέξω Langflow στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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