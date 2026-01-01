Το Maloja είναι ένα open-source self-hosted music scrobbler — σκεφτείτε ένα προσωπικό Last.fm — που καταγράφει κάθε κομμάτι που παίζετε και μετατρέπει το ιστορικό σε γραφήματα, κατατάξεις κορυφαίων καλλιτεχνών, γραφήματα παλμών χρόνου και ετήσιες περιλήψεις. Δέχεται scrobbles από clients που ήδη χρησιμοποιούν το Last.fm API, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblers, και απευθείας API integrations από players όπως το Plex, το Jellyfin και το Navidrome.

Το self-hosting του Maloja στο δικό σας VPS διατηρεί ένα ιδιωτικό, μόνιμο αρχείο των δεδομένων ακρόασής σας αντί να το αφήνετε σε μια πλατφόρμα τρίτου μέρους που μπορεί να κλείσει, να αλλάξει τιμές ή να τροποποιήσει τον τρόπο έκθεσης των δεδομένων. Σε συνδυασμό με τον εμπλουτισμό metadata από τα Last.fm, Spotify, MusicBrainz και TheAudioDB, αποκτάτε ένα πλούσιο προσωπικό music dashboard που επιβιώνει από την εναλλαγή προμηθευτών.