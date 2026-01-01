Αναπτύξτε Maloja με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη βάση δεδομένων scrobble μουσικής που μετατρέπει το ιστορικό ακρόασής σας σε προσωπικά charts, στατιστικά και προφίλ τύπου Last.fm.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Maloja
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Maloja
Το Maloja είναι ένα open-source self-hosted music scrobbler — σκεφτείτε ένα προσωπικό Last.fm — που καταγράφει κάθε κομμάτι που παίζετε και μετατρέπει το ιστορικό σε γραφήματα, κατατάξεις κορυφαίων καλλιτεχνών, γραφήματα παλμών χρόνου και ετήσιες περιλήψεις. Δέχεται scrobbles από clients που ήδη χρησιμοποιούν το Last.fm API, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblers, και απευθείας API integrations από players όπως το Plex, το Jellyfin και το Navidrome.
Το self-hosting του Maloja στο δικό σας VPS διατηρεί ένα ιδιωτικό, μόνιμο αρχείο των δεδομένων ακρόασής σας αντί να το αφήνετε σε μια πλατφόρμα τρίτου μέρους που μπορεί να κλείσει, να αλλάξει τιμές ή να τροποποιήσει τον τρόπο έκθεσης των δεδομένων. Σε συνδυασμό με τον εμπλουτισμό metadata από τα Last.fm, Spotify, MusicBrainz και TheAudioDB, αποκτάτε ένα πλούσιο προσωπικό music dashboard που επιβιώνει από την εναλλαγή προμηθευτών.
Βασικά χαρακτηριστικά του Maloja
Προσωπικά γραφήματα ακρόασης
Εξερευνήστε κορυφαίους καλλιτέχνες, άλμπουμ και κομμάτια σε διαμορφώσιμα χρονικά διαστήματα με κατατάξεις, γραμμές τάσης και συγκρίσεις ανά περίοδο.
Last.fm-συμβατό API
Δέχεται scrobbles από οποιονδήποτε client που χρησιμοποιεί το Last.fm API - τηλέφωνα, desktop players, scripts - χωρίς να γράφετε προσαρμοσμένους προσαρμογείς.
Ενσωματώσεις αναπαραγωγέα
Λάβετε scrobbles απευθείας από Plex, Jellyfin, Navidrome, multi-scrobblers, mpdscribble, και άλλες γέφυρες κατασκευασμένες από την κοινότητα.
Γραφήματα χρόνου τύπου παλμού
Οπτικοποιήστε πόσο συχνά ακούτε συγκεκριμένους καλλιτέχνες, άλμπουμ ή κομμάτια ανά εβδομάδες, μήνες και χρόνια, για να εντοπίσετε επανανακαλύψεις και περιόδους εντατικής ακρόασης.
Εμπλουτισμός μεταδεδομένων
Αντλεί εικόνες καλλιτεχνών και εξώφυλλα άλμπουμ από Last.fm, Spotify, MusicBrainz, και TheAudioDB, έτσι ώστε το dashboard σας να φαίνεται άψογο αμέσως.
Last.fm proxy scrobbling
Μπορείτε προαιρετικά να προωθήσετε τα εισερχόμενα scrobbles στο Last.fm ώστε το υπάρχον δημόσιο προφίλ σας να συνεχίζει να ενημερώνεται, ενώ παράλληλα δημιουργείτε ένα ιδιωτικό αρχείο.
Γιατί να τρέξω Maloja στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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