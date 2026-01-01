Το Countly είναι μια open-source, privacy-first πλατφόρμα analytics και engagement που εμπιστεύονται χιλιάδες ομάδες για την παρακολούθηση της απόδοσης προϊόντων και της συμπεριφοράς χρηστών σε εφαρμογές mobile, web, desktop και IoT. Η plugin-based αρχιτεκτονική του σάς επιτρέπει να ενεργοποιείτε μόνο ό,τι χρειάζεστε — από session tracking και crash reporting έως push notifications και remote configuration — χωρίς να επιβαρύνετε το deployment σας.

Το self-hosting του Countly σάς δίνει πλήρη ιδιοκτησία των δεδομένων analytics σας, χωρίς κοινή χρήση δεδομένων από τρίτους, χωρίς όρια δειγματοληψίας και χωρίς τιμολόγηση ανά event. Εκτελέστε το στον δικό σας VPS για να διατηρήσετε ευαίσθητα δεδομένα συμπεριφοράς χρηστών εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας και να πληροίτε τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με τον GDPR και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.