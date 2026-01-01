Αναπτύξτε το Countly με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα ανάλυσης προϊόντων με έμφαση στην ιδιωτικότητα για την παρακολούθηση των διαδρομών των χρηστών σε εφαρμογές κινητών, web και επιτραπέζιων υπολογιστών.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Countly
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Countly
Το Countly είναι μια open-source, privacy-first πλατφόρμα analytics και engagement που εμπιστεύονται χιλιάδες ομάδες για την παρακολούθηση της απόδοσης προϊόντων και της συμπεριφοράς χρηστών σε εφαρμογές mobile, web, desktop και IoT. Η plugin-based αρχιτεκτονική του σάς επιτρέπει να ενεργοποιείτε μόνο ό,τι χρειάζεστε — από session tracking και crash reporting έως push notifications και remote configuration — χωρίς να επιβαρύνετε το deployment σας.
Το self-hosting του Countly σάς δίνει πλήρη ιδιοκτησία των δεδομένων analytics σας, χωρίς κοινή χρήση δεδομένων από τρίτους, χωρίς όρια δειγματοληψίας και χωρίς τιμολόγηση ανά event. Εκτελέστε το στον δικό σας VPS για να διατηρήσετε ευαίσθητα δεδομένα συμπεριφοράς χρηστών εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας και να πληροίτε τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με τον GDPR και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
Βασικά χαρακτηριστικά του Countly
Διαπλατφορμική παρακολούθηση
Συλλογή συνεδριών, συμβάντων και διαδρομών χρήστη από εφαρμογές κινητών (iOS, Android), web και επιτραπέζιων υπολογιστών χρησιμοποιώντας επίσημα SDK για React Native, Flutter, Unity και άλλα.
Αναφορά σφαλμάτων
Καταγραφή και ανάλυση σφαλμάτων και κρασαρισμάτων σε όλες τις πλατφόρμες, με πλήρη stack traces και τον αριθμό των επηρεαζόμενων χρηστών, για την ιεράρχηση των διορθώσεων.
Ειδοποιήσεις push
Στείλτε στοχευμένες push notifications σε χρήστες iOS και Android απευθείας από τον πίνακα ελέγχου, με audience segmentation και delivery tracking.
Απομακρυσμένη διαμόρφωση
Ενημερώστε τη συμπεριφορά της εφαρμογής σε πραγματικό χρόνο χωρίς να κυκλοφορήσετε μια νέα έκδοση, χρησιμοποιώντας remote config key-value pairs συνδεδεμένα με συγκεκριμένα τμήματα χρηστών.
Κέντρο συμμόρφωσης
Διαχειριστείτε τη συγκατάθεση GDPR και τα αιτήματα υποκειμένων δεδομένων — συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής και διαγραφής δεδομένων — από μία ενιαία ενσωματωμένη διεπαφή.
Γιατί να τρέχω Countly στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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