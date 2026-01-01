Αναπτύξτε το Apache IoTDB με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Βάση δεδομένων χρονοσειρών Βιομηχανικού IoT που παρέχει εισαγωγή υψηλής απόδοσης, ερωτήματα σε κλάσματα του δευτερολέπτου και εξαιρετικά υψηλή συμπίεση στο άκρο.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Apache IoTDB
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apache IoTDB
Το Apache IoTDB είναι μια ειδικά κατασκευασμένη time-series database για το Internet of Things, σχεδιασμένη από την αρχή για βιομηχανικούς φόρτους εργασίας IoT όπου δισεκατομμύρια σημεία δεδομένων φτάνουν καθημερινά από εκατομμύρια αισθητήρες. Η ελαφριά μορφή columnar TsFile της επιτυγχάνει αναλογίες συμπίεσης που οι τυπικές σχεσιακές βάσεις δεδομένων δεν μπορούν να προσεγγίσουν, ενώ τα αναλυτικά ερωτήματα σε κλάσματα του δευτερολέπτου και ένα σχήμα συσκευής βασισμένο σε δέντρο μοντελοποιούν τον τρόπο με τον οποίο είναι πραγματικά δομημένος ο πραγματικός βιομηχανικός εξοπλισμός.
Η αυτο-φιλοξενία του Apache IoTDB στον VPS σας προσφέρει σε έργα κατασκευής, ενέργειας, μεταφορών και έξυπνων πόλεων ένα ιδιωτικό telemetry backend που ενσωματώνεται εγγενώς με Grafana, Spark, Flink, Kafka και MQTT — χωρίς να πληρώνετε τέλη ανά metric και χωρίς να στέλνετε δεδομένα αισθητήρων σε third-party clouds.
Βασικά χαρακτηριστικά του Apache IoTDB
TsFile στηλοειδής αποθήκευση
Η ειδικά σχεδιασμένη μορφή στηλοειδούς αποθήκευσης, βελτιστοποιημένη για δεδομένα χρονοσειρών, προσφέρει λόγους συμπίεσης έως και 20:1 έναντι των παραδοσιακών βάσεων δεδομένων.
Πρόσληψη υψηλής διαμεταγωγής
Χειρίζεται εκατομμύρια εγγραφές ανά δευτερόλεπτο από συσκευές IoT χαμηλής κατανάλωσης, χρησιμοποιώντας ένα Log-Structured Merge tree σχεδιασμένο για φόρτους εργασίας με πολλές εγγραφές.
Δενδροειδές σχήμα συσκευής
Το ιεραρχικό μοντέλο διαδρομής αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο τα εργοστάσια και οι στόλοι οργανώνουν τους αισθητήρες, με ασαφή wildcards για cross-device aggregation queries.
Εγγενής υποστήριξη πρωτοκόλλου
Οι JDBC, Thrift RPC, REST API V2 και η ενσωμάτωση MQTT επιτρέπουν σε οποιαδήποτε συσκευή, πίνακα ελέγχου ή εργαλείο ανάλυσης να συνδεθεί χωρίς προσαρμοσμένους προσαρμογείς.
Grafana και Spark έτοιμα
Επίσημοι σύνδεσμοι για Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka και Hadoop μετατρέπουν το IoTDB σε ένα drop-in time-series backend για υπάρχουσες pipelines.
Γιατί να τρέχω Apache IoTDB στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
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