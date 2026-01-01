Το Apache IoTDB είναι μια ειδικά κατασκευασμένη time-series database για το Internet of Things, σχεδιασμένη από την αρχή για βιομηχανικούς φόρτους εργασίας IoT όπου δισεκατομμύρια σημεία δεδομένων φτάνουν καθημερινά από εκατομμύρια αισθητήρες. Η ελαφριά μορφή columnar TsFile της επιτυγχάνει αναλογίες συμπίεσης που οι τυπικές σχεσιακές βάσεις δεδομένων δεν μπορούν να προσεγγίσουν, ενώ τα αναλυτικά ερωτήματα σε κλάσματα του δευτερολέπτου και ένα σχήμα συσκευής βασισμένο σε δέντρο μοντελοποιούν τον τρόπο με τον οποίο είναι πραγματικά δομημένος ο πραγματικός βιομηχανικός εξοπλισμός.

Η αυτο-φιλοξενία του Apache IoTDB στον VPS σας προσφέρει σε έργα κατασκευής, ενέργειας, μεταφορών και έξυπνων πόλεων ένα ιδιωτικό telemetry backend που ενσωματώνεται εγγενώς με Grafana, Spark, Flink, Kafka και MQTT — χωρίς να πληρώνετε τέλη ανά metric και χωρίς να στέλνετε δεδομένα αισθητήρων σε third-party clouds.