Έκπτωση έως 69% για Apache IoTDB

Αναπτύξτε το Apache IoTDB με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Βάση δεδομένων χρονοσειρών Βιομηχανικού IoT που παρέχει εισαγωγή υψηλής απόδοσης, ερωτήματα σε κλάσματα του δευτερολέπτου και εξαιρετικά υψηλή συμπίεση στο άκρο.

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5,49 /μήνα
Επιλογή προγράμματος
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Apache IoTDB με εγκατάσταση με ένα κλικ.

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69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49 /μήνα
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Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
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64% έκπτωση
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Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
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KVM 4
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10,99 /μήνα
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Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
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16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99 /μήνα
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Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apache IoTDB

Το Apache IoTDB είναι μια ειδικά κατασκευασμένη time-series database για το Internet of Things, σχεδιασμένη από την αρχή για βιομηχανικούς φόρτους εργασίας IoT όπου δισεκατομμύρια σημεία δεδομένων φτάνουν καθημερινά από εκατομμύρια αισθητήρες. Η ελαφριά μορφή columnar TsFile της επιτυγχάνει αναλογίες συμπίεσης που οι τυπικές σχεσιακές βάσεις δεδομένων δεν μπορούν να προσεγγίσουν, ενώ τα αναλυτικά ερωτήματα σε κλάσματα του δευτερολέπτου και ένα σχήμα συσκευής βασισμένο σε δέντρο μοντελοποιούν τον τρόπο με τον οποίο είναι πραγματικά δομημένος ο πραγματικός βιομηχανικός εξοπλισμός.

Η αυτο-φιλοξενία του Apache IoTDB στον VPS σας προσφέρει σε έργα κατασκευής, ενέργειας, μεταφορών και έξυπνων πόλεων ένα ιδιωτικό telemetry backend που ενσωματώνεται εγγενώς με Grafana, Spark, Flink, Kafka και MQTT — χωρίς να πληρώνετε τέλη ανά metric και χωρίς να στέλνετε δεδομένα αισθητήρων σε third-party clouds.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Apache IoTDB

TsFile στηλοειδής αποθήκευση

Η ειδικά σχεδιασμένη μορφή στηλοειδούς αποθήκευσης, βελτιστοποιημένη για δεδομένα χρονοσειρών, προσφέρει λόγους συμπίεσης έως και 20:1 έναντι των παραδοσιακών βάσεων δεδομένων.

Πρόσληψη υψηλής διαμεταγωγής

Χειρίζεται εκατομμύρια εγγραφές ανά δευτερόλεπτο από συσκευές IoT χαμηλής κατανάλωσης, χρησιμοποιώντας ένα Log-Structured Merge tree σχεδιασμένο για φόρτους εργασίας με πολλές εγγραφές.

Δενδροειδές σχήμα συσκευής

Το ιεραρχικό μοντέλο διαδρομής αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο τα εργοστάσια και οι στόλοι οργανώνουν τους αισθητήρες, με ασαφή wildcards για cross-device aggregation queries.

Εγγενής υποστήριξη πρωτοκόλλου

Οι JDBC, Thrift RPC, REST API V2 και η ενσωμάτωση MQTT επιτρέπουν σε οποιαδήποτε συσκευή, πίνακα ελέγχου ή εργαλείο ανάλυσης να συνδεθεί χωρίς προσαρμοσμένους προσαρμογείς.

Grafana και Spark έτοιμα

Επίσημοι σύνδεσμοι για Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka και Hadoop μετατρέπουν το IoTDB σε ένα drop-in time-series backend για υπάρχουσες pipelines.

Γιατί να τρέχω Apache IoTDB στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

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Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία διακομιστή κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

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