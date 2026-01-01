Το Wealthfolio είναι ένα open-source εργαλείο παρακολούθησης επενδύσεων, με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα, που ενοποιεί τις επενδύσεις από πολλούς χρηματιστές και τράπεζες σε ένα ενιαίο dashboard. Παρακολουθεί την απόδοση του χαρτοφυλακίου, την καθαρή αξία, τα μερίσματα και το εισόδημα, και συγκρίνει τις αποδόσεις σας με δείκτες όπως ο S&P 500 — όλα αυτά χωρίς να στέλνει τα οικονομικά σας δεδομένα σε ένα cloud τρίτου μέρους.

Η αυτο-φιλοξενία του Wealthfolio στο δικό σας VPS σάς δίνει τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών σας αρχείων. Η εφαρμογή αποθηκεύει τα πάντα σε μια τοπική βάση δεδομένων SQLite, κάνοντας τα backups απλά και εξαλείφοντας τις συνδρομές. Με υποστήριξη για εισαγωγές CSV, προσομοιώσεις Monte Carlo για τον προγραμματισμό συνταξιοδότησης και ενσωματωμένες συστάσεις αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίου, καλύπτει όλο το φάσμα της διαχείρισης προσωπικών επενδύσεων.