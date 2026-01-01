Αναπτύξτε το Wealthfolio με εγκατάσταση ενός κλικ.
Εργαλείο παρακολούθησης προσωπικών επενδύσεων ανοιχτού κώδικα για χαρτοφυλάκια, καθαρή αξία και αναλύσεις οικονομικών επιδόσεων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Wealthfolio
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Wealthfolio
Το Wealthfolio είναι ένα open-source εργαλείο παρακολούθησης επενδύσεων, με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα, που ενοποιεί τις επενδύσεις από πολλούς χρηματιστές και τράπεζες σε ένα ενιαίο dashboard. Παρακολουθεί την απόδοση του χαρτοφυλακίου, την καθαρή αξία, τα μερίσματα και το εισόδημα, και συγκρίνει τις αποδόσεις σας με δείκτες όπως ο S&P 500 — όλα αυτά χωρίς να στέλνει τα οικονομικά σας δεδομένα σε ένα cloud τρίτου μέρους.
Η αυτο-φιλοξενία του Wealthfolio στο δικό σας VPS σάς δίνει τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών σας αρχείων. Η εφαρμογή αποθηκεύει τα πάντα σε μια τοπική βάση δεδομένων SQLite, κάνοντας τα backups απλά και εξαλείφοντας τις συνδρομές. Με υποστήριξη για εισαγωγές CSV, προσομοιώσεις Monte Carlo για τον προγραμματισμό συνταξιοδότησης και ενσωματωμένες συστάσεις αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίου, καλύπτει όλο το φάσμα της διαχείρισης προσωπικών επενδύσεων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Wealthfolio
Ενοποίηση πολλαπλών brokers
Συγκεντρώστε τα περιουσιακά στοιχεία από πολλούς μεσίτες και τραπεζικούς λογαριασμούς σε έναν ενιαίο πίνακα ελέγχου, με υποστήριξη εισαγωγής CSV για εύκολη ενσωμάτωση.
Ανάλυση απόδοσης χαρτοφυλακίου
Συγκρίνετε την απόδοση του λογαριασμού με σημαντικούς δείκτες όπως ο S&P 500 και παρακολουθήστε τις χρονοσταθμισμένες αποδόσεις σε ολόκληρο το επενδυτικό σας ιστορικό.
Παρακολούθηση καθαρής αξίας
Παρακολουθήστε όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις μαζί για να αποκτήσετε μια ακριβή, ενημερωμένη εικόνα της συνολικής οικονομικής θέσης με την πάροδο του χρόνου.
Παρακολούθηση μερισμάτων και εισοδήματος
Παρακολουθήστε αυτόματα τις πληρωμές μερισμάτων και το εισόδημα από τόκους σε όλες τις συμμετοχές, παρέχοντάς σας μια σαφή εικόνα των πηγών παθητικού εισοδήματός σας.
Εργαλεία σχεδιασμού συνταξιοδότησης
Εκτελέστε προσομοιώσεις Monte Carlo και προβλέψεις FIRE για να δοκιμάσετε την αντοχή της στρατηγικής αποταμίευσής σας και να υπολογίσετε πότε μπορείτε να επιτύχετε οικονομική ανεξαρτησία.
Αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου
Ορίστε τα ποσοστά κατανομής περιουσιακών στοιχείων-στόχων και λάβετε συστάσεις αναδιάρθρωσης που διατηρούν το χαρτοφυλάκιό σας ευθυγραμμισμένο με την επενδυτική σας στρατηγική.
Γιατί να τρέξω Wealthfolio στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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