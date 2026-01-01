Έκπτωση έως 69% για Wealthfolio

Αναπτύξτε το Wealthfolio με εγκατάσταση ενός κλικ.

Εργαλείο παρακολούθησης προσωπικών επενδύσεων ανοιχτού κώδικα για χαρτοφυλάκια, καθαρή αξία και αναλύσεις οικονομικών επιδόσεων.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Wealthfolio με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Wealthfolio

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Wealthfolio

Το Wealthfolio είναι ένα open-source εργαλείο παρακολούθησης επενδύσεων, με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα, που ενοποιεί τις επενδύσεις από πολλούς χρηματιστές και τράπεζες σε ένα ενιαίο dashboard. Παρακολουθεί την απόδοση του χαρτοφυλακίου, την καθαρή αξία, τα μερίσματα και το εισόδημα, και συγκρίνει τις αποδόσεις σας με δείκτες όπως ο S&P 500 — όλα αυτά χωρίς να στέλνει τα οικονομικά σας δεδομένα σε ένα cloud τρίτου μέρους.

Η αυτο-φιλοξενία του Wealthfolio στο δικό σας VPS σάς δίνει τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών σας αρχείων. Η εφαρμογή αποθηκεύει τα πάντα σε μια τοπική βάση δεδομένων SQLite, κάνοντας τα backups απλά και εξαλείφοντας τις συνδρομές. Με υποστήριξη για εισαγωγές CSV, προσομοιώσεις Monte Carlo για τον προγραμματισμό συνταξιοδότησης και ενσωματωμένες συστάσεις αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίου, καλύπτει όλο το φάσμα της διαχείρισης προσωπικών επενδύσεων.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Wealthfolio

Ενοποίηση πολλαπλών brokers

Συγκεντρώστε τα περιουσιακά στοιχεία από πολλούς μεσίτες και τραπεζικούς λογαριασμούς σε έναν ενιαίο πίνακα ελέγχου, με υποστήριξη εισαγωγής CSV για εύκολη ενσωμάτωση.

Ανάλυση απόδοσης χαρτοφυλακίου

Συγκρίνετε την απόδοση του λογαριασμού με σημαντικούς δείκτες όπως ο S&P 500 και παρακολουθήστε τις χρονοσταθμισμένες αποδόσεις σε ολόκληρο το επενδυτικό σας ιστορικό.

Παρακολούθηση καθαρής αξίας

Παρακολουθήστε όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις μαζί για να αποκτήσετε μια ακριβή, ενημερωμένη εικόνα της συνολικής οικονομικής θέσης με την πάροδο του χρόνου.

Παρακολούθηση μερισμάτων και εισοδήματος

Παρακολουθήστε αυτόματα τις πληρωμές μερισμάτων και το εισόδημα από τόκους σε όλες τις συμμετοχές, παρέχοντάς σας μια σαφή εικόνα των πηγών παθητικού εισοδήματός σας.

Εργαλεία σχεδιασμού συνταξιοδότησης

Εκτελέστε προσομοιώσεις Monte Carlo και προβλέψεις FIRE για να δοκιμάσετε την αντοχή της στρατηγικής αποταμίευσής σας και να υπολογίσετε πότε μπορείτε να επιτύχετε οικονομική ανεξαρτησία.

Αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου

Ορίστε τα ποσοστά κατανομής περιουσιακών στοιχείων-στόχων και λάβετε συστάσεις αναδιάρθρωσης που διατηρούν το χαρτοφυλάκιό σας ευθυγραμμισμένο με την επενδυτική σας στρατηγική.

Γιατί να τρέξω Wealthfolio στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

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Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.

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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.

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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

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