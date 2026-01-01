Αναπτύξτε bknd με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ελαφριά εναλλακτική λύση Firebase που ενσωματώνει database, auth, media και admin UI σε ένα ενιαίο self-hosted backend.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για bknd
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με bknd
Το bknd είναι ένα open-source backend σύστημα που συνδυάζει μοντελοποίηση δεδομένων (data modeling), έλεγχο ταυτότητας (authentication), διαχείριση πολυμέσων (media handling) και βασικές λειτουργίες ροής εργασιών (workflow primitives) σε μια ενιαία, ελαφριά υπηρεσία με ενσωματωμένο admin UI. Βασισμένο σε Web Standards αντί για ένα μόνο runtime, λειτουργεί οπουδήποτε, από Node και Bun έως Cloudflare Workers, Vercel και Deno Deploy, με πρόσβαση μέσω προσαρμογέα (adapter-based access) σε SQLite, LibSQL ή Postgres, χωρίς να επιβάλλει αφαιρέσεις πάνω από τον database driver σας.
Η αυτο-φιλοξενία του bknd στο δικό σας VPS αντικαθιστά τις BaaS πλατφόρμες κλειδωμένες σε προμηθευτές (vendor-locked), όπως το Firebase ή το Supabase, με ένα φορητό backend που ανήκει εξ ολοκλήρου σε εσάς. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά αίτημα (per-request fees), όρια γραμμών (row limits) και καμία απρόβλεπτη τιμολόγηση (surprise pricing) καθώς το έργο σας αναπτύσσεται από πρωτότυπο (prototype) σε παραγωγή (production).
Βασικά χαρακτηριστικά του bknd
Οπτική μοντελοποίηση δεδομένων
Ορίστε οντότητες, πεδία και σχέσεις μέσω του admin UI και αποκτήστε άμεσα REST endpoints καθώς και ένα typed TypeScript SDK για κάθε συλλογή.
Ενσωματωμένη αυθεντικοποίηση
Είσοδος με email και κωδικό πρόσβασης, JWT tokens, ρόλοι και δικαιώματα περιλαμβάνονται, αντικαθιστώντας third-party identity services για τα περισσότερα apps.
Ενσωματωμένη διαχείριση μέσων
Ανεβάστε, αποθηκεύστε και εξυπηρετήστε αρχεία τοπικά ή μέσω παρόχων συμβατών με S3, όπως οι R2, Tigris και Minio, χωρίς να χρειάζεται να ενσωματώσετε ένα ξεχωριστό storage stack.
Αυτοματοποίηση ροής εργασιών
Συνθέστε ροές πολλαπλών βημάτων που αντιδρούν σε αλλαγές δεδομένων, προγραμματίζουν εργασίες και καλούν εξωτερικά APIs απευθείας από το ίδιο backend που τροφοδοτεί την εφαρμογή σας.
Framework προσαρμογείς
Προσαρμογείς για Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda, και άλλα σας επιτρέπουν να ενσωματώσετε την ίδια παρουσία bknd μέσα σε ένα υπάρχον front-end project.
Γιατί να τρέχω bknd στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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