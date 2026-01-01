Το bknd είναι ένα open-source backend σύστημα που συνδυάζει μοντελοποίηση δεδομένων (data modeling), έλεγχο ταυτότητας (authentication), διαχείριση πολυμέσων (media handling) και βασικές λειτουργίες ροής εργασιών (workflow primitives) σε μια ενιαία, ελαφριά υπηρεσία με ενσωματωμένο admin UI. Βασισμένο σε Web Standards αντί για ένα μόνο runtime, λειτουργεί οπουδήποτε, από Node και Bun έως Cloudflare Workers, Vercel και Deno Deploy, με πρόσβαση μέσω προσαρμογέα (adapter-based access) σε SQLite, LibSQL ή Postgres, χωρίς να επιβάλλει αφαιρέσεις πάνω από τον database driver σας.

Η αυτο-φιλοξενία του bknd στο δικό σας VPS αντικαθιστά τις BaaS πλατφόρμες κλειδωμένες σε προμηθευτές (vendor-locked), όπως το Firebase ή το Supabase, με ένα φορητό backend που ανήκει εξ ολοκλήρου σε εσάς. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά αίτημα (per-request fees), όρια γραμμών (row limits) και καμία απρόβλεπτη τιμολόγηση (surprise pricing) καθώς το έργο σας αναπτύσσεται από πρωτότυπο (prototype) σε παραγωγή (production).