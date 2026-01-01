Πελάτης webmail IMAP βασισμένος σε browser με διεπαφή τύπου desktop για ανάγνωση, σύνταξη και οργάνωση email.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Roundcube
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Roundcube
Το Roundcube είναι ένας μακροχρόνιος πελάτης webmail ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται από παρόχους hosting, πανεπιστήμια και αυτο-φιλοξενούμενους για να προσφέρει σε οποιοδήποτε γραμματοκιβώτιο IMAP μια γρήγορη, σύγχρονη διεπαφή web. Συνδέεται με τους υπάρχοντες διακομιστές IMAP και SMTP - δεν είναι από μόνος του mail server - πράγμα που σημαίνει ότι διατηρείτε τον τρέχοντα πάροχο γραμματοκιβωτίου σας, ενώ αποκτάτε ένα εκλεπτυσμένο, προσαρμόσιμο front-end με διαχείριση φακέλων drag-and-drop, συνομιλίες σε νήματα, επαφές και ένα σύστημα plugin.
Η αυτο-φιλοξενία του Roundcube στο δικό σας VPS διατηρεί τις συνεδρίες webmail, τους τηλεφωνικούς καταλόγους και τις προτιμήσεις χρήστη σε υποδομή που ελέγχετε, μακριά από υπηρεσίες webmail τρίτων που δημιουργούν προφίλ κίνησης ή περιορίζουν τις λειτουργίες λογαριασμού.
Βασικά χαρακτηριστικά του Roundcube
IMAP webmail πρόγραμμα-πελάτης
Συνδέεται με οποιονδήποτε IMAP και SMTP server ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Roundcube ως front-end για ένα υπάρχον mailbox χωρίς να μεταφέρετε λογαριασμούς.
Ανταποκρινόμενο ελαστικό θέμα
Η προεπιλεγμένη διεπαφή Elastic προσαρμόζεται σε οθόνες υπολογιστών, tablet και τηλεφώνων, προσφέροντας μια εγγενή εμπειρία σε όλες τις συσκευές.
Ενσωματωμένο βιβλίο διευθύνσεων
Διαχειριστείτε προσωπικές και κοινόχρηστες επαφές, ομάδες επαφών και καταλόγους LDAP παράλληλα με τα μηνύματά σας χωρίς να φύγετε από τα εισερχόμενα.
Plugin οικοσύστημα
Επεκτείνετε τη λειτουργικότητα με plugins για managesieve filters, two-factor authentication, ημερολόγια, κρυπτογράφηση και άλλα.
Νηματικές συνομιλίες
Ομαδοποιεί σχετικά μηνύματα σε νήματα συνομιλιών με αναζήτηση πλήρους κειμένου και γρήγορα φίλτρα για να διατηρείτε τα πολυάσχολα γραμματοκιβώτια διαχειρίσιμα.
Πολυγλωσσική υποστήριξη
Περιλαμβάνει μεταφράσεις σε πάνω από 70 γλώσσες και υποστηρίζει προτιμήσεις γλώσσας και ζώνης ώρας ανά χρήστη από προεπιλογή.
Γιατί να τρέξω Roundcube στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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