Το Roundcube είναι ένας μακροχρόνιος πελάτης webmail ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται από παρόχους hosting, πανεπιστήμια και αυτο-φιλοξενούμενους για να προσφέρει σε οποιοδήποτε γραμματοκιβώτιο IMAP μια γρήγορη, σύγχρονη διεπαφή web. Συνδέεται με τους υπάρχοντες διακομιστές IMAP και SMTP - δεν είναι από μόνος του mail server - πράγμα που σημαίνει ότι διατηρείτε τον τρέχοντα πάροχο γραμματοκιβωτίου σας, ενώ αποκτάτε ένα εκλεπτυσμένο, προσαρμόσιμο front-end με διαχείριση φακέλων drag-and-drop, συνομιλίες σε νήματα, επαφές και ένα σύστημα plugin.

Η αυτο-φιλοξενία του Roundcube στο δικό σας VPS διατηρεί τις συνεδρίες webmail, τους τηλεφωνικούς καταλόγους και τις προτιμήσεις χρήστη σε υποδομή που ελέγχετε, μακριά από υπηρεσίες webmail τρίτων που δημιουργούν προφίλ κίνησης ή περιορίζουν τις λειτουργίες λογαριασμού.