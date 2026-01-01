Αναπτύξτε το Stump με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος server για κόμικ, manga και ebook με υποστήριξη OPDS, συγχρονισμό e-reader και ενσωματωμένο web reader.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Stump
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Stump
Το Stump είναι ένας γρήγορος, ανοιχτού κώδικα media server για κόμικς, manga και ebooks, χτισμένο σε Rust. Οργανώνει τις βιβλιοθήκες σας EPUB, PDF, CBZ και CBR σε μια περιηγήσιμη web interface με ενσωματωμένο αναγνώστη, και εκθέτει έναν OPDS catalog ώστε οποιοσδήποτε συμβατός e-reader ή app να μπορεί να μεταδίδει τη συλλογή σας απευθείας. Ο συγχρονισμός Kobo και KoReader διατηρεί την πρόοδο ανάγνωσης σε συγχρονισμό σε όλες τις συσκευές χωρίς χειροκίνητους σελιδοδείκτες.
Το self-hosting του Stump στο VPS σας σημαίνει ότι ολόκληρη η βιβλιοθήκη σας είναι προσβάσιμη από οποιαδήποτε συσκευή, οπουδήποτε, χωρίς να ανεβάζετε αρχεία σε μια υπηρεσία cloud τρίτου μέρους. Ο Rust-based server λειτουργεί με ελάχιστους πόρους, καθιστώντας το πρακτικό ακόμα και σε entry-level VPS plans.
Βασικά χαρακτηριστικά του Stump
Υποστήριξη EPUB, PDF, CBZ/CBR
Διαβάστε κόμικς, manga, PDF και ebooks απευθείας στον browser με έναν responsive ενσωματωμένο reader βελτιστοποιημένο για κάθε μορφή.
Υποστήριξη καταλόγου OPDS
Διαθέστε τη βιβλιοθήκη σας μέσω OPDS και OPDS Page Streaming ώστε οποιαδήποτε συμβατή εφαρμογή - Moon+ Reader, Kybook, Panels - να μπορεί να περιηγηθεί και να κάνει stream τη συλλογή σας.
Kobo και KoReader συγχρονισμός
Συγχρονίζει την πρόοδο ανάγνωσης και τους σελιδοδείκτες με Kobo e-readers και KoReader αυτόματα, διατηρώντας τη θέση σας συνεπή σε όλες τις συσκευές.
Λεπτομερής έλεγχος πρόσβασης
Διαχειριστείτε πολλούς λογαριασμούς χρηστών με δικαιώματα βάσει ρόλων, ελέγχοντας ποιες βιβλιοθήκες μπορεί να προσπελάσει κάθε χρήστης και τι μπορεί να τροποποιήσει.
Συλλογές και λίστες ανάγνωσης
Οργανώστε σειρές σε συλλογές και επιμεληθείτε ταξινομημένες λίστες ανάγνωσης για να καθοδηγήσετε τους αναγνώστες μέσα από σειρές πολλών τόμων ή ιστορίες crossover.
Γιατί να τρέξω Stump στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.