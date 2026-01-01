Το Stump είναι ένας γρήγορος, ανοιχτού κώδικα media server για κόμικς, manga και ebooks, χτισμένο σε Rust. Οργανώνει τις βιβλιοθήκες σας EPUB, PDF, CBZ και CBR σε μια περιηγήσιμη web interface με ενσωματωμένο αναγνώστη, και εκθέτει έναν OPDS catalog ώστε οποιοσδήποτε συμβατός e-reader ή app να μπορεί να μεταδίδει τη συλλογή σας απευθείας. Ο συγχρονισμός Kobo και KoReader διατηρεί την πρόοδο ανάγνωσης σε συγχρονισμό σε όλες τις συσκευές χωρίς χειροκίνητους σελιδοδείκτες.

Το self-hosting του Stump στο VPS σας σημαίνει ότι ολόκληρη η βιβλιοθήκη σας είναι προσβάσιμη από οποιαδήποτε συσκευή, οπουδήποτε, χωρίς να ανεβάζετε αρχεία σε μια υπηρεσία cloud τρίτου μέρους. Ο Rust-based server λειτουργεί με ελάχιστους πόρους, καθιστώντας το πρακτικό ακόμα και σε entry-level VPS plans.