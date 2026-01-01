Το DreamFactory είναι μια πλατφόρμα δημιουργίας API ανοιχτού κώδικα που δημιουργεί άμεσα πλήρως τεκμηριωμένα, προστατευμένα με ρόλους REST και GraphQL API για οποιαδήποτε βάση δεδομένων — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server και άλλα — χωρίς να γράψετε ούτε μία γραμμή κώδικα. Συνδέστε τη βάση δεδομένων σας, και το DreamFactory δημιουργεί ένα πλήρες CRUD API με ενσωματωμένο έλεγχο ταυτότητας, περιορισμό ρυθμού και έλεγχο πρόσβασης σε επίπεδο πεδίου.

Η αυτο-φιλοξενία του DreamFactory στο VPS σας σάς δίνει πλήρη ιδιοκτησία των δεδομένων σας και του επιπέδου API, χωρίς τιμολόγηση ανά κλήση ή εξάρτηση από προμηθευτή. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει MySQL για τη βάση δεδομένων συστήματος και Redis για caching υψηλής απόδοσης, προσφέροντάς σας μια πλατφόρμα API έτοιμη για παραγωγή από την αρχή.