Αναπτύξτε το DreamFactory με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Open-source REST και GraphQL API πλατφόρμα που δημιουργεί αυτόματα ασφαλή APIs βάσης δεδομένων μέσα σε λίγα λεπτά χωρίς coding.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για DreamFactory
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με DreamFactory
Το DreamFactory είναι μια πλατφόρμα δημιουργίας API ανοιχτού κώδικα που δημιουργεί άμεσα πλήρως τεκμηριωμένα, προστατευμένα με ρόλους REST και GraphQL API για οποιαδήποτε βάση δεδομένων — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server και άλλα — χωρίς να γράψετε ούτε μία γραμμή κώδικα. Συνδέστε τη βάση δεδομένων σας, και το DreamFactory δημιουργεί ένα πλήρες CRUD API με ενσωματωμένο έλεγχο ταυτότητας, περιορισμό ρυθμού και έλεγχο πρόσβασης σε επίπεδο πεδίου.
Η αυτο-φιλοξενία του DreamFactory στο VPS σας σάς δίνει πλήρη ιδιοκτησία των δεδομένων σας και του επιπέδου API, χωρίς τιμολόγηση ανά κλήση ή εξάρτηση από προμηθευτή. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει MySQL για τη βάση δεδομένων συστήματος και Redis για caching υψηλής απόδοσης, προσφέροντάς σας μια πλατφόρμα API έτοιμη για παραγωγή από την αρχή.
Βασικά χαρακτηριστικά του DreamFactory
Αυτόματα δημιουργημένα APIs
Συνδέστε οποιαδήποτε βάση δεδομένων SQL ή NoSQL και λάβετε άμεσα ένα πλήρες REST και GraphQL API με πλήρη υποστήριξη CRUD - δεν απαιτείται χειροκίνητη κωδικοποίηση endpoint.
Έλεγχος πρόσβασης βασισμένος σε ρόλους
Ορίστε λεπτομερείς άδειες ανά χρήστη ή ρόλο, περιορίζοντας την πρόσβαση μέχρι και σε μεμονωμένους πίνακες και πεδία για να διατηρείτε τα δεδομένα ασφαλή.
Υποστήριξη πολλαπλών βάσεων δεδομένων
Δημιουργήστε APIs από MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle και δεκάδες άλλες πηγές δεδομένων από μία ενιαία πλατφόρμα.
Διαχείριση κλειδιών API
Έκδοση και ανάκληση κλειδιών API ανά εφαρμογή ή καταναλωτή, με προαιρετικό rate limiting για την αποτροπή κατάχρησης και τον έλεγχο της χρήσης.
Ζωντανή τεκμηρίωση API
Κάθε δημιουργημένο API συνοδεύεται από διαδραστική τεκμηρίωση Swagger, ώστε οι προγραμματιστές να μπορούν να εξερευνήσουν και να δοκιμάσουν τα τελικά σημεία αμέσως.
Γιατί να τρέξω DreamFactory στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.