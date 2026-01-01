Αναπτύξτε το Photoview με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη συλλογή φωτογραφιών που αντικατοπτρίζει τη δομή του συστήματος αρχείων σας και δεν τροποποιεί ποτέ τα αρχικά σας αρχεία.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Photoview
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Photoview
Το Photoview είναι μια γρήγορη, self-hosted γκαλερί φωτογραφιών φτιαγμένη για φωτογράφους και οικογένειες που θέλουν τις αναμνήσεις τους σε υποδομή που ελέγχουν. Διαβάζει απευθείας από την υπάρχουσα δομή καταλόγων σας — χωρίς διαδικασία εισαγωγής, χωρίς αναδιοργάνωση αρχείων — και δημιουργεί αυτόματα μικρογραφίες και προεπισκοπήσεις στον δικό σας server.
Σε αντίθεση με τις υπηρεσίες φωτογραφιών cloud, το Photoview διατηρεί τα πρωτότυπά σας ανέπαφα και ιδιωτικά. Τα αρχεία RAW, τα μεταδεδομένα EXIF, οι συντεταγμένες GPS και η αναγνώριση προσώπου λειτουργούν όλα χωρίς να στείλετε ούτε μία φωτογραφία σε υπηρεσία τρίτου μέρους. Κάθε χρήστης αποκτά τη δική του διαδρομή βιβλιοθήκης, καθιστώντας το κατάλληλο για νοικοκυριά ή μικρές ομάδες που μοιράζονται έναν server.
Βασικά χαρακτηριστικά του Photoview
Filesystem αντικατοπτρισμένα άλμπουμ
Η υπάρχουσα δομή καταλόγων σας γίνεται αυτόματα η δομή των άλμπουμ σας — χωρίς εισαγωγή, χωρίς αναδιοργάνωση, χωρίς δέσμευση.
Υποστήριξη αρχείων RAW
Περιηγείται εγγενώς και κάνει προεπισκόπηση μορφών RAW κάμερας μέσω του Darktable, ώστε οι φωτογράφοι να βλέπουν την πλήρη βιβλιοθήκη τους χωρίς μετατροπή.
Αναγνώριση προσώπου
Αυτόματα εντοπίζει και ομαδοποιεί φωτογραφίες του ίδιου ατόμου, διευκολύνοντας την εύρεση όλων των φωτογραφιών ενός συγκεκριμένου ατόμου ανάμεσα σε χιλιάδες εικόνες.
EXIF και GPS μεταδεδομένα
Εμφανίζει ρυθμίσεις κάμερας, δεδομένα φακού και πληροφορίες τοποθεσίας για κάθε φωτογραφία, με προαιρετική προβολή χάρτη που υποστηρίζεται από την Mapbox.
Ασφάλεια κοινής χρήσης
Δημιουργήστε δημόσιους συνδέσμους κοινής χρήσης για μεμονωμένες φωτογραφίες ή ολόκληρα άλμπουμ, με προαιρετική προστασία κωδικού πρόσβασης για ελεγχόμενη εξωτερική πρόσβαση.
Πολυχρηστικές βιβλιοθήκες
Κάθε λογαριασμός χρήστη αντιστοιχεί στη δική του διαδρομή καταλόγου στον server, διατηρώντας τα μέλη της οικογένειας ή τους συνεργάτες σε ξεχωριστές βιβλιοθήκες από μία μόνο instance.
Γιατί να τρέξω Photoview στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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