Το Photoview είναι μια γρήγορη, self-hosted γκαλερί φωτογραφιών φτιαγμένη για φωτογράφους και οικογένειες που θέλουν τις αναμνήσεις τους σε υποδομή που ελέγχουν. Διαβάζει απευθείας από την υπάρχουσα δομή καταλόγων σας — χωρίς διαδικασία εισαγωγής, χωρίς αναδιοργάνωση αρχείων — και δημιουργεί αυτόματα μικρογραφίες και προεπισκοπήσεις στον δικό σας server.

Σε αντίθεση με τις υπηρεσίες φωτογραφιών cloud, το Photoview διατηρεί τα πρωτότυπά σας ανέπαφα και ιδιωτικά. Τα αρχεία RAW, τα μεταδεδομένα EXIF, οι συντεταγμένες GPS και η αναγνώριση προσώπου λειτουργούν όλα χωρίς να στείλετε ούτε μία φωτογραφία σε υπηρεσία τρίτου μέρους. Κάθε χρήστης αποκτά τη δική του διαδρομή βιβλιοθήκης, καθιστώντας το κατάλληλο για νοικοκυριά ή μικρές ομάδες που μοιράζονται έναν server.