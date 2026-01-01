Εγκαταστήστε το Seafile με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα συγχρονισμού και κοινής χρήσης αρχείων ως εναλλακτική λύση του Dropbox.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Seafile
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Seafile
Το Seafile είναι μια υψηλής απόδοσης, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα συγχρονισμού και κοινής χρήσης αρχείων που χρησιμοποιείται από εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Η μοναδική της τεχνολογία block-level sync παρέχει γρήγορες, αποδοτικές ως προς το εύρος ζώνης μεταφορές αρχείων σε όλες τις συσκευές, καθιστώντας την ιδανική για ομάδες που διαχειρίζονται μεγάλες βιβλιοθήκες αρχείων. Σε αντίθεση με τον γενικό cloud storage, το Seafile σχεδιάστηκε από την αρχή για αξιόπιστο συγχρονισμό τεράστιων συλλογών αρχείων.
Με client-side encryption, file versioning, granular folder permissions και native sync clients για κάθε πλατφόρμα, το Seafile προσφέρει enterprise-grade file management χωρίς συνδρομές ή τιμολόγηση ανά χρήστη. Το Self-hosting διατηρεί όλα τα δεδομένα σας στον δικό σας server. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει MariaDB για metadata storage, Memcached για performance caching, και Traefik HTTPS routing για secure access.
Βασικά χαρακτηριστικά του Seafile
Συγχρονισμός επιπέδου μπλοκ
Ο συγχρονισμός Delta μεταφέρει μόνο τα αλλαγμένα μπλοκ αρχείων, παρέχοντας γρήγορο και αποδοτικό συγχρονισμό εύρους ζώνης σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές.
Κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο
Οι βιβλιοθήκες κρυπτογραφημένες από την πλευρά του client διασφαλίζουν ότι τα αρχεία κρυπτογραφούνται πριν φύγουν από τη συσκευή σας, προστατεύοντας ευαίσθητα δεδομένα σε αδράνεια και κατά τη μεταφορά.
Έκδοση αρχείων
Το αυτόματο ιστορικό εκδόσεων με διαμορφώσιμη διατήρηση σάς επιτρέπει να επαναφέρετε προηγούμενες εκδόσεις αρχείων και να παρακολουθείτε τις αλλαγές με την πάροδο του χρόνου.
Ασφαλείς σύνδεσμοι κοινοποίησης
Μοιραστείτε αρχεία και φακέλους μέσω συνδέσμων με κωδικούς πρόσβασης, ημερομηνίες λήξης και όρια λήψης για ελεγχόμενη εξωτερική συνεργασία.
Διαπλατφορμικοί πελάτες
Οι εγγενείς εφαρμογές συγχρονισμού για Windows, macOS, Linux, iOS και Android διατηρούν τα αρχεία σας προσβάσιμα σε κάθε συσκευή.
Γιατί να τρέξω Seafile στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη
AList
Λίστα αρχείων και WebDAV server με δυνατότητα αυτο-φιλοξενίας, με υποστήριξη για 30+ backends αποθήκευσης
AnonUpload
Το AnonUpload είναι μια ασφαλής ανώνυμη εφαρμογή κοινής χρήσης αρχείων χωρίς απαιτήσεις βάσης δεδομένων