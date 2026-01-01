Το Seafile είναι μια υψηλής απόδοσης, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα συγχρονισμού και κοινής χρήσης αρχείων που χρησιμοποιείται από εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Η μοναδική της τεχνολογία block-level sync παρέχει γρήγορες, αποδοτικές ως προς το εύρος ζώνης μεταφορές αρχείων σε όλες τις συσκευές, καθιστώντας την ιδανική για ομάδες που διαχειρίζονται μεγάλες βιβλιοθήκες αρχείων. Σε αντίθεση με τον γενικό cloud storage, το Seafile σχεδιάστηκε από την αρχή για αξιόπιστο συγχρονισμό τεράστιων συλλογών αρχείων.

Με client-side encryption, file versioning, granular folder permissions και native sync clients για κάθε πλατφόρμα, το Seafile προσφέρει enterprise-grade file management χωρίς συνδρομές ή τιμολόγηση ανά χρήστη. Το Self-hosting διατηρεί όλα τα δεδομένα σας στον δικό σας server. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει MariaDB για metadata storage, Memcached για performance caching, και Traefik HTTPS routing για secure access.