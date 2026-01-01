Το WebTop προσφέρει ένα πλήρες περιβάλλον επιφάνειας εργασίας Linux προσβάσιμο από οποιοδήποτε browser μέσω KasmVNC streaming. Κατασκευασμένο από το LinuxServer.io, παρέχει KDE, XFCE και άλλα περιβάλλοντα επιφάνειας εργασίας με μόνιμη αποθήκευση καταλόγου αρχείων χρήστη (home directory), ενσωματωμένη διαχείριση αρχείων, διέλευση ήχου και βίντεο (passthrough) και ομαλή γραφική απόδοση μέσω διαμόρφωσης κοινής μνήμης.

Η αυτο-φιλοξενία του WebTop σε ένα VPS σας προσφέρει ένα ασφαλές απομακρυσμένο desktop προσβάσιμο χωρίς λογισμικό client VPN ή RDP. Είναι ιδανικό για την εκτέλεση γραφικών εφαρμογών Linux από περιορισμένα περιβάλλοντα, παρέχοντας έναν συνεπή χώρο εργασίας ανάπτυξης ή παραγωγικότητας προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή με browser.