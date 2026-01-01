Αναπτύξτε το WebTop με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλήρες περιβάλλον επιφάνειας εργασίας Linux στον browser σας με μόνιμες συνεδρίες, διαχείριση αρχείων και υποστήριξη ήχου/βίντεο.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για WebTop
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με WebTop
Το WebTop προσφέρει ένα πλήρες περιβάλλον επιφάνειας εργασίας Linux προσβάσιμο από οποιοδήποτε browser μέσω KasmVNC streaming. Κατασκευασμένο από το LinuxServer.io, παρέχει KDE, XFCE και άλλα περιβάλλοντα επιφάνειας εργασίας με μόνιμη αποθήκευση καταλόγου αρχείων χρήστη (home directory), ενσωματωμένη διαχείριση αρχείων, διέλευση ήχου και βίντεο (passthrough) και ομαλή γραφική απόδοση μέσω διαμόρφωσης κοινής μνήμης.
Η αυτο-φιλοξενία του WebTop σε ένα VPS σας προσφέρει ένα ασφαλές απομακρυσμένο desktop προσβάσιμο χωρίς λογισμικό client VPN ή RDP. Είναι ιδανικό για την εκτέλεση γραφικών εφαρμογών Linux από περιορισμένα περιβάλλοντα, παρέχοντας έναν συνεπή χώρο εργασίας ανάπτυξης ή παραγωγικότητας προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή με browser.
Βασικά χαρακτηριστικά του WebTop
Επιφάνεια εργασίας μέσω browser
Αποκτήστε πρόσβαση σε μια πλήρη επιφάνεια εργασίας Linux από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης χωρίς να εγκαταστήσετε VPN, RDP, ή λογισμικό πελάτη απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.
Πολλαπλά περιβάλλοντα επιφάνειας εργασίας
Επιλέξτε από KDE, XFCE, MATE, και άλλα περιβάλλοντα επιφάνειας εργασίας ανάλογα με τη ροή εργασίας σας και τις προτιμήσεις πόρων.
Μόνιμη αποθήκευση
Ο αρχικός κατάλογος και τα δεδομένα εφαρμογής διατηρούνται μεταξύ των συνεδριών, κρατώντας τα αρχεία και τις ρυθμίσεις σας ανέπαφα κατά τις επανασυνδέσεις.
Υποστήριξη ήχου και βίντεο
Η διέλευση πολυμέσων επιτρέπει την αναπαραγωγή ήχου και βίντεο εντός του περιβάλλοντος επιφάνειας εργασίας σε κοντέινερ.
Ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση
Αποκτήστε πρόσβαση στην επιφάνεια εργασίας μέσω HTTPS μέσω Traefik χωρίς να εκθέτετε απευθείας τις θύρες RDP ή VNC στο διαδίκτυο.
Γιατί να τρέξω WebTop στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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