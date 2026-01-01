Αναπτύξτε το PieFed με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ομοσπονδιακή πλατφόρμα συγκέντρωσης συνδέσμων και συζητήσεων τύπου Reddit, με κορυφαία εργαλεία εποπτείας και διαλειτουργικότητα ActivityPub.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για PieFed
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με PieFed
Το PieFed είναι ένας open-source federated link aggregator και πλατφόρμα συζητήσεων — μια εναλλακτική λύση για Lemmy και Mbin γραμμένη σε Python με Flask. Συνδέεται με το ευρύτερο Fediverse μέσω ActivityPub, έτσι ώστε οι χρήστες σε Lemmy, Mbin, Mastodon και άλλους συμβατούς servers να μπορούν να εγγραφούν σε κοινότητες που φιλοξενείτε, και τα μέλη σας να μπορούν να ακολουθούν κοινότητες οπουδήποτε.
Το PieFed διαφοροποιείται με ισχυρή εστίαση στην υγεία της κοινότητας: τα ενσωματωμένα επίπεδα εμπιστοσύνης, οι προειδοποιήσεις περιεχομένου, η επιμέλεια ροής βάσει θέματος και τα λεπτομερή εργαλεία συντονισμού αποτελούν τον πυρήνα της πλατφόρμας και όχι απλές προσθήκες. Το self-hosting στον VPS σας διατηρεί την ιδιοκτησία περιεχομένου, την πολιτική συντονισμού και τα δεδομένα μελών πλήρως υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χειραγώγηση ροής από αλγόριθμους ή εξάρτηση από πλατφόρμα.
Βασικά χαρακτηριστικά του PieFed
ActivityPub ομοσπονδία
Διαλειτουργεί με Lemmy, Mbin, Mastodon και άλλες υπηρεσίες Fediverse ώστε οι κοινότητές σας να προσεγγίζουν χρήστες σε όλο το δίκτυο χωρίς να τους δεσμεύει σε μία platform.
Κορυφαία διαχείριση
Τα επίπεδα εμπιστοσύνης, οι ουρές αναφορών, οι προειδοποιήσεις περιεχομένου και οι κανόνες ανά κοινότητα δίνουν στους συντονιστές ακριβή έλεγχο στην ποιότητα της συζήτησης από την πρώτη μέρα.
Θεματικές Ροές
Ομαδοποιήστε σχετικές κοινότητες σε θέματα και επιτρέψτε στους χρήστες να ακολουθούν ολόκληρους τομείς ενδιαφέροντος αντί να εγγράφονται σε κοινότητες μία προς μία.
Ψηφοφορία και απαντήσεις σε νήματα
Γνώριμα σχόλια σε μορφή νήματος, όπως στο Reddit, με δυνατότητα θετικής και αρνητικής ψήφου και πολλαπλές επιλογές ταξινόμησης για την κατάταξη των συζητήσεων.
Ενσωματωμένο API
Το Alpha API, συμβατό με Lemmy clients, επιτρέπει στους χρήστες να περιηγούνται και να δημοσιεύουν από εφαρμογές τρίτων για κινητά και υπολογιστές που υπάρχουν ήδη στο οικοσύστημα.
Ελαφριά στοίβα Python
Τα Flask, PostgreSQL, Redis και Celery λειτουργούν αποτελεσματικά σε μέτριο VPS hardware, αφήνοντας περιθώρια για την ανάπτυξη της κοινότητας χωρίς κόστη infrastructure.
Γιατί να τρέξω PieFed στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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