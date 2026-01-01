Το PieFed είναι ένας open-source federated link aggregator και πλατφόρμα συζητήσεων — μια εναλλακτική λύση για Lemmy και Mbin γραμμένη σε Python με Flask. Συνδέεται με το ευρύτερο Fediverse μέσω ActivityPub, έτσι ώστε οι χρήστες σε Lemmy, Mbin, Mastodon και άλλους συμβατούς servers να μπορούν να εγγραφούν σε κοινότητες που φιλοξενείτε, και τα μέλη σας να μπορούν να ακολουθούν κοινότητες οπουδήποτε.

Το PieFed διαφοροποιείται με ισχυρή εστίαση στην υγεία της κοινότητας: τα ενσωματωμένα επίπεδα εμπιστοσύνης, οι προειδοποιήσεις περιεχομένου, η επιμέλεια ροής βάσει θέματος και τα λεπτομερή εργαλεία συντονισμού αποτελούν τον πυρήνα της πλατφόρμας και όχι απλές προσθήκες. Το self-hosting στον VPS σας διατηρεί την ιδιοκτησία περιεχομένου, την πολιτική συντονισμού και τα δεδομένα μελών πλήρως υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χειραγώγηση ροής από αλγόριθμους ή εξάρτηση από πλατφόρμα.