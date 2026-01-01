Αναπτύξτε το Vitess με εγκατάσταση ενός κλικ.
Σύστημα ομαδοποίησης βάσεων δεδομένων για οριζόντια κλιμάκωση MySQL με αυτοματοποιημένο sharding, connection pooling και δρομολόγηση ερωτημάτων.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Vitess
Το Vitess είναι ένα σύστημα ομαδοποίησης βάσεων δεδομένων ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένο για οριζόντια κλιμάκωση του MySQL. Αρχικά αναπτύχθηκε από το YouTube για να διαχειρίζεται δισεκατομμύρια ερωτήματα την ημέρα, παρέχει αυτοματοποιημένο sharding, έξυπνη δρομολόγηση ερωτημάτων (query routing) και connection pooling πάνω από τυπικές παρουσίες MySQL, χωρίς να απαιτούνται αλλαγές σε επίπεδο εφαρμογής.
Η αυτο-φιλοξενία του Vitess σε ένα VPS σας παρέχει υποδομή κλιμάκωσης βάσεων δεδομένων επιπέδου YouTube για εφαρμογές υψηλής επισκεψιμότητας. Διαχειρίζεται το connection multiplexing για να μειώσει το φόρτο της βάσης δεδομένων, υποστηρίζει online αλλαγές σχήματος (schema changes) χωρίς downtime και παρέχει ένα ενοποιημένο query interface σε πολλαπλά shards που εμφανίζεται ως μία ενιαία βάση δεδομένων στην εφαρμογή σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Vitess
Οριζόντιος sharding
Αυτόματη διανομή δεδομένων σε πολλαπλές παρουσίες MySQL για κλιμάκωση της ικανότητας εγγραφής πέρα από αυτό που μπορεί να χειριστεί ένας μόνο server.
Ομαδοποίηση συνδέσεων
Το Vitess πολυπλέκει χιλιάδες συνδέσεις εφαρμογών σε μια μικρή δεξαμενή συνδέσεων MySQL, μειώνοντας δραστικά τον φόρτο του database server.
Online αλλαγές σχήματος
Τροποποίηση σχημάτων πινάκων σε μεγάλα σύνολα δεδομένων χωρίς κλείδωμα ή διακοπή λειτουργίας, χρησιμοποιώντας την διαχειριζόμενη online εκτέλεση DDL του Vitess.
Δρομολόγηση ερωτημάτων
Ερωτήματα δρομολογούνται αυτόματα στο σωστό shard με βάση το sharding key, διαφανές για το επίπεδο εφαρμογής.
MySQL συμβατό
Οι εφαρμογές συνδέονται με το Vitess χρησιμοποιώντας τυποποιημένα drivers και πρωτόκολλα MySQL χωρίς να απαιτούνται αλλαγές στον κώδικα.
Γιατί να τρέξω Vitess στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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