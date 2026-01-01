Το Vitess είναι ένα σύστημα ομαδοποίησης βάσεων δεδομένων ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένο για οριζόντια κλιμάκωση του MySQL. Αρχικά αναπτύχθηκε από το YouTube για να διαχειρίζεται δισεκατομμύρια ερωτήματα την ημέρα, παρέχει αυτοματοποιημένο sharding, έξυπνη δρομολόγηση ερωτημάτων (query routing) και connection pooling πάνω από τυπικές παρουσίες MySQL, χωρίς να απαιτούνται αλλαγές σε επίπεδο εφαρμογής.

Η αυτο-φιλοξενία του Vitess σε ένα VPS σας παρέχει υποδομή κλιμάκωσης βάσεων δεδομένων επιπέδου YouTube για εφαρμογές υψηλής επισκεψιμότητας. Διαχειρίζεται το connection multiplexing για να μειώσει το φόρτο της βάσης δεδομένων, υποστηρίζει online αλλαγές σχήματος (schema changes) χωρίς downtime και παρέχει ένα ενοποιημένο query interface σε πολλαπλά shards που εμφανίζεται ως μία ενιαία βάση δεδομένων στην εφαρμογή σας.