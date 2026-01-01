Αναπτύξτε Unstructured με εγκατάσταση ενός κλικ.
API επεξεργασίας εγγράφων που εξάγει δομημένα δεδομένα από αρχεία PDF, Word και εικόνες για RAG pipelines και μοντέλα AI.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Unstructured
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Unstructured
Το Unstructured είναι ένα open-source API επεξεργασίας εγγράφων σχεδιασμένο για pipelines τεχνητής νοημοσύνης (AI) και μηχανικής μάθησης (machine learning). Λαμβάνει PDFs, έγγραφα Word, παρουσιάσεις PowerPoint, εικόνες, HTML και άλλες μη δομημένες μορφές και εξάγει καθαρά, δομημένα στοιχεία κειμένου έτοιμα για εισαγωγή σε vector database.
Η αυτο-φιλοξενία του Unstructured σε ένα VPS διατηρεί ευαίσθητα έγγραφα εντός της δικής σας υποδομής, παρέχοντας παράλληλα τις ίδιες δυνατότητες εξαγωγής που χρησιμοποιούνται σε συστήματα RAG παραγωγής. Ενσωματώνεται με τα LangChain, LlamaIndex και μεγάλες vector databases, καθιστώντας το ένα έτοιμο προς χρήση document ingestion layer για οποιαδήποτε εφαρμογή AI.
Βασικά χαρακτηριστικά του Unstructured
Πολυμορφική εξαγωγή
Επεξεργαστείτε PDFs, Word, Excel, PowerPoint, εικόνες, HTML και μορφές email μέσω ενός ενιαίου, συνεπή API endpoint.
RAG pipeline έτοιμο
Τα αποτελέσματα είναι δομημένα για άμεση εισαγωγή σε βάσεις δεδομένων διανυσμάτων όπως οι Weaviate, Pinecone και Chroma για retrieval-augmented generation.
LangChain ενσωμάτωση
Οι εγγενείς φορτωτές LangChain και LlamaIndex καθιστούν το Unstructured μια πηγή εγγράφων plug-and-play για οποιοδήποτε πλαίσιο εφαρμογών AI.
Εξαγωγή πίνακα
Εξάγει με ακρίβεια πίνακες από αρχεία PDF και Word, διατηρώντας τη δομή για μεταγενέστερες εργασίες επεξεργασίας δεδομένων.
Ιδιωτικότητα εντός εγκαταστάσεων
Η λειτουργία στον δικό σας VPS διασφαλίζει ότι τα ευαίσθητα έγγραφα δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας κατά τη διαδικασία εξαγωγής.
Γιατί να τρέξω Unstructured στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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