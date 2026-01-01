Το Unstructured είναι ένα open-source API επεξεργασίας εγγράφων σχεδιασμένο για pipelines τεχνητής νοημοσύνης (AI) και μηχανικής μάθησης (machine learning). Λαμβάνει PDFs, έγγραφα Word, παρουσιάσεις PowerPoint, εικόνες, HTML και άλλες μη δομημένες μορφές και εξάγει καθαρά, δομημένα στοιχεία κειμένου έτοιμα για εισαγωγή σε vector database.

Η αυτο-φιλοξενία του Unstructured σε ένα VPS διατηρεί ευαίσθητα έγγραφα εντός της δικής σας υποδομής, παρέχοντας παράλληλα τις ίδιες δυνατότητες εξαγωγής που χρησιμοποιούνται σε συστήματα RAG παραγωγής. Ενσωματώνεται με τα LangChain, LlamaIndex και μεγάλες vector databases, καθιστώντας το ένα έτοιμο προς χρήση document ingestion layer για οποιαδήποτε εφαρμογή AI.