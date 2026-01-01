Αναπτύξτε Grafana Tempo με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Open-source distributed tracing backend συμβατό με OpenTelemetry, Jaeger, και Zipkin, με ενσωματωμένη Grafana οπτικοποίηση.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Grafana Tempo
Το Grafana Tempo είναι ένα backend κατανεμημένης ανίχνευσης υψηλής κλίμακας, σχεδιασμένο να λαμβάνει ίχνη από OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin και άλλες πηγές χωρίς να απαιτείται πολύπλοκη υποδομή. Σε αντίθεση με τα trace stores που εξαρτώνται από Elasticsearch ή Cassandra, το Tempo αποθηκεύει δεδομένα ιχνηλάτησης σε object storage, καθιστώντας το οικονομικά αποδοτικό σε κλίμακα. Ενσωματώνεται εγγενώς με το Grafana για να επιτρέπει στους μηχανικούς να μεταπηδούν από μια μέτρηση Prometheus ή μια γραμμή καταγραφής Loki απευθείας στο αντίστοιχο ίχνος.
Αυτό το πρότυπο συνδυάζει το Tempo με το Grafana Alloy ως συλλέκτη OpenTelemetry, το Prometheus για μετρήσεις και το Grafana ως επίπεδο οπτικοποίησης — προσφέροντάς σας ένα αυτόνομο stack κατανεμημένης ανίχνευσης το οποίο κατέχετε και ελέγχετε πλήρως στο VPS σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Grafana Tempo
OpenTelemetry εγγενές
Δέχεται traces μέσω πρωτοκόλλων OTLP gRPC και HTTP, Jaeger και Zipkin, ώστε οποιαδήποτε εφαρμογή με ενόργανη παρακολούθηση να μπορεί να στέλνει δεδομένα χωρίς SDKs ειδικά για τον προμηθευτή.
Μετρήσεις από ίχνη
Δημιουργεί αυτόματα RED metrics (ρυθμός, σφάλματα, διάρκεια) από δεδομένα span μέσω του metrics generator, γεμίζοντας το Prometheus με πληροφορίες σε επίπεδο υπηρεσίας χωρίς επιπλέον instrumentation.
Ενσωμάτωση Grafana
Η προδιαμορφωμένη Grafana datasource σάς επιτρέπει να μεταβείτε από οποιαδήποτε metric ή log line στο συσχετισμένο trace με ένα κλικ, επιταχύνοντας την root cause analysis.
TraceQL Γλώσσα ερωτημάτων
Μια ειδικά σχεδιασμένη γλώσσα ερωτημάτων σάς επιτρέπει να φιλτράρετε και να συγκεντρώνετε ίχνη ανά υπηρεσία, διάρκεια, κατάσταση σφάλματος και χαρακτηριστικά εύρους, με ακρίβεια που μια ad-hoc αναζήτηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
Οικονομική αποθήκευση
Αποθηκεύει δεδομένα ιχνηλάτησης σε τοπικό δίσκο χωρίς να απαιτείται Elasticsearch ή Cassandra, διατηρώντας την υποδομή απλή και τα λειτουργικά κόστη προβλέψιμα.
Οπτικοποίηση γραφήματος υπηρεσιών
Εξάγει χάρτες εξαρτήσεων υπηρεσιών από δεδομένα ιχνηλάτησης και τους αποδίδει στο Grafana, παρέχοντας στις ομάδες μια πάντα ενημερωμένη εικόνα της επικοινωνίας μεταξύ υπηρεσιών και της καθυστέρησης.
Γιατί να τρέξω Grafana Tempo στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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