Το Grafana Tempo είναι ένα backend κατανεμημένης ανίχνευσης υψηλής κλίμακας, σχεδιασμένο να λαμβάνει ίχνη από OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin και άλλες πηγές χωρίς να απαιτείται πολύπλοκη υποδομή. Σε αντίθεση με τα trace stores που εξαρτώνται από Elasticsearch ή Cassandra, το Tempo αποθηκεύει δεδομένα ιχνηλάτησης σε object storage, καθιστώντας το οικονομικά αποδοτικό σε κλίμακα. Ενσωματώνεται εγγενώς με το Grafana για να επιτρέπει στους μηχανικούς να μεταπηδούν από μια μέτρηση Prometheus ή μια γραμμή καταγραφής Loki απευθείας στο αντίστοιχο ίχνος.

Αυτό το πρότυπο συνδυάζει το Tempo με το Grafana Alloy ως συλλέκτη OpenTelemetry, το Prometheus για μετρήσεις και το Grafana ως επίπεδο οπτικοποίησης — προσφέροντάς σας ένα αυτόνομο stack κατανεμημένης ανίχνευσης το οποίο κατέχετε και ελέγχετε πλήρως στο VPS σας.