Η Medusa είναι ένας μακροχρόνιος, συντηρούμενος από την κοινότητα διακομιστής αυτοματισμού για βιβλιοθήκες τηλεοπτικών σειρών. Παρακολουθεί τις σειρές που ακολουθείτε, παρακολουθεί Usenet indexers και torrent trackers για νέες κυκλοφορίες επεισοδίων, κατεβάζει τα αντίστοιχα αρχεία μέσω του υπάρχοντος downloader σας, στη συνέχεια τα μετονομάζει, τα προσθέτει ετικέτες και τα μετακινεί στη βιβλιοθήκη σας — όλα αυτά λειτουργούν από ένα εξελιγμένο web UI εμπνευσμένο από τα SickBeard και SickChill.

Η αυτο-φιλοξενία της Medusa σε ένα VPS διατηρεί τον αυτοματισμό της τηλεόρασής σας σε λειτουργία 24/7, έτσι ώστε τα επεισόδια να εμφανίζονται στη βιβλιοθήκη σας λίγα λεπτά μετά την κυκλοφορία τους. Συνδυάζεται φυσικά με τα Plex, Jellyfin, Emby και το ευρύτερο οικοσύστημα Servarr, και λειτουργεί με σχεδόν κάθε Newznab και Torznab indexer μέσω εγγενών plugins.