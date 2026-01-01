Αναπτύξτε το Medusa με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτόματος Διαχειριστής Βιβλιοθήκης Βίντεο για τηλεοπτικές σειρές — ανακτά νέα επεισόδια τη στιγμή που εμφανίζονται σε indexers.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Medusa
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Medusa
Η Medusa είναι ένας μακροχρόνιος, συντηρούμενος από την κοινότητα διακομιστής αυτοματισμού για βιβλιοθήκες τηλεοπτικών σειρών. Παρακολουθεί τις σειρές που ακολουθείτε, παρακολουθεί Usenet indexers και torrent trackers για νέες κυκλοφορίες επεισοδίων, κατεβάζει τα αντίστοιχα αρχεία μέσω του υπάρχοντος downloader σας, στη συνέχεια τα μετονομάζει, τα προσθέτει ετικέτες και τα μετακινεί στη βιβλιοθήκη σας — όλα αυτά λειτουργούν από ένα εξελιγμένο web UI εμπνευσμένο από τα SickBeard και SickChill.
Η αυτο-φιλοξενία της Medusa σε ένα VPS διατηρεί τον αυτοματισμό της τηλεόρασής σας σε λειτουργία 24/7, έτσι ώστε τα επεισόδια να εμφανίζονται στη βιβλιοθήκη σας λίγα λεπτά μετά την κυκλοφορία τους. Συνδυάζεται φυσικά με τα Plex, Jellyfin, Emby και το ευρύτερο οικοσύστημα Servarr, και λειτουργεί με σχεδόν κάθε Newznab και Torznab indexer μέσω εγγενών plugins.
Βασικά χαρακτηριστικά του Medusa
Παρακολούθηση σειρών και επεισοδίων
Προσθέστε σειρές από το TVDB, το TVMaze ή το IMDb και η Medusa παρακολουθεί κάθε σεζόν για νέα επεισόδια καθώς αυτά εμφανίζονται στους indexers.
Προφίλ προτιμήσεων ποιότητας
Καθορίστε τις προτιμήσεις ποιότητας, ανάλυσης, codec και γλώσσας ανά εκπομπή, ώστε να επιλέγεται η σωστή έκδοση όταν εμφανίζονται πολλαπλοί υποψήφιοι.
Εγγενής υποστήριξη indexer
Ενσωματωμένα plugins για Newznab και Torznab indexers, καθώς και άμεση υποστήριξη για NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge και rTorrent.
Αναζήτηση υποτίτλων
Αναζητά σε OpenSubtitles, Addic7ed και Podnapisi για αντίστοιχους υπότιτλους στις προτιμώμενες γλώσσες σας μετά από κάθε λήψη.
Αυτοματοποίηση μετα-επεξεργασίας
Μετονομάζει, προσθέτει ετικέτες και μετακινεί τα ληφθέντα αρχεία σε διατάξεις φακέλων συμβατές με Plex/Jellyfin/Emby, χωρίς χειροκίνητη ταξινόμηση.
Γιατί να τρέξω Medusa στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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