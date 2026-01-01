Το LobeChat είναι ένα εκλεπτυσμένο, ανοιχτού κώδικα πλαίσιο συνομιλίας AI με πάνω από 75.000 GitHub stars που προσφέρει μια ChatGPT-όμοια εμπειρία, ενώ σας επιτρέπει να συνδεθείτε σε οποιονδήποτε LLM provider επιλέγετε. Υποστηρίζει OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama και δεκάδες άλλα - όλα από ένα ενιαίο περιβάλλον με διαχείριση συνομιλιών, plugins, μεταφορτώσεις αρχείων και υποστήριξη φωνής.

Το self-hosting του LobeChat σημαίνει ότι τα API keys σας παραμένουν στη δική σας υποδομή, τα δεδομένα συνομιλιών δεν καταγράφονται ποτέ από πλατφόρμα τρίτου μέρους και ένας κωδικός πρόσβασης διατηρεί την εγκατάστασή σας ιδιωτική. Η ελαφριά αρχιτεκτονική client-only δεν χρειάζεται βάση δεδομένων, λειτουργώντας αποτελεσματικά παράλληλα με άλλες υπηρεσίες στον ίδιο VPS.