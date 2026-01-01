Αναπτύξτε το LobeChat με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Σύγχρονη διεπαφή συνομιλίας AI ανοιχτού κώδικα που υποστηρίζει OpenAI, Anthropic, Ollama και 20+ άλλους παρόχους LLM.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για LobeChat
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με LobeChat
Το LobeChat είναι ένα εκλεπτυσμένο, ανοιχτού κώδικα πλαίσιο συνομιλίας AI με πάνω από 75.000 GitHub stars που προσφέρει μια ChatGPT-όμοια εμπειρία, ενώ σας επιτρέπει να συνδεθείτε σε οποιονδήποτε LLM provider επιλέγετε. Υποστηρίζει OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama και δεκάδες άλλα - όλα από ένα ενιαίο περιβάλλον με διαχείριση συνομιλιών, plugins, μεταφορτώσεις αρχείων και υποστήριξη φωνής.
Το self-hosting του LobeChat σημαίνει ότι τα API keys σας παραμένουν στη δική σας υποδομή, τα δεδομένα συνομιλιών δεν καταγράφονται ποτέ από πλατφόρμα τρίτου μέρους και ένας κωδικός πρόσβασης διατηρεί την εγκατάστασή σας ιδιωτική. Η ελαφριά αρχιτεκτονική client-only δεν χρειάζεται βάση δεδομένων, λειτουργώντας αποτελεσματικά παράλληλα με άλλες υπηρεσίες στον ίδιο VPS.
Βασικά χαρακτηριστικά του LobeChat
20+ Πάροχοι LLM
Συνδεθείτε σε OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Ollama, και άλλα χωρίς να αλλάζετε εφαρμογές ή να διαχειρίζεστε ξεχωριστές διεπαφές.
Plugin οικοσύστημα
Επεκτείνετε τη συνομιλία με αναζήτηση web, εκτέλεση κώδικα, δημιουργία εικόνων και άλλες δυνατότητες μέσω του ενσωματωμένου συστήματος plugin.
Υποστήριξη Αρχείων & Οράματος
Ανεβάστε έγγραφα και εικόνες για ανάλυση από μοντέλα με δυνατότητα όρασης απευθείας μέσα στη συνομιλία.
Προσαρμοσμένοι AI βοηθοί
Δημιουργήστε επαναχρησιμοποιήσιμες AI personas με προσαρμοσμένα system prompts και model parameters για συγκεκριμένες εργασίες ή workflows.
Φωνητικές αλληλεπιδράσεις
Χρησιμοποιήστε text-to-speech και speech-to-text για συνομιλίες hands-free με οποιονδήποτε συνδεδεμένο πάροχο LLM.
Γιατί να τρέξω LobeChat στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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