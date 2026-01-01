Το TaskTrove είναι μια ελαφριά, self-hosted εφαρμογή διαχείρισης εργασιών που αποθηκεύει όλα τα δεδομένα ως απλά αρχεία JSON — δεν απαιτείται βάση δεδομένων. Αναλύει την εισαγωγή φυσικής γλώσσας για ημερομηνίες και ώρες, υποστηρίζει απεριόριστες υποεργασίες και επαναλαμβανόμενα μοτίβα εργασιών, και οργανώνει την εργασία σε έργα με χρωματικά κωδικοποιημένες ετικέτες. Πολλαπλές προβολές — λίστα, πίνακας Kanban και ημερολόγιο — σας επιτρέπουν να εργάζεστε με εργασίες σε όποια διάταξη ταιριάζει στην περίσταση.

Σε αντίθεση με τις εφαρμογές to-do cloud που συγχρονίζουν δεδομένα μέσω servers τρίτων, το TaskTrove λειτουργεί εξ ολοκλήρου στο δικό σας VPS χωρίς παρακολούθηση, χωρίς αναλύσεις χρήσης και χωρίς εξωτερικές εξαρτήσεις API. Τα δεδομένα εργασιών αποθηκεύονται ως αναγνώσιμα αρχεία JSON τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας, να μεταφερθούν ή να επιθεωρηθούν με οποιονδήποτε επεξεργαστή κειμένου.