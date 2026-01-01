Αναπτύξτε το TaskTrove με ένα κλικ.
Διαχειριστής προσωπικών εργασιών self-hosted με ανάλυση φυσικής γλώσσας, επαναλαμβανόμενες εργασίες, και προβολές Kanban και ημερολογίου.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με TaskTrove
Το TaskTrove είναι μια ελαφριά, self-hosted εφαρμογή διαχείρισης εργασιών που αποθηκεύει όλα τα δεδομένα ως απλά αρχεία JSON — δεν απαιτείται βάση δεδομένων. Αναλύει την εισαγωγή φυσικής γλώσσας για ημερομηνίες και ώρες, υποστηρίζει απεριόριστες υποεργασίες και επαναλαμβανόμενα μοτίβα εργασιών, και οργανώνει την εργασία σε έργα με χρωματικά κωδικοποιημένες ετικέτες. Πολλαπλές προβολές — λίστα, πίνακας Kanban και ημερολόγιο — σας επιτρέπουν να εργάζεστε με εργασίες σε όποια διάταξη ταιριάζει στην περίσταση.
Σε αντίθεση με τις εφαρμογές to-do cloud που συγχρονίζουν δεδομένα μέσω servers τρίτων, το TaskTrove λειτουργεί εξ ολοκλήρου στο δικό σας VPS χωρίς παρακολούθηση, χωρίς αναλύσεις χρήσης και χωρίς εξωτερικές εξαρτήσεις API. Τα δεδομένα εργασιών αποθηκεύονται ως αναγνώσιμα αρχεία JSON τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας, να μεταφερθούν ή να επιθεωρηθούν με οποιονδήποτε επεξεργαστή κειμένου.
Βασικά χαρακτηριστικά του TaskTrove
Ανάλυση φυσικής γλώσσας
Πληκτρολογήστε 'αύριο στις 2 μ.μ.' ή 'κάθε Παρασκευή' για να ορίσετε προθεσμίες και επαναλαμβανόμενα προγράμματα χωρίς να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο επιλογής ημερομηνίας.
Kanban και προβολές ημερολογίου
Εναλλαγή μεταξύ διατάξεων λίστας, πίνακα Kanban και ημερολογίου για να εργάζεστε με τα καθήκοντά σας στην προβολή που ταιριάζει καλύτερα στην τρέχουσα εστίασή σας.
Μοτίβα επαναλαμβανόμενων εργασιών
Ορίστε καθημερινές, εβδομαδιαίες, μηνιαίες ή πλήρως προσαρμοσμένους κανόνες επανάληψης, ώστε οι εργασίες ρουτίνας να επαναπρογραμματίζονται αυτόματα χωρίς χειροκίνητη καταχώριση.
Οργάνωση έργου
Ομαδοποιήστε εργασίες σε έργα με ενότητες, ετικέτες με χρωματική κωδικοποίηση και απεριόριστες υποεργασίες, για να διατηρείτε την πολύπλοκη εργασία δομημένη και πλοηγήσιμη.
Αποθήκευση βασισμένη σε αρχεία
Όλες οι εργασίες αποθηκεύονται ως απλά αρχεία JSON - απλό για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, μεταφορά σε άλλη εγκατάσταση, ή ανάγνωση απευθείας χωρίς εργαλείο βάσης δεδομένων.
Γιατί να τρέξω TaskTrove στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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