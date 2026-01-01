Το Zulip είναι μια ισχυρή πλατφόρμα ομαδικής συνομιλίας ανοιχτού κώδικα που οργανώνει κάθε συνομιλία σε θέματα εντός καναλιών, καθιστώντας την ουσιαστικά διαφορετική από εργαλεία με επίπεδα κανάλια. Αντί για μια αδιαφοροποίητη ροή μηνυμάτων, κάθε συνομιλία ανήκει σε ένα ονομασμένο θέμα — επιτρέποντας στα μέλη της ομάδας να ενημερώνονται επιλεκτικά, να απαντούν ασύγχρονα και να βρίσκουν προηγούμενες αποφάσεις χωρίς ατελείωτο σκρολάρισμα.

Η αυτο-φιλοξενία του Zulip στο δικό σας VPS δίνει στην ομάδα σας πλήρη έλεγχο στα δεδομένα επικοινωνίας, το ιστορικό μηνυμάτων και τις ενσωματώσεις. Το Zulip υποστηρίζει πάνω από 100 ενσωματώσεις με εργαλεία ανάπτυξης και παραγωγικότητας, και παρέχει εγγενείς εφαρμογές για κινητά και υπολογιστές για όλες τις κύριες πλατφόρμες.