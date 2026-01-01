Εγκαταστήστε το Zulip με ένα κλικ.
Πλατφόρμα ομαδικής συνομιλίας ανοιχτού κώδικα με οργανωμένα νήματα συζητήσεων, σχεδιασμένη για εστιασμένη και ασύγχρονη ομαδική επικοινωνία.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Zulip
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Zulip
Το Zulip είναι μια ισχυρή πλατφόρμα ομαδικής συνομιλίας ανοιχτού κώδικα που οργανώνει κάθε συνομιλία σε θέματα εντός καναλιών, καθιστώντας την ουσιαστικά διαφορετική από εργαλεία με επίπεδα κανάλια. Αντί για μια αδιαφοροποίητη ροή μηνυμάτων, κάθε συνομιλία ανήκει σε ένα ονομασμένο θέμα — επιτρέποντας στα μέλη της ομάδας να ενημερώνονται επιλεκτικά, να απαντούν ασύγχρονα και να βρίσκουν προηγούμενες αποφάσεις χωρίς ατελείωτο σκρολάρισμα.
Η αυτο-φιλοξενία του Zulip στο δικό σας VPS δίνει στην ομάδα σας πλήρη έλεγχο στα δεδομένα επικοινωνίας, το ιστορικό μηνυμάτων και τις ενσωματώσεις. Το Zulip υποστηρίζει πάνω από 100 ενσωματώσεις με εργαλεία ανάπτυξης και παραγωγικότητας, και παρέχει εγγενείς εφαρμογές για κινητά και υπολογιστές για όλες τις κύριες πλατφόρμες.
Βασικά χαρακτηριστικά του Zulip
Νηματοποίηση θεμάτων
Κάθε μήνυμα ανήκει σε ένα καθορισμένο θέμα μέσα σε ένα κανάλι, διατηρώντας τις συνομιλίες οργανωμένες και εύκολες στην παρακολούθηση ακόμη και σε ομάδες με μεγάλο όγκο εργασίας.
Ισχυρή αναζήτηση πλήρους κειμένου
Αναζητήστε σε ολόκληρο το ιστορικό μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένων αρχείων και συνδέσμων, για να βρείτε άμεσα οποιαδήποτε προηγούμενη συνομιλία ή απόφαση.
100+ ενσωματώσεις
Εγγενείς ενσωματώσεις με τα GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry και άλλα φέρνουν το πλαίσιο απευθείας στα κανάλια της ομάδας σας.
Εγγενείς εφαρμογές
Οι εφαρμογές για κινητά για iOS και Android, καθώς και οι εφαρμογές για υπολογιστές για Windows, macOS και Linux, κρατούν την ομάδα σας συνδεδεμένη σε κάθε συσκευή.
Ροή εργασίας με πληκτρολόγιο
Οι ολοκληρωμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου και ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς περισπασμούς επιτρέπουν στους προχωρημένους χρήστες να πλοηγούνται και να απαντούν σε μηνύματα εξ ολοκλήρου χωρίς ποντίκι.
Γιατί να τρέξω Zulip στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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