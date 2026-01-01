Το FreeScout είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα help desk και κοινόχρηστων εισερχομένων, χτισμένη με PHP και Laravel, σχεδιασμένη ως μια αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση για τα Help Scout και Zendesk. Προσφέρει ένα οικείο, επαγγελματικό περιβάλλον υποστήριξης με υποστήριξη πολλαπλών γραμματοκιβωτίων, ανίχνευση συγκρούσεων, αποθηκευμένες απαντήσεις και αυτοματοποίηση ροής εργασιών — όλα όσα χρειάζεται μια ομάδα για να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα ερωτήματα των πελατών χωρίς να πληρώνει τέλη συνδρομής ανά πράκτορα.

Η ανάπτυξη του FreeScout στον VPS σας με MariaDB σας δίνει πλήρη κυριαρχία δεδομένων σε κάθε συνομιλία πελάτη, απεριόριστους πράκτορες και γραμματοκιβώτια, και την ελευθερία να επεκτείνετε τη λειτουργικότητα μέσω του συστήματος ενοτήτων. Δεν υπάρχει τιμολόγηση ανά πράκτορα, κανένα όριο συνομιλιών και κανένας κίνδυνος ένας προμηθευτής να αυξήσει το κόστος ή να διακόψει την υπηρεσία.