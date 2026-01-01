Αναπτύξτε το FreeScout με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφρύ open-source help desk και shared inbox σύστημα για επαγγελματική υποστήριξη πελατών χωρίς χρεώσεις ανά εκπρόσωπο.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για FreeScout
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με FreeScout
Το FreeScout είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα help desk και κοινόχρηστων εισερχομένων, χτισμένη με PHP και Laravel, σχεδιασμένη ως μια αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση για τα Help Scout και Zendesk. Προσφέρει ένα οικείο, επαγγελματικό περιβάλλον υποστήριξης με υποστήριξη πολλαπλών γραμματοκιβωτίων, ανίχνευση συγκρούσεων, αποθηκευμένες απαντήσεις και αυτοματοποίηση ροής εργασιών — όλα όσα χρειάζεται μια ομάδα για να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα ερωτήματα των πελατών χωρίς να πληρώνει τέλη συνδρομής ανά πράκτορα.
Η ανάπτυξη του FreeScout στον VPS σας με MariaDB σας δίνει πλήρη κυριαρχία δεδομένων σε κάθε συνομιλία πελάτη, απεριόριστους πράκτορες και γραμματοκιβώτια, και την ελευθερία να επεκτείνετε τη λειτουργικότητα μέσω του συστήματος ενοτήτων. Δεν υπάρχει τιμολόγηση ανά πράκτορα, κανένα όριο συνομιλιών και κανένας κίνδυνος ένας προμηθευτής να αυξήσει το κόστος ή να διακόψει την υπηρεσία.
Βασικά χαρακτηριστικά του FreeScout
Κοινόχρηστα εισερχόμενα
Πολλοί πράκτορες συνεργάζονται στο ίδιο mailbox με ανίχνευση συγκρούσεων, αποτρέποντας διπλές απαντήσεις στον ίδιο πελάτη.
Αυτοματισμός ροής εργασιών
Αυτοματοποιήστε επαναλαμβανόμενες ενέργειες με προσαρμοσμένους κανόνες - αυτόματη ανάθεση αιτημάτων, αποστολή προκαθορισμένων απαντήσεων και ενεργοποίηση ειδοποιήσεων βάσει συνθηκών.
Υποστήριξη πολλαπλών mailbox
Διαχειριστείτε ξεχωριστά εισερχόμενα για διαφορετικά τμήματα, μάρκες ή προϊόντα από μία μόνο εγκατάσταση FreeScout.
Αποθηκευμένες απαντήσεις
Δημιουργήστε μια βιβλιοθήκη προτύπων απαντήσεων για συχνές ερωτήσεις, ώστε οι υπάλληλοι να μπορούν να απαντούν με ακρίβεια και συνέπεια σε δευτερόλεπτα.
Σύστημα ενοτήτων
Επεκτείνετε τη λειτουργικότητα με modules κοινότητας για live chat, έρευνες ικανοποίησης, βάση γνώσεων και ενσωματώσεις τρίτων μερών.
Γιατί να τρέξω FreeScout στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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