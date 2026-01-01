Αναπτύξτε το HandBrake με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ένα video transcoder ανοιχτού κώδικα, προσβάσιμο από οποιοδήποτε browser, με μαζική μετατροπή και αυτόματη επεξεργασία watch-folder.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για HandBrake
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με HandBrake
Το HandBrake είναι ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος μετακωδικοποιητής βίντεο ανοιχτού κώδικα, ικανός να μετατρέπει σχεδόν οποιαδήποτε μορφή βίντεο σε σύγχρονες, ευρέως συμβατές εξόδους όπως MP4 και MKV. Αυτή η υλοποίηση εκτελεί το HandBrake μέσα σε ένα Docker container και μεταδίδει την πλήρη γραφική του διεπαφή στον περιηγητή σας χρησιμοποιώντας noVNC — δεν απαιτείται εγκατάσταση στην επιφάνεια εργασίας. Αποκτάτε το πλήρες UI του HandBrake με όλες τις προεπιλογές κωδικοποίησης, υποστήριξη υποτίτλων, δείκτες κεφαλαίων και επιλογές επιτάχυνσης υλικού, προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή με σύγχρονο περιηγητή.
Το container περιλαμβάνει μια λειτουργία watch folder που μετατρέπει αυτόματα οποιαδήποτε αρχεία βίντεο ρίχνετε στον καθορισμένο κατάλογο εισόδου, καθιστώντας απλή την εκτέλεση μη επιτηρούμενων batch jobs στον VPS σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του HandBrake
GUI που βασίζεται σε browser
Η πλήρης επιφάνεια εργασίας του HandBrake μεταδίδεται απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας μέσω noVNC - αποκτήστε πρόσβαση σε αυτήν από οπουδήποτε χωρίς να εγκαταστήσετε κανένα λογισμικό τοπικά.
Αυτόματος φάκελος παρακολούθησης
Τα αρχεία που τοποθετούνται στον φάκελο παρακολούθησης τίθενται αυτόματα σε ουρά και μετατρέπονται στο παρασκήνιο, επιτρέποντας την αυτόματη batch processing χωρίς χειροκίνητη αλληλεπίδραση.
Ευρεία υποστήριξη μορφών
Δέχεται σχεδόν οποιαδήποτε μορφή πηγής βίντεο και μετατρέπει σε MP4, MKV ή WebM με ακριβή έλεγχο στους κωδικοποιητές, τους ρυθμούς μετάδοσης bit, την ανάλυση και τα κομμάτια ήχου.
Προεπιλογές κωδικοποίησης
Δεκάδες ενσωματωμένες προεπιλογές στοχεύουν σε συγκεκριμένες συσκευές και επίπεδα ποιότητας — από προφίλ βελτιστοποιημένα για streaming έως κωδικοποιήσεις αρχειοθέτησης υψηλής ποιότητας — μειώνοντας τον χρόνο εγκατάστασης.
Υποστήριξη υποτίτλων και κεφαλαίων
Εισαγωγή, ενσωμάτωση ή διέλευση κομματιών υποτίτλων και δεικτών κεφαλαίων κατά τη μετατροπή, διατηρώντας τα μεταδεδομένα από το αρχικό αρχείο πηγής.
Γιατί να τρέξω HandBrake στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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