Το HandBrake είναι ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος μετακωδικοποιητής βίντεο ανοιχτού κώδικα, ικανός να μετατρέπει σχεδόν οποιαδήποτε μορφή βίντεο σε σύγχρονες, ευρέως συμβατές εξόδους όπως MP4 και MKV. Αυτή η υλοποίηση εκτελεί το HandBrake μέσα σε ένα Docker container και μεταδίδει την πλήρη γραφική του διεπαφή στον περιηγητή σας χρησιμοποιώντας noVNC — δεν απαιτείται εγκατάσταση στην επιφάνεια εργασίας. Αποκτάτε το πλήρες UI του HandBrake με όλες τις προεπιλογές κωδικοποίησης, υποστήριξη υποτίτλων, δείκτες κεφαλαίων και επιλογές επιτάχυνσης υλικού, προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή με σύγχρονο περιηγητή.

Το container περιλαμβάνει μια λειτουργία watch folder που μετατρέπει αυτόματα οποιαδήποτε αρχεία βίντεο ρίχνετε στον καθορισμένο κατάλογο εισόδου, καθιστώντας απλή την εκτέλεση μη επιτηρούμενων batch jobs στον VPS σας.