Αναπτύξτε το Outline με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Σύγχρονη βάση γνώσεων ανοιχτού κώδικα και wiki με συνεργασία σε πραγματικό χρόνο, ισχυρή αναζήτηση και όμορφη επεξεργασία Markdown για ομάδες.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Outline
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Outline
Το Outline είναι μια γρήγορη, συνεργατική βάση γνώσεων σχεδιασμένη για ομάδες που εκτιμούν τόσο τον όμορφο σχεδιασμό όσο και την απρόσκοπτη επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο. Δομημένο γύρω από ένα Markdown editor με slash commands, ιεραρχίες εγγράφων με εμφωλευμένη δομή και οργάνωση βάσει συλλογών, παρέχει στις ομάδες μηχανικών, προϊόντων και λειτουργιών έναν δομημένο χώρο εργασίας για τεκμηρίωση που είναι ταυτόχρονα λειτουργικός και οπτικά ελκυστικός. Το ιστορικό εκδόσεων, οι λεπτομερείς άδειες και η υποστήριξη για πολλούς παρόχους SSO το καθιστούν κατάλληλο για οργανισμούς οποιουδήποτε μεγέθους.
Η αυτο-φιλοξενία του Outline στο δικό σας VPS σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί τιμολόγησης ανά χρήστη — απεριόριστα μέλη ομάδας με σταθερό κόστος υποδομής. Η τεκμηρίωση και η πνευματική σας ιδιοκτησία παραμένουν υπό τον έλεγχό σας χωρίς πρόσβαση δεδομένων από τρίτους, ενώ τα PostgreSQL και Redis εκτελούνται τοπικά για βέλτιστη απόδοση χωρίς εξωτερικές εξαρτήσεις υπηρεσιών.
Βασικά χαρακτηριστικά του Outline
Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο
Πολλά μέλη της ομάδας μπορούν να επεξεργαστούν το ίδιο έγγραφο ταυτόχρονα με ενσωματωμένα σχόλια και προτάσεις, καθιστώντας τις περιόδους τεκμηρίωσης και τους κύκλους αναθεώρησης απρόσκοπτους.
Ισχυρή Full-Text Search
Αναζητήστε άμεσα σε όλα τα έγγραφα και τις συλλογές, με αποτελέσματα ταξινομημένα κατά συνάφεια, έτσι ώστε οι σωστές πληροφορίες να εμφανίζονται σε δευτερόλεπτα αντί για λεπτά περιήγησης.
Ευέλικτη Αυθεντικοποίηση
Ενσωματώνεται με Google, Slack, Azure AD, GitHub και προσαρμοσμένους παρόχους OIDC, επιτρέποντας στις ομάδες να συνδέονται με τα υπάρχοντα διαπιστευτήριά τους χωρίς να διαχειρίζονται ξεχωριστούς λογαριασμούς.
Ιστορικό έκδοσης
Κάθε αλλαγή εγγράφου παρακολουθείται με προβολή διαφορών και πλήρη αποκατάσταση, παρέχοντας στις ομάδες ένα δίχτυ ασφαλείας για τυχαίες επεξεργασίες και ένα αρχείο καταγραφής ελέγχου για συμμόρφωση.
Οργάνωση συλλογής
Οργανώστε τα έγγραφα σε ένθετες ιεραρχίες και συλλογές με λεπτομερή στοιχεία ελέγχου κοινής χρήσης, δημόσια, ομαδικά ή ιδιωτικά, που ταιριάζουν σε οποιαδήποτε δομή ομάδας.
Γιατί να τρέξω Outline στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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