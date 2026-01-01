Το Pgweb είναι ένα σύγχρονο, cross-platform πρόγραμμα περιήγησης βάσεων δεδομένων PostgreSQL, κατασκευασμένο με Go και διανέμεται ως ένα ενιαίο binary με μηδενικές εξωτερικές εξαρτήσεις. Παρέχει ένα καθαρό web interface για την περιήγηση σε σχήματα, την εκτέλεση προσαρμοσμένων SQL queries και την εξαγωγή δεδομένων — χωρίς την πολυπλοκότητα των παραδοσιακών σουιτών διαχείρισης βάσεων δεδομένων.

Η ανάπτυξη του Pgweb στο VPS σας δίνει σε ολόκληρη την ομάδα σας ένα κεντρικό, πάντα προσβάσιμο πρόγραμμα περιήγησης βάσεων δεδομένων, ασφαλισμένο πίσω από βασική πιστοποίηση HTTP. Λειτουργεί παράλληλα με τις PostgreSQL instances σας σε ένα ιδιωτικό network, παρέχοντας ασφαλή ad-hoc query access χωρίς να εκθέτει ακατέργαστα database credentials σε developers.