Αναπτύξτε το Pgweb με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφρύ web-based PostgreSQL browser με μηδενικές εξαρτήσεις για άμεση εξερεύνηση βάσεων δεδομένων από οποιονδήποτε σύγχρονο browser.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Pgweb
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Pgweb
Το Pgweb είναι ένα σύγχρονο, cross-platform πρόγραμμα περιήγησης βάσεων δεδομένων PostgreSQL, κατασκευασμένο με Go και διανέμεται ως ένα ενιαίο binary με μηδενικές εξωτερικές εξαρτήσεις. Παρέχει ένα καθαρό web interface για την περιήγηση σε σχήματα, την εκτέλεση προσαρμοσμένων SQL queries και την εξαγωγή δεδομένων — χωρίς την πολυπλοκότητα των παραδοσιακών σουιτών διαχείρισης βάσεων δεδομένων.
Η ανάπτυξη του Pgweb στο VPS σας δίνει σε ολόκληρη την ομάδα σας ένα κεντρικό, πάντα προσβάσιμο πρόγραμμα περιήγησης βάσεων δεδομένων, ασφαλισμένο πίσω από βασική πιστοποίηση HTTP. Λειτουργεί παράλληλα με τις PostgreSQL instances σας σε ένα ιδιωτικό network, παρέχοντας ασφαλή ad-hoc query access χωρίς να εκθέτει ακατέργαστα database credentials σε developers.
Βασικά χαρακτηριστικά του Pgweb
Μηδέν Εξαρτήσεις
Η ενιαία δυαδική ανάπτυξη σημαίνει ότι μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση σε βάσεις δεδομένων PostgreSQL σε δευτερόλεπτα, χωρίς να απαιτούνται βιβλιοθήκες runtime ή πακέτα συστήματος.
Υποστήριξη πολλαπλών συνεδριών
Συνδέεστε σε και εναλλάσσεστε μεταξύ πολλαπλών βάσεων δεδομένων PostgreSQL ταυτόχρονα, διευκολύνοντας τη σύγκριση δεδομένων σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
Εξαγωγή δεδομένων
Εξαγάγετε τα αποτελέσματα πινάκων και ερωτημάτων απευθείας σε CSV, JSON ή XML για ανάλυση σε υπολογιστικά φύλλα και εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας.
Συνδέσεις σήραγγας SSH
Συνδεθείτε με ασφάλεια σε απομακρυσμένες βάσεις δεδομένων μέσω σηράγγων SSH, χωρίς να εκθέτετε δημόσια τις θύρες PostgreSQL ή να τροποποιείτε κανόνες firewall.
Ιστορικό ερωτημάτων
Παρακολουθεί αυτόματα τις προηγουμένως εκτελεσμένες εντολές, ώστε να μπορείτε να ανακαλείτε και να επαναχρησιμοποιείτε γρήγορα σύνθετα ερωτήματα χωρίς να χρειάζεται να τα πληκτρολογείτε ξανά.
Γιατί να τρέξω Pgweb στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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