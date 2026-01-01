Σύγχρονος DAG-based workflow scheduler με ένα web UI για τη διαχείριση cron jobs και task pipelines.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Dagu
Το Dagu είναι ένας ισχυρός scheduler ροών εργασίας ανοιχτού κώδικα που αντικαθιστά τις παραδοσιακές cron jobs με pipelines directed acyclic graph (DAG) που διαχειρίζονται μέσω ενός καθαρού web interface. Ορίστε ροές εργασίας σε απλά αρχεία YAML με βήματα που μπορούν να εκτελούν εντολές shell, Docker containers, αιτήματα HTTP, SQL queries και πολλά άλλα — όλα με ενσωματωμένες αλυσίδες εξαρτήσεων, επαναλήψεις και υπό όρους λογική.
Η αυτο-φιλοξενία του Dagu στο δικό σας VPS σας προσφέρει έναν single-binary scheduler χωρίς εξαρτήσεις βάσης δεδομένων. Η αποθήκευση βάσει αρχείων διατηρεί τα πράγματα απλά ενώ το web UI παρέχει παρακολούθηση εκτέλεσης σε πραγματικό χρόνο, προβολή αρχείων καταγραφής και χειροκίνητα χειριστήρια ενεργοποίησης. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει ενσωματωμένο έλεγχο ταυτότητας και μόνιμη αποθήκευση για ορισμούς ροών εργασίας και ιστορικό εκτέλεσης.
Βασικά χαρακτηριστικά του Dagu
DAG workflow επεξεργαστής
Ορίστε τις εξαρτήσεις εργασιών ως κατευθυνόμενους άκυκλους γράφους σε YAML με παράλληλη εκτέλεση, διακλάδωση υπό συνθήκες και λογική επανάληψης.
Ενσωματωμένοι τύποι βημάτων
Εκτελέστε εντολές shell, κοντέινερ Docker, αιτήματα HTTP, ερωτήματα SQL, εντολές SSH και λειτουργίες S3 ως εγγενείς τύπους βημάτων.
Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο
Παρακολουθήστε την πρόοδο εκτέλεσης του workflow σε πραγματικό χρόνο μέσω του web UI με κατάσταση ανά βήμα, logs και πληροφορίες χρονισμού.
Cron προγραμματισμός
Προγραμματίστε ροές εργασίας με cron expressions και διαχειριστείτε όλες τις προγραμματισμένες εργασίες από ένα ενιαίο dashboard.
Ενσωμάτωση πράκτορα AI
Εκτελέστε πράκτορες κωδικοποίησης AI όπως οι Claude Code, Codex και Copilot ως βήματα workflow με ενσωματωμένη υποστήριξη harness.
Γιατί να τρέχω Dagu στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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