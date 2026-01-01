Το Dagu είναι ένας ισχυρός scheduler ροών εργασίας ανοιχτού κώδικα που αντικαθιστά τις παραδοσιακές cron jobs με pipelines directed acyclic graph (DAG) που διαχειρίζονται μέσω ενός καθαρού web interface. Ορίστε ροές εργασίας σε απλά αρχεία YAML με βήματα που μπορούν να εκτελούν εντολές shell, Docker containers, αιτήματα HTTP, SQL queries και πολλά άλλα — όλα με ενσωματωμένες αλυσίδες εξαρτήσεων, επαναλήψεις και υπό όρους λογική.

Η αυτο-φιλοξενία του Dagu στο δικό σας VPS σας προσφέρει έναν single-binary scheduler χωρίς εξαρτήσεις βάσης δεδομένων. Η αποθήκευση βάσει αρχείων διατηρεί τα πράγματα απλά ενώ το web UI παρέχει παρακολούθηση εκτέλεσης σε πραγματικό χρόνο, προβολή αρχείων καταγραφής και χειροκίνητα χειριστήρια ενεργοποίησης. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει ενσωματωμένο έλεγχο ταυτότητας και μόνιμη αποθήκευση για ορισμούς ροών εργασίας και ιστορικό εκτέλεσης.